Классика Узбекистана за 7 дней
Начало: Самарканд
Расписание: Ежедневно в 09:00.
Завтра в 09:00
24 апр в 09:00
$792 за человека
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Начало: По договоренности
Расписание: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Завтра в 09:00
24 апр в 09:00
$650 за экскурсию
В Самарканд за картами VISA и Mastercard + индивидуальный тур
Начало: Ваш адрес
Завтра в 07:00
24 апр в 07:00
$600 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Могила Святого Даниила»
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