Биби Ханум – туры в Самарканде

Найдено 3 тура в категории «Биби Ханум» в Самарканде на русском языке, цены от $351, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Самарканд: три дня в сердце восточной культуры
3 дня
-
10%
Самарканд: три дня в сердце восточной культуры
Начало: Международный аэропорт Самарканд
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
$351$390 за человека
В Самарканд за картами VISA и Mastercard + индивидуальный тур
2 дня
В Самарканд за картами VISA и Mastercard + индивидуальный тур
Начало: Ваш адрес
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
$600 за всё до 4 чел.
Классика Узбекистана за 7 дней
На автобусе
7 дней
Классика Узбекистана за 7 дней
Начало: Самарканд
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
23 авг в 09:00
$792 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Биби Ханум»

Сколько стоит тур в Самарканде в августе 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Биби Ханум" можно забронировать 3 тура от 351 до 792 со скидкой до 10%.
