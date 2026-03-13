Узбекистан. Премиум-тур до 6 человек. Ночь в пустыне. 3 древнейших города Средней Азии

Премиум-тур по Узбекистану за 5 дней
Описание тура

Премиум Узбекистан за 5 дней — это Восток, который раскрывается красиво и без спешки: Самарканд с его мозаиками и Регистаном, Бухара — город куполов и легенд Шёлкового пути, Ташкент — современная столица, и, как отдельная глава, настоящая пустыня Кызылкум с юртами, костром и небом, усыпанным звёздами. Здесь будет всё, за что любят Узбекистан: рынки и ремёсла, ковры, вкусы и запахи, верблюды и озеро Айдаркуль, а ещё плов, который вы приготовите сами — чтобы запомнить не экскурсию, а состояние.

И главное — в этом туре вы живёте в самом лучшем проживании из возможного по маршруту: в городах — комфортные отели с отличным расположением, где действительно отдыхаешь и высыпаешься; в пустыне — аутентичный юртовый лагерь со всеми удобствами, чтобы приключение было безопасным и комфортным. Перемещения организованы на комфортных трансферах с проверенными водителями, темп — без марафона, группа — камерная.

Кому подойдёт наш тур:

  1. Тем, кто выбирает камерный формат и нормальную среду. Мини-группа до 6 человек, где не растворяешься, где уважают границы и не требуют быть в контакте 24/7.

  2. Тем, кто хочет на Восток — но без хаоса и тревоги. Когда важны предсказуемость, понятный тайминг, проверенные места и ощущение, что всё под контролем.

  3. Тем, кому нужен короткий, но сильный перезапуск. 5 дней, после которых возвращаешься не уставшим, а собранным: выспаться, сменить картинку, переключить голову.

  4. Тем, кто ценит спокойный темп вместо марафона. Мы не бегаем по галочкам: есть паузы, время на фото, чай, рынки и просто проживание города.

  5. Тем, кто любит комфорт и заботу без показухи. Хорошие отели, частная логистика, внимание к деталям и сервис невидимо, но точно.

  6. Тем, кому важны аутентичность и вкус. Юрты в пустыне со всеми удобствами, озеро Айдаркуль, ремёсла, рынки, плов — не как аттракцион, а как настоящая культура.

  7. Тем, кто устал всё планировать. Маршрут, пересадки, билеты, риски, подрядчики — уже решены; в поездке можно просто быть.

Кому точно не подойдёт наш тур:

  • Тем, кто выбирает поездки только по цене и готов мириться с неудобствами, случайными отелями и как получится. Здесь ставка на комфорт, качество и предсказуемость.

  • Тем, кому нужен марафон по достопримечательностям — 15 точек за день, без пауз и на адреналине. У нас другой ритм: прожить и почувствовать, а не пробежать.

  • Тем, кто едет за тусовками, алкоголем и ночной движухой. В этом путешествии ценят тишину, сон и спокойные вечера.

  • Тем, кто хочет полностью управлять маршрутом и каждый шаг решать на месте. Программа собрана и выверена, чтобы можно было расслабиться и не держать контроль.

  • Тем, кто ищет выживание и жёсткий экстрим. Юрты — с удобствами, переезды — комфортные, приключение здесь безопасное и мягкое.

Почему именно с нами:

  1. приватный комфортный трансфер по всему маршруту, начиная с аэропорта

  2. Лучшие отели из возможных, со Spa, ресторанами, террасами

  3. Уникальная программа (ночь в пустыне, мастер-классы)

  4. Местный гид, который влюблен в свой край

  5. Лучшие рестораны с местной кухней

Если на нужные даты в карточке осталось меньше мест, чем вам нужно — напишите нам. Наличие мест не всегда актуально.

Если программа откликается — выбирайте удобные даты и нажимайте Забронировать.

Это программа группового тура. Если вам необходим индивидуальный тур, то напишите нам - мы подберем программу под ваш запрос.

Программа тура по дням

1 день

Самарканд - сказка Востока с первого шага

  • Мы встречаем вас в аэропорту Самарканда и с первых минут берём на себя всю организацию, чтобы вам не нужно было ни о чём думать. Спокойно доезжаем до отеля, заселяемся, завтракаем и мягко входим в путешествие в красивом, комфортном ритме. Без спешки, без суеты, без ощущения, что нужно срочно куда-то бежать. Наша задача в первый день — не просто показать вам Самарканд, а помочь выдохнуть, почувствовать опору и начать эту поездку с ощущения, что вы в надёжных руках.

  • Сегодня нас ждёт знакомство с одним из самых красивых и атмосферных городов Востока. Мы увидим мавзолей Гур-Эмир, где история буквально ощущается кожей, выйдем на легендарную площадь Регистан, перед которой хочется просто остановиться и молча смотреть, прикоснёмся к величию Биби-Ханум и пройдём по Шахи-Зинда — месту с особой энергетикой, глубиной и красотой. Мы также побываем у мавзолея Святого Даниила, заглянем в обсерваторию Улугбека и увидим фабрику, где вручную создают шелковые ковры — тонкие, сложные, по-настоящему живые. Весь день вы проживаете Самарканд не как турист, который должен успеть всё, а как путешественник, которому можно идти в своём темпе, смотреть, чувствовать, восхищаться и постепенно влюбляться в Узбекистан.

  • К вечеру мы возвращаемся в отель с красивыми впечатлениями и тем самым ощущением, ради которого и хочется уезжать из города хотя бы на несколько дней. Впереди ужин, отдых, комфортный номер и чувство, что путешествие началось именно так, как должно было начаться — красиво, спокойно и по-взрослому.

2 день

Пустыня, верблюды и ночь в юртовом лагере

  • После завтрака мы выезжаем в сторону пустыни Кызылкум — туда, где Узбекистан раскрывается совсем по-другому. Сегодня в программе будет больше простора, тишины и ощущения настоящего путешествия по следам Великого шелкового пути. По дороге мы сделаем остановки в местах, где история чувствуется особенно сильно: увидим древнюю крепость, связанную с именем Александра Македонского, и петроглифы, которые словно сохраняют память о совсем другом времени. Мы выстраиваем этот день так, чтобы он был не утомительным, а глубоким по впечатлениям: красивая дорога, понятный ритм, комфортные паузы и ощущение, что можно просто смотреть по сторонам и ни о чем не думать.

  • К вечеру мы приезжаем в юртовый лагерь, заселяемся и немного замедляемся, чтобы прожить эту атмосферу по-настоящему. После обеда нас ждет прогулка на верблюдах и поездка к озеру Айдаркуль, окруженному песками. Здесь особенно остро чувствуется простор, тишина и редкое состояние внутреннего покоя, за которым многие и едут в такие путешествия. Кто-то захочет искупаться, кто-то просто останется смотреть на воду и слушать тишину. А вечером нас ждет ужин, костер, национальные песни и особенное чувство восточной ночи под огромным звездным небом. Это будет день, после которого внутри становится заметно спокойнее.

3 день

Сказочная Бухара и плов своими руками

  • После завтрака выезжаем в Бухару — один из древнейших городов Узбекистана. Переезд организован так, чтобы он не съел день: комфортный трансфер, спокойный темп, остановки по необходимости. Наша задача — привезти вас в город в ресурсе, а не уставшими.

  • По дороге заезжаем в гончарную мастерскую — это короткая, очень живая пауза. Здесь видно, как традиции не ставят на витрину, а действительно продолжают. Можно посмотреть процесс, выбрать небольшую вещь на память — и переключиться в восточное настроение.

  • В Бухаре сначала заселяемся и отдыхаем: время привести себя в порядок, переодеться, выпить чай. И только потом — экскурсия. Без бега с чемоданами, без давайте быстрее.

  • Дальше — прогулка по Бухаре, городу, где легенды звучат естественно: Шахерезада, Синдбад, Алладин — будто где-то рядом, за следующей аркой. Мы гуляем в комфортном ритме, с паузами на фото и кофе, без гонки и давящего надо успеть всё.

Сегодня увидим:

  1. Ляби-хауз — уютный центр старой Бухары, где хочется просто сидеть и смотреть на жизнь.

  2. Торговые купола — сердце Шёлкового пути: место, где торговля была настоящим театром.

  3. Кош-медресе — гармония архитектуры и тишины.

  4. Средневековый хамам — история быта и культуры, не только красивые фасады.

  5. Минарет Калян — символ Бухары и одна из её самых сильных точек.

  6. Цитадель Арк — зимняя резиденция бухарских правителей, город в городе.

  7. Чашма Аюб — место, где переплетаются истории религий и легенды.

  8. Мавзолей Саманидов — шедевр мировой архитектуры в очень камерном, собранном ощущении.

  • А одним из самых тёплых впечатлений дня станет мастер-класс по приготовлению бухарского плова, где мы не просто пообедаем, а проживём ещё одну важную часть узбекской культуры через вкус, аромат и традиции.

4 день

Дворец эмира, купцы и переезд в Ташкент

  • После завтрака мы отправляемся в пригород Бухары, чтобы увидеть ещё одну грань этого удивительного региона. Сегодняшний день получится особенно красивым по настроению: меньше суеты, больше вкуса, деталей и ощущения настоящего Востока. Мы посетим летний дворец бухарского эмира, где изящество восточной архитектуры встречается с европейскими мотивами, и увидим, как тонко, богато и необычно здесь умели создавать пространство для жизни. Затем нас ждет очень колоритный дом-музей одного из самых состоятельных бухарских купцов 19 века — место, в котором буквально оживает история, быт, вкус и эстетика той эпохи.

  • После экскурсии мы спокойно обедаем и без спешки отправляемся в Ташкент. Мы выстраиваем этот день так, чтобы даже переезд воспринимался не как утомительная часть маршрута, а как естественное продолжение путешествия. Комфортная дорога, продуманная логистика, понятный ритм — вам не нужно ни о чём беспокоиться, можно просто смотреть в окно, отдыхать и проживать смену впечатлений. К вечеру мы приезжаем в столицу, заселяемся в отель и идём на ужин.

  • Это день красивого перехода из древней, камерной и почти сказочной Бухары в более динамичный, современный Ташкент. И именно в этом контрасте путешествие становится ещё интереснее: вы успеваете не устать, а наоборот — сохранить силы, настроение и внутреннюю лёгкость перед финальным днём программы.

5 день

Ташкент: город контрастов и восточных базаров

  • После завтрака мы отправляемся знакомиться с Ташкентом — городом, который раскрывает Узбекистан с новой стороны. После древнего Самарканда, пустыни и сказочной Бухары столица ощущается более современной, живой и динамичной, но при этом по-восточному тёплой и очень колоритной. Мы выстраиваем этот день так, чтобы он получился насыщенным, но комфортным: без спешки, без суеты, с понятным ритмом и возможностью спокойно прожить последние впечатления от страны.

  • Сегодня мы увидим одну из самых красивых и узнаваемых мечетей города — Минор, побываем в комплексе Хаст-Имам, заглянем на знаменитый базар Чорсу, где особенно ярко чувствуется характер Ташкента, его краски, запахи и ритм. Обязательно заедем в легендарный Центр плова, чтобы попробовать одно из самых известных блюд страны именно там, где его готовят в по-настоящему впечатляющем масштабе. Также нас ждут ташкентская телебашня с красивыми видами на город, мемориал памяти жертвам репрессий, дворец князя Романова, сквер Амира Темура и другие важные места, которые помогут почувствовать Ташкент объёмно и по-настоящему.

  • Этот день становится красивой финальной точкой всего путешествия. Мы не просто завершаем маршрут, а собираем все впечатления в цельную историю: древние города, восточная культура, вкус, красота, тишина, новые состояния и то самое чувство, ради которого хочется ехать в такие поездки.

  • После экскурсии мы с комфортом отправляемся в аэропорт — спокойные, наполненные и с ощущением, что за эти пять дней вы прожили гораздо больше, чем просто отпуск.

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 1 ночь в Бутик-отеле Kosh Havuz в Самарканде
  • 1 ночь в Отеле премиум-класса Oscar Boutique Hotel в центре Ташкента
  • 1 ночь в Отеле Emerald в Бухаре
  • 1 ночь в Юртовом лагере в пустыне
  • Завтраки каждый день (кроме первого)
  • Некоторые обеды и ужины по программе (в Т.Ч. ужин в пустыне и мастер-класс по плову)
  • Встреча в аэропорту по прилёту
  • Трансфер в аэропорт по завершении тура
  • Все трансферы по маршруту
  • Все экскурсии с сертифицированными гидами и мастер-классы
  • Входные билеты в музеи и достопримечательности
  • Катание на верблюдах и поездка к озеру Айдаркуль
  • Вечернее шоу у костра в пустыне
  • Забота и сопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
  • Перелёт в Узбекистан и обратно. Мы с радостью подскажем удобные рейсы и поможем с подбором
  • Обеды и ужины не включены в стоимость, если они не предусмотрены программой
Визы

Виза не нужна

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Анастасия
Анастасия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Анастасия. Мне 35 лет и большую часть своей жизни путешествую. Это не просто увлечение, это буквально мой путь. Когда-то я выбрала профессию международника, чтобы увидеть мир. Отказалась от
карьерных возможностей, чтобы не подписывать "невыезд". Потом — создала своё главное дело: авторские туры. Путешествия — мой воздух. Подруги шутят, что я могу отказаться от чего угодно, но не от дороги. И это правда. Я побывала более чем в 20 странах, объехала столько городов, что уже не считаю. Но чем дальше я еду, тем больше ценю не количество, а глубину. В своих путешествиях я делаю ставку на комфорт без пафоса. Когда-то я попала в ужасный отель и поняла: я лучше поеду на 3 дня, но так, чтобы отдых был действительно отдыхом. И теперь в каждом туре я стараюсь создать для своих гостей именно такие условия: чисто, уютно, удобно, безопасно. Чтобы вы могли расслабиться, почувствовать себя "в хороших руках" — и просто наслаждаться. Ещё один важный для меня принцип — аутентичность. Я обхожу толпы, выбираю маршруты, где можно прочувствовать культуру, быт, настоящих людей. Пусть это не будет пятизвёздочный отель, но если это старинный дом с историей — я выберу его. Мне важна душа места. И, конечно, самое ценное — это люди. Я верю, что тур — это не просто маршрут, а общение с близкими по духу. В авторских поездках собираются именно такие люди. Мы смеёмся, делим впечатления, иногда уезжаем с глазами на мокром месте — потому что получилось по-настоящему. Моя задача — снять с вас весь организационный стресс. Вы просто приезжаете, а я уже обо всём позаботилась: трансферы, питание, гиды, план "Б", если что-то пойдёт не так. Даже дождевики продуманы. Я люблю пробовать новое — от танцев до каяков и шоу. И хочу, чтобы каждый человек в моих турах тоже уезжал с чем-то новым: не только в телефоне, но и в сердце. Если вы ищете тур, где чувствуешь, что о тебе действительно подумали — добро пожаловать.

