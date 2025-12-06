Полезное путешествие по солнечному Самарканду с открытием банковских карт VISA и Mastercard.
Описание тураЗа два дня мы покажем и расскажем все о городе и сделаем процесс получения карты максимально удобным благодаря нашему партнерству с банком. Важная информация: Планируйте прилет рано утром или накануне! В этот день выехать за оформлением документов с сопровождающим надо не позже 08:30. Важно, чтобы это был: понедельник, вторник или среда.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Регистан
- Гур Эмир
- Биби Ханым
- Шахи Зинда
- Ковровая мастерская
- Бумажная мастерская
- Базар
- Могила святого Даниила
- Вечный город
Что включено
- Услуги по открытию банковских карт
- Услуги гида
- Транспортные расходы
- Входные билеты на памятники
Что не входит в цену
- Проживание
- Прочие расходы
Место начала и завершения?
Ваш адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Планируйте прилет рано утром или накануне! В этот день выехать за оформлением документов с сопровождающим надо не позже 08:30. Важно
- Чтобы это был: понедельник
- Вторник или среда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
