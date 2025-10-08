Что взять с собой: солнцезащитные очки, при необходимости зонты и обязательно хорошее настроение.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание без напитков, а также кулинарные мастер-классы: будем готовить бухарский плов и лепёшки в тандыре.

Транспорт. Chevrolet Tracker 2, Chevrolet Orlando, Hyundai Starex, Hyundai Staria, Toyota Hiace или Mercedes-Benz Sprinter. А также между городами будем передвигаться на скоростном поезде «Афросиаб».

Дети. 18+.

Виза. Гражданам РФ не нужна.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур доступен для бронирования в любой день.