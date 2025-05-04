Комфортно и безопасно добираться между городами Узбекистана.
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание экскурсииСобираетесь путешествовать по Узбекистану, тогда выбирайте самый удобный вариант на поездах, это быстро комфортно и безопасно. Мы поможем с покупкой билетов на любые направления и отправим их вам на почту или мессенджер.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на поезд
Что не входит в цену
- Прочие личные расходы
Место начала и завершения?
Железнодорожный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
4 мая 2025
Супер! Билеты нашлись, да еще и с комфортом. Спасибо
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
-
5%
Индивидуальная
В изумительный Самарканд - на поезде «Шарк»
Самарканд - город с богатой историей и культурой. Посетите мавзолеи, мечети и насладитесь национальной кухней в увлекательной поездке
Начало: У вокзала в Самарканде
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
$124
$130 за человека
Индивидуальная
Путевка: Ташкент-Бухара на скоростном поезде с экскурсией
Впечатляющее путешествие на скоростном поезде Афросияб в сопровождении гида по древней Бухаре
Начало: Бухарский вокзал
12 ноя в 07:59
13 ноя в 07:59
от $250 за человека
Индивидуальная
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Шахрисабз - древний город Центральной Азии с мемориальными комплексами, мечетями и руинами дворцов. Посетите пещеру Тешик-Таш и узнайте о местных традициях
Начало: На Северном вокзале
13 ноя в 07:30
14 ноя в 07:30
от $185 за человека