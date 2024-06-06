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Н Наталья Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб» Встреча и организация тура на очень хорошем уровне!, интересно, познавательно, вкусный обед, самый вкусный плов, что я пробовала за время прибывания в Узбекистане. Красивые фото. Рекомендую👍

Н Наталья Восточный экспресс - на скоростном поезде из Ташкента в Бухару Экскурсия прекрасна! Красивый город, отличный гид! Все впечатление портит только поезд "Шарк" - ощущение возвращения в 90-е.

С Станислав Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде Спасибо организаторам за помощь с дефицитными билетами на Афросиаб! 2 часа и на месте! Очень интересная и динамичная экскурсия - плюс супер плов

Н Наталья Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб» Сказочный город, великолепный гид! Все прекрасно!

С Светлана Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб» Добрый день. Были на экскурсии 20 мая. Отличная погода. Гид встретил на вокзале и все время экскурсии был с нами до вечернего поезда. Хорошее впечатление, много интересного, комфортно, удобно. Спасибо за организацию.

N Natalia Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде Отлично организованные экскурсии по Ташкенту и Самарканду. Забота о своем клиенте. У нас куча впечатлений, остались очень теплые воспоминания об Узбекистане.

Ю Юлия Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде Отличная экскурсия. Бухара сказочный город. Успели все посмотреть,отличная организация