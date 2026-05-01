Улетим на выходные в Самарканд и Бухару

Индивидуальный тур в Самарканд и Бухару из Москвы или Петербурга прямыми рейсами. Полная программа
Описание тура

Комфортное путешествие в величественный Самарканд и древнюю Бухару. От Самарканда до Бухары - всего полтора часа на современном скоростном поезде. Этот тур может быть как в составе небольшой группы друзей так и индивидуальным от 2 человек. Уютные небольшие отели - национальные дома в Самарканде и Бухаре с завтраками. Профессиональные гиды.

Программа тура по дням

1 день

День 1, Четверг. Самарканд

Прилетаем в новый роскошный аэропорт Самарканда во второй половине дня любым удобным для Вас рейсом в зависимости от города Вашего вылета. Индивидуальный трансфер в гостиницу когда бы Вы не прилетели включён. Настоятельно рекомендуем самостоятельно прогуляться на площадь Регистан и полюбоваться вечерней иллюминацией. Там же можно и поужинать в ресторане с волшебным видом на ночной город и познакомиться с местной кухней. Место мы подскажем. Великолепные ночные фото можно сделать в Гур-Эмире, возвращаясь в отель.

2 день

День 2, Пятница. Самарканд

09:00 Пешеходная экскурсия: Гур-Эмир, усыпальница Амира Тимура, площадь Регистан с её величественными медресе и минаретами. Громадная соборная мечеть Биби Ханум с лирической историей. Пробуем Самаркандский плов в Центре Плова. Продолжаем экскурсию на микроавтобусе. Посещаем обсерваторию Улугбека - правителя Самарканда и великого ученого средневековья и красивейший комплекс мавзолеев Шохи-Зинда. Закончим на колоритном Сиабском базаре. Затем мы отправляемся на ужин (за свой счёт) в Вечный Город - реплику древнего азиатского города, построенную в рамках беспрецедентного проекта стоимостью полмиллиарда долларов.

3 день

День 3, Суббота. Бухара

Скоростной поезд в Бухару 09:50-11:23. Поезд прибывает в городок Каган - пригород Бухары. Эмир бухарский побаивался паровоза - шайтан-арбы - и поэтому построил вокзал в 15 км от столицы. Трансфер в гостиницу. Обед в национальном доме Оши Софи. Пробуем бухарский вариант плова - самый диетический! Пешеходная экскурсия по старому городу. Исторический центр Бухары включен в список всемирного наследия Юнеско. Мы посетим комплекс Лаби-Хауз, мечеть Магоки-Аттор и медресе Чор-Минор. Рекомендуем поужинать в ресторане Joy Chaikhona.

4 день

День 4, Воскресенье. Бухара

09:00 Продолжаем пешеходное знакомство с Бухарой. Мы посетим торговые купола, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, минарет и мечеть Калян, цитадель Арк, мавзолей Саманидов и много другое. Пообедать можно в одном из колоритных местных заведений - в Караван-сарае или даже в кафе на крыше с великолепным видом. Экскурсия в летнюю резиденцию эмира бухарского Ситораи Мохи Хоса недалеко от Бухары займёт 2,5 часа. . Останется время на покупку сувениров и посещение мастерских. Ужин и национальное танцевальное шоу в Медресе Нодир-Диван-Беги на открытом воздухе Вас точно удивят и не оставят равнодушными. Танцуют даже кошки!

5 день

День 5, Понедельник. Бухара-Домой

Мы прощаемся с Бухарой и Узбекистаном. Ранний трансфер в аэропорт Бухары. Узбекские авиалинии вылетают в Москву в 05:10 с прибытием в Домодедово в 07:20. В Санкт-Петербург вылет в 05:40 с прибытием в Пулково в 08:50.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • 4 ночлега с завтраком в уютных национальных отелях
  • 2 обеда с пловом и 1 ужин на открытом воздухе с танцевальным шоу
  • 5 экскурсий пешком и на транспорте, все трансферы
  • Входные билеты в музеи
  • Билет на скоростной поезд Афросиаб
Что не входит в цену
  • Перелёт до Самарканда и из Бухары
  • Доплата за одноместный номер 8000 рублей за 4 ночи
  • Расходы личного характера
О чём нужно знать до поездки

В зависимости от города Вашего вылета и удобства авиарейсов порядок тура может быть изменён на обратный Бухара и Самарканд. Содержание тура при этом не изменится.

Пожелания к путешественнику

Для жаркой погоды рекомендуем не забыть головной убор и солнцезащитные очки

Визы
Визы в Узбекистан не нужны
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Андрей
Андрей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Более 20 лет я занимаюсь организацией исторических туров по России для взыскательных туристов из Европы, США, Австралии и Новой Зеландии. Сейчас, по известным причинам, я предлагаю авторские туры по России,
а также в соседние Армению, Азербайджан и Узбекистан. Обычно, мои туры включают полную экскурсионную программу, лучшие гостиницы из возможных, обеды в самобытных ресторанах и дегустацию национальной кухни, сопровождение профессионального местного гида. В Санкт-Петербурге я лично провожу авторские экскурсии пешком и на автомобиле для индивидуальных туристов.

