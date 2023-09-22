Найдено 3 тура в категории « 2-дневные туры » в Самарканде на русском языке, цены от $271. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности 2 дня Экскурсия в горное село с ночёвкой в глэмпинге Начало: Ваш отель $ 271 за человека 2 отзыва 2 дня Философы гор Начало: Ваш отель Расписание: По договоренности $ 400 за всё до 2 чел. На машине 2 дня Индивидуальный тур из Самарканда в Фанские горы Таджикистана: Семь озёр и Искандеркуль Понаблюдать за жизнью местных в кишлаках, побывать на высоте 2400 метров и полюбоваться озёрами Начало: Самарканд, 8:00 € 490 за всё до 3 чел. Все туры Самарканда Последние отзывы на туры А Александр Философы гор читать дальше незабываемая. Очень внимательный и понимающий гид с аккуратным водителем, чистой машиной. Ездили по перевалам, смотрели местные красоты. Гуляли по селу и обедали с пастухами. Наделали сотни наикрасивейших фотографий. Наелись до отвала и нагулялись. Одна из лучших экскурсий по нашему опыту. Огромное спасибо Шодиеру за экскурсию "Философы Гор". Провели 2 дня в настоящем кишлаке с гостеприимными хозяевами. Экскурсия действительно эксклюзивная и

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «2-дневные туры»

Туры на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «2-дневные туры», 2 ⭐ отзыва, цены от $271. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль