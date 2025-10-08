Мои заказы

Индивидуальный тур «всё включено» в Узбекистане: экскурсии, мастер-классы и национальная кухня

Побывать в трёх городах, увидеть усыпальницу Тимуридов и научиться готовить бухарский плов
В туре вы увидите множество старинных мечетей с лазурными куполами, блестящими на солнце, древние медресе и дворцы, посетите родину Амира Темура — город Шахрисабз, и полюбуетесь необычным дворцом Ситораи Мохи-Хоса,
где летом жил последний бухарский эмир. Погружаться будете не только в историю страны, но и в её культуру.

Приготовите бухарский вариант плова и узнаете, чем он отличается от других вариаций, сделаете лепёшку в тандыре и даже создадите керамическое изделие! В стоимость уже включено комфортабельное проживание, трёхразовое питание и все трансферы. Тур проведём только для вашей компании в любой день по запросу.

5
1 отзыв
Индивидуальный тур «всё включено» в Узбекистане: экскурсии, мастер-классы и национальная кухня
Фото из отзыва от Марина
Фото из отзыва от Марина
Ближайшие даты:
14
апр
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: солнцезащитные очки, при необходимости зонты и обязательно хорошее настроение.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание без напитков, а также кулинарные мастер-классы: будем готовить бухарский плов и лепёшки в тандыре.

Транспорт. Chevrolet Tracker 2, Chevrolet Orlando, Hyundai Starex, Hyundai Staria, Toyota Hiace или Mercedes-Benz Sprinter. А также между городами будем передвигаться на скоростном поезде «Афросиаб».

Дети. 18+.

Виза. Гражданам РФ не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Самаркандом

Заберём вас из аэропорта и отвезём в отель в Самарканде. После завтрака у вас будет время на отдых, а затем начнём экскурсию. Увидим мавзолей Гур-Эмир и площадь Регистан, а на обед отведаем местной вариации плова. Вы узнаете, чем самаркандский плов отличается от других. Ещё сегодня осмотрим обсерваторию Улугбека и некрополь Шахи-Зинда, где, по преданию, похоронен двоюродный брат пророка Мухаммеда.

После ужина в ресторане вернёмся в отель.

Знакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с Самаркандом
2 день

Шахрисабз: дворец Ак-Сарай, мечеть Кок-Гумбаз и усыпальницы Тимуридов

После завтрака отправимся в Шахрисабз — на родину Тамерлана. Осмотрим руины дворца Ак-Сарай, мечеть Кок-Гумбаз с лазурными куполами и усыпальницы Тимуридов. После прогулки по атмосферным улочкам поедем назад через перевал Тактакарача, полюбуемся отвесными скалами и яркой зеленью на фоне высоких гор.

Шахрисабз: дворец Ак-Сарай, мечеть Кок-Гумбаз и усыпальницы ТимуридовШахрисабз: дворец Ак-Сарай, мечеть Кок-Гумбаз и усыпальницы ТимуридовШахрисабз: дворец Ак-Сарай, мечеть Кок-Гумбаз и усыпальницы ТимуридовШахрисабз: дворец Ак-Сарай, мечеть Кок-Гумбаз и усыпальницы ТимуридовШахрисабз: дворец Ак-Сарай, мечеть Кок-Гумбаз и усыпальницы Тимуридов
3 день

Прибытие в Бухару: Ляби-Хауз, Магоки-Аттори, крепость Арк

После завтрака на скоростном поезде отправимся в Бухару. Заселимся в гостиницу, оставим вещи и пойдём исследовать древний город. Посетим архитектурный комплекс Ляби-Хауз, осмотрим мечеть Магоки-Аттори, Торговые купола и минарет Калян.

Прервёмся на обед. Затем увидим медресе Мири Араб и Абдулазиз-хана и полюбуемся величественной крепостью Арк.

Вечером — ужин и свободное время.

Прибытие в Бухару: Ляби-Хауз, Магоки-Аттори, крепость АркПрибытие в Бухару: Ляби-Хауз, Магоки-Аттори, крепость АркПрибытие в Бухару: Ляби-Хауз, Магоки-Аттори, крепость АркПрибытие в Бухару: Ляби-Хауз, Магоки-Аттори, крепость Арк
4 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса и мастер-классы

Утром посетим резиденцию последнего бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Затем отправимся в Гиждуван и заглянем в гончарную мастерскую. Здесь вы понаблюдаете за тем, как рождаются настоящие произведения искусства. А ещё создадите своё керамическое изделие и научитесь готовить бухарский плов и лепёшки в тандыре (входит в стоимость).

На скоростном поезде вернёмся в Самарканд и заселимся в гостиницу.

Дворец Ситораи Мохи-Хоса и мастер-классыДворец Ситораи Мохи-Хоса и мастер-классыДворец Ситораи Мохи-Хоса и мастер-классыДворец Ситораи Мохи-Хоса и мастер-классы
5 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет85 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и ужины
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Билеты на скоростной поезд «Афросияб»
  • Услуги гида
  • Входные билеты на достопримечательности
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Напитки
Место начала и завершения?
Аэропорт Самарканда, утро (точное время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарзад
Фарзад — ваша команда гидов в Самарканде
Приветствую вас, уважаемый гость! Меня зовут Фарзад. По образованию я филолог-лингвист. Вот уже 8 лет работаю гидом по Самарканду. Очень люблю свою работу. Постараюсь показать свой любимый город во всей красе. Надеюсь на скорую встречу с вами.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Марина
8 окт 2025
Заказывали у Фарзода индивидуальный тур по основным достопримечательностям Узбекистана, были в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.
Все было сделано на лучшем уровне - везде организован трансфер, билеты на Афросиаб, гостинницы хорошего уровня
с завтраками, обеды с национальной кухней. Во всех городах профессиональные гиды.
Сам Фарзод очень приятный и предупредительный в общении, интересно рассказывает - при этом понимает где нужно дать время, что бы просто погулять и посмореть то, что интересно. Отлично показывает локации для фото и помогает фотографироваться. Организовал мастер - класс по плову с полным погружением в традиционную культуру страны.
Учитывая, что поездку мы запланировали в последний момент и времени на организацию было совсем немного, Фарзод сумел сделать все на 100%
Неделя в восточной сказке пролетела на "одном дыхании", спасибо Узбекистану за гостеприимство и тепло!

Заказывали у Фарзода индивидуальный тур по основным достопримечательностям Узбекистана, были в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.Заказывали у Фарзода индивидуальный тур по основным достопримечательностям Узбекистана, были в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.Заказывали у Фарзода индивидуальный тур по основным достопримечательностям Узбекистана, были в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.Заказывали у Фарзода индивидуальный тур по основным достопримечательностям Узбекистана, были в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.Заказывали у Фарзода индивидуальный тур по основным достопримечательностям Узбекистана, были в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.Заказывали у Фарзода индивидуальный тур по основным достопримечательностям Узбекистана, были в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.Заказывали у Фарзода индивидуальный тур по основным достопримечательностям Узбекистана, были в Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

Тур входит в следующие категории Самарканда

