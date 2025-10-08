Индивидуальный тур «всё включено» в Узбекистане: экскурсии, мастер-классы и национальная кухня
Побывать в трёх городах, увидеть усыпальницу Тимуридов и научиться готовить бухарский плов
В туре вы увидите множество старинных мечетей с лазурными куполами, блестящими на солнце, древние медресе и дворцы, посетите родину Амира Темура — город Шахрисабз, и полюбуетесь необычным дворцом Ситораи Мохи-Хоса, читать дальше
где летом жил последний бухарский эмир. Погружаться будете не только в историю страны, но и в её культуру.
Приготовите бухарский вариант плова и узнаете, чем он отличается от других вариаций, сделаете лепёшку в тандыре и даже создадите керамическое изделие! В стоимость уже включено комфортабельное проживание, трёхразовое питание и все трансферы. Тур проведём только для вашей компании в любой день по запросу.
Что взять с собой: солнцезащитные очки, при необходимости зонты и обязательно хорошее настроение.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание без напитков, а также кулинарные мастер-классы: будем готовить бухарский плов и лепёшки в тандыре.
Транспорт. Chevrolet Tracker 2, Chevrolet Orlando, Hyundai Starex, Hyundai Staria, Toyota Hiace или Mercedes-Benz Sprinter. А также между городами будем передвигаться на скоростном поезде «Афросиаб».
Дети. 18+.
Виза. Гражданам РФ не нужна.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
1 день
Знакомство с Самаркандом
Заберём вас из аэропорта и отвезём в отель в Самарканде. После завтрака у вас будет время на отдых, а затем начнём экскурсию. Увидим мавзолей Гур-Эмир и площадь Регистан, а на обед отведаем местной вариации плова. Вы узнаете, чем самаркандский плов отличается от других. Ещё сегодня осмотрим обсерваторию Улугбека и некрополь Шахи-Зинда, где, по преданию, похоронен двоюродный брат пророка Мухаммеда.
После ужина в ресторане вернёмся в отель.
2 день
Шахрисабз: дворец Ак-Сарай, мечеть Кок-Гумбаз и усыпальницы Тимуридов
После завтрака отправимся в Шахрисабз — на родину Тамерлана. Осмотрим руины дворца Ак-Сарай, мечеть Кок-Гумбаз с лазурными куполами и усыпальницы Тимуридов. После прогулки по атмосферным улочкам поедем назад через перевал Тактакарача, полюбуемся отвесными скалами и яркой зеленью на фоне высоких гор.
3 день
Прибытие в Бухару: Ляби-Хауз, Магоки-Аттори, крепость Арк
После завтрака на скоростном поезде отправимся в Бухару. Заселимся в гостиницу, оставим вещи и пойдём исследовать древний город. Посетим архитектурный комплекс Ляби-Хауз, осмотрим мечеть Магоки-Аттори, Торговые купола и минарет Калян.
Прервёмся на обед. Затем увидим медресе Мири Араб и Абдулазиз-хана и полюбуемся величественной крепостью Арк.
Вечером — ужин и свободное время.
4 день
Дворец Ситораи Мохи-Хоса и мастер-классы
Утром посетим резиденцию последнего бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Затем отправимся в Гиждуван и заглянем в гончарную мастерскую. Здесь вы понаблюдаете за тем, как рождаются настоящие произведения искусства. А ещё создадите своё керамическое изделие и научитесь готовить бухарский плов и лепёшки в тандыре (входит в стоимость).
На скоростном поезде вернёмся в Самарканд и заселимся в гостиницу.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки, обеды и ужины
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Билеты на скоростной поезд «Афросияб»
Услуги гида
Входные билеты на достопримечательности
Мастер-классы
Что не входит в цену
Билеты до Ташкента и обратно
Напитки
Место начала и завершения?
Аэропорт Самарканда, утро (точное время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарзад — ваша команда гидов в Самарканде
Приветствую вас, уважаемый гость! Меня зовут Фарзад. По образованию я филолог-лингвист. Вот уже 8 лет работаю гидом по Самарканду. Очень люблю свою работу. Постараюсь показать свой любимый город во всей красе. Надеюсь на скорую встречу с вами.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Марина
8 окт 2025
Заказывали у Фарзода индивидуальный тур по основным достопримечательностям Узбекистана, были в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Все было сделано на лучшем уровне - везде организован трансфер, билеты на Афросиаб, гостинницы хорошего уровня читать дальше
с завтраками, обеды с национальной кухней. Во всех городах профессиональные гиды. Сам Фарзод очень приятный и предупредительный в общении, интересно рассказывает - при этом понимает где нужно дать время, что бы просто погулять и посмореть то, что интересно. Отлично показывает локации для фото и помогает фотографироваться. Организовал мастер - класс по плову с полным погружением в традиционную культуру страны. Учитывая, что поездку мы запланировали в последний момент и времени на организацию было совсем немного, Фарзод сумел сделать все на 100% Неделя в восточной сказке пролетела на "одном дыхании", спасибо Узбекистану за гостеприимство и тепло!