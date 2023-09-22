2 дня
Экскурсия в горное село с ночёвкой в глэмпинге
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
21 дек в 08:00
$271 за человека
2 дня
Философы гор
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$400 за всё до 2 чел.
2 дня
Индивидуальный тур из Самарканда в Фанские горы Таджикистана: Семь озёр и Искандеркуль
Понаблюдать за жизнью местных в кишлаках, побывать на высоте 2400 метров и полюбоваться озёрами
Начало: Самарканд, 8:00
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
€490 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ААлександр22 сентября 2023Огромное спасибо Шодиеру за экскурсию "Философы Гор". Провели 2 дня в настоящем кишлаке с гостеприимными хозяевами. Экскурсия действительно эксклюзивная и
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «2-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Самарканде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Самарканде в декабре 2024
Сейчас в Самарканде в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 271 до 490. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.15 из 5
Туры на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «2-дневные туры», 2 ⭐ отзыва, цены от $271. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль