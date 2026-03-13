Премиум Узбекистан за 5 дней — это Восток, который раскрывается красиво и без спешки: Самарканд с его мозаиками и Регистаном, Бухара — город куполов и легенд Шёлкового пути, Ташкент — современная столица, и, как отдельная глава, настоящая пустыня Кызылкум с юртами, костром и небом, усыпанным звёздами. Здесь будет всё, за что любят Узбекистан: рынки и ремёсла, ковры, вкусы и запахи, верблюды и озеро Айдаркуль, а ещё плов, который вы приготовите сами — чтобы запомнить не экскурсию, а состояние.
И главное — в этом туре вы живёте в самом лучшем проживании из возможного по маршруту: в городах — комфортные отели с отличным расположением, где действительно отдыхаешь и высыпаешься; в пустыне — аутентичный юртовый лагерь со всеми удобствами, чтобы приключение было безопасным и комфортным. Перемещения организованы на комфортных трансферах с проверенными водителями, темп — без марафона, группа — камерная.
Кому подойдёт наш тур:
Тем, кто выбирает камерный формат и нормальную среду. Мини-группа до 6 человек, где не растворяешься, где уважают границы и не требуют быть в контакте 24/7.
Тем, кто хочет на Восток — но без хаоса и тревоги. Когда важны предсказуемость, понятный тайминг, проверенные места и ощущение, что всё под контролем.
Тем, кому нужен короткий, но сильный перезапуск. 5 дней, после которых возвращаешься не уставшим, а собранным: выспаться, сменить картинку, переключить голову.
Тем, кто ценит спокойный темп вместо марафона. Мы не бегаем по галочкам: есть паузы, время на фото, чай, рынки и просто проживание города.
Тем, кто любит комфорт и заботу без показухи. Хорошие отели, частная логистика, внимание к деталям и сервис невидимо, но точно.
Тем, кому важны аутентичность и вкус. Юрты в пустыне со всеми удобствами, озеро Айдаркуль, ремёсла, рынки, плов — не как аттракцион, а как настоящая культура.
Тем, кто устал всё планировать. Маршрут, пересадки, билеты, риски, подрядчики — уже решены; в поездке можно просто быть.
Кому точно не подойдёт наш тур:
Тем, кто выбирает поездки только по цене и готов мириться с неудобствами, случайными отелями и как получится. Здесь ставка на комфорт, качество и предсказуемость.
Тем, кому нужен марафон по достопримечательностям — 15 точек за день, без пауз и на адреналине. У нас другой ритм: прожить и почувствовать, а не пробежать.
Тем, кто едет за тусовками, алкоголем и ночной движухой. В этом путешествии ценят тишину, сон и спокойные вечера.
Тем, кто хочет полностью управлять маршрутом и каждый шаг решать на месте. Программа собрана и выверена, чтобы можно было расслабиться и не держать контроль.
Тем, кто ищет выживание и жёсткий экстрим. Юрты — с удобствами, переезды — комфортные, приключение здесь безопасное и мягкое.
Почему именно с нами:
приватный комфортный трансфер по всему маршруту, начиная с аэропорта
Лучшие отели из возможных, со Spa, ресторанами, террасами
Уникальная программа (ночь в пустыне, мастер-классы)
Местный гид, который влюблен в свой край
Лучшие рестораны с местной кухней
Программа тура по дням
Самарканд - сказка Востока с первого шага
Мы встречаем вас в аэропорту Самарканда и с первых минут берём на себя всю организацию, чтобы вам не нужно было ни о чём думать. Спокойно доезжаем до отеля, заселяемся, завтракаем и мягко входим в путешествие в красивом, комфортном ритме. Без спешки, без суеты, без ощущения, что нужно срочно куда-то бежать. Наша задача в первый день — не просто показать вам Самарканд, а помочь выдохнуть, почувствовать опору и начать эту поездку с ощущения, что вы в надёжных руках.
Сегодня нас ждёт знакомство с одним из самых красивых и атмосферных городов Востока. Мы увидим мавзолей Гур-Эмир, где история буквально ощущается кожей, выйдем на легендарную площадь Регистан, перед которой хочется просто остановиться и молча смотреть, прикоснёмся к величию Биби-Ханум и пройдём по Шахи-Зинда — месту с особой энергетикой, глубиной и красотой. Мы также побываем у мавзолея Святого Даниила, заглянем в обсерваторию Улугбека и увидим фабрику, где вручную создают шелковые ковры — тонкие, сложные, по-настоящему живые. Весь день вы проживаете Самарканд не как турист, который должен успеть всё, а как путешественник, которому можно идти в своём темпе, смотреть, чувствовать, восхищаться и постепенно влюбляться в Узбекистан.
К вечеру мы возвращаемся в отель с красивыми впечатлениями и тем самым ощущением, ради которого и хочется уезжать из города хотя бы на несколько дней. Впереди ужин, отдых, комфортный номер и чувство, что путешествие началось именно так, как должно было начаться — красиво, спокойно и по-взрослому.
Пустыня, верблюды и ночь в юртовом лагере
После завтрака мы выезжаем в сторону пустыни Кызылкум — туда, где Узбекистан раскрывается совсем по-другому. Сегодня в программе будет больше простора, тишины и ощущения настоящего путешествия по следам Великого шелкового пути. По дороге мы сделаем остановки в местах, где история чувствуется особенно сильно: увидим древнюю крепость, связанную с именем Александра Македонского, и петроглифы, которые словно сохраняют память о совсем другом времени. Мы выстраиваем этот день так, чтобы он был не утомительным, а глубоким по впечатлениям: красивая дорога, понятный ритм, комфортные паузы и ощущение, что можно просто смотреть по сторонам и ни о чем не думать.
К вечеру мы приезжаем в юртовый лагерь, заселяемся и немного замедляемся, чтобы прожить эту атмосферу по-настоящему. После обеда нас ждет прогулка на верблюдах и поездка к озеру Айдаркуль, окруженному песками. Здесь особенно остро чувствуется простор, тишина и редкое состояние внутреннего покоя, за которым многие и едут в такие путешествия. Кто-то захочет искупаться, кто-то просто останется смотреть на воду и слушать тишину. А вечером нас ждет ужин, костер, национальные песни и особенное чувство восточной ночи под огромным звездным небом. Это будет день, после которого внутри становится заметно спокойнее.
Сказочная Бухара и плов своими руками
После завтрака выезжаем в Бухару — один из древнейших городов Узбекистана. Переезд организован так, чтобы он не съел день: комфортный трансфер, спокойный темп, остановки по необходимости. Наша задача — привезти вас в город в ресурсе, а не уставшими.
По дороге заезжаем в гончарную мастерскую — это короткая, очень живая пауза. Здесь видно, как традиции не ставят на витрину, а действительно продолжают. Можно посмотреть процесс, выбрать небольшую вещь на память — и переключиться в восточное настроение.
В Бухаре сначала заселяемся и отдыхаем: время привести себя в порядок, переодеться, выпить чай. И только потом — экскурсия. Без бега с чемоданами, без давайте быстрее.
Дальше — прогулка по Бухаре, городу, где легенды звучат естественно: Шахерезада, Синдбад, Алладин — будто где-то рядом, за следующей аркой. Мы гуляем в комфортном ритме, с паузами на фото и кофе, без гонки и давящего надо успеть всё.
Сегодня увидим:
Ляби-хауз — уютный центр старой Бухары, где хочется просто сидеть и смотреть на жизнь.
Торговые купола — сердце Шёлкового пути: место, где торговля была настоящим театром.
Кош-медресе — гармония архитектуры и тишины.
Средневековый хамам — история быта и культуры, не только красивые фасады.
Минарет Калян — символ Бухары и одна из её самых сильных точек.
Цитадель Арк — зимняя резиденция бухарских правителей, город в городе.
Чашма Аюб — место, где переплетаются истории религий и легенды.
Мавзолей Саманидов — шедевр мировой архитектуры в очень камерном, собранном ощущении.
А одним из самых тёплых впечатлений дня станет мастер-класс по приготовлению бухарского плова, где мы не просто пообедаем, а проживём ещё одну важную часть узбекской культуры через вкус, аромат и традиции.
Дворец эмира, купцы и переезд в Ташкент
После завтрака мы отправляемся в пригород Бухары, чтобы увидеть ещё одну грань этого удивительного региона. Сегодняшний день получится особенно красивым по настроению: меньше суеты, больше вкуса, деталей и ощущения настоящего Востока. Мы посетим летний дворец бухарского эмира, где изящество восточной архитектуры встречается с европейскими мотивами, и увидим, как тонко, богато и необычно здесь умели создавать пространство для жизни. Затем нас ждет очень колоритный дом-музей одного из самых состоятельных бухарских купцов 19 века — место, в котором буквально оживает история, быт, вкус и эстетика той эпохи.
После экскурсии мы спокойно обедаем и без спешки отправляемся в Ташкент. Мы выстраиваем этот день так, чтобы даже переезд воспринимался не как утомительная часть маршрута, а как естественное продолжение путешествия. Комфортная дорога, продуманная логистика, понятный ритм — вам не нужно ни о чём беспокоиться, можно просто смотреть в окно, отдыхать и проживать смену впечатлений. К вечеру мы приезжаем в столицу, заселяемся в отель и идём на ужин.
Это день красивого перехода из древней, камерной и почти сказочной Бухары в более динамичный, современный Ташкент. И именно в этом контрасте путешествие становится ещё интереснее: вы успеваете не устать, а наоборот — сохранить силы, настроение и внутреннюю лёгкость перед финальным днём программы.
Ташкент: город контрастов и восточных базаров
После завтрака мы отправляемся знакомиться с Ташкентом — городом, который раскрывает Узбекистан с новой стороны. После древнего Самарканда, пустыни и сказочной Бухары столица ощущается более современной, живой и динамичной, но при этом по-восточному тёплой и очень колоритной. Мы выстраиваем этот день так, чтобы он получился насыщенным, но комфортным: без спешки, без суеты, с понятным ритмом и возможностью спокойно прожить последние впечатления от страны.
Сегодня мы увидим одну из самых красивых и узнаваемых мечетей города — Минор, побываем в комплексе Хаст-Имам, заглянем на знаменитый базар Чорсу, где особенно ярко чувствуется характер Ташкента, его краски, запахи и ритм. Обязательно заедем в легендарный Центр плова, чтобы попробовать одно из самых известных блюд страны именно там, где его готовят в по-настоящему впечатляющем масштабе. Также нас ждут ташкентская телебашня с красивыми видами на город, мемориал памяти жертвам репрессий, дворец князя Романова, сквер Амира Темура и другие важные места, которые помогут почувствовать Ташкент объёмно и по-настоящему.
Этот день становится красивой финальной точкой всего путешествия. Мы не просто завершаем маршрут, а собираем все впечатления в цельную историю: древние города, восточная культура, вкус, красота, тишина, новые состояния и то самое чувство, ради которого хочется ехать в такие поездки.
После экскурсии мы с комфортом отправляемся в аэропорт — спокойные, наполненные и с ощущением, что за эти пять дней вы прожили гораздо больше, чем просто отпуск.
Что включено
- 1 ночь в Бутик-отеле Kosh Havuz в Самарканде
- 1 ночь в Отеле премиум-класса Oscar Boutique Hotel в центре Ташкента
- 1 ночь в Отеле Emerald в Бухаре
- 1 ночь в Юртовом лагере в пустыне
- Завтраки каждый день (кроме первого)
- Некоторые обеды и ужины по программе (в Т.Ч. ужин в пустыне и мастер-класс по плову)
- Встреча в аэропорту по прилёту
- Трансфер в аэропорт по завершении тура
- Все трансферы по маршруту
- Все экскурсии с сертифицированными гидами и мастер-классы
- Входные билеты в музеи и достопримечательности
- Катание на верблюдах и поездка к озеру Айдаркуль
- Вечернее шоу у костра в пустыне
- Забота и сопровождение на всём маршруте
Что не входит в цену
- Перелёт в Узбекистан и обратно. Мы с радостью подскажем удобные рейсы и поможем с подбором
- Обеды и ужины не включены в стоимость, если они не предусмотрены программой
Визы
Виза не нужна