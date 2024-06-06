1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
«В Самарканд и обратно мы доберемся на скоростном поезде Афросияб (билеты включены в стоимость)»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €160 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
Провести один день среди достопримечательностей древнего города
Начало: На Северном вокзале Ташкента
«Вы самостоятельно добираетесь до Самарканда на скоростном поезде, а мы встречаем вас по приезде»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
150€128 за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
«Иногда билеты на скоростной поезд Афросиаб разбирают очень быстро»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€160 за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Самарканд из Ташкента: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, посетив его знаменитые памятники и архитектурные шедевры в удобной однодневной поездке
Начало: На Северном вокзале Ташкента
«Билеты на поезд Афросиаб или Шарк включены в стоимость»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
145€131 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путевка: Ташкент-Бухара на скоростном поезде с экскурсией
Впечатляющее путешествие на скоростном поезде Афросияб в сопровождении гида по древней Бухаре
Начало: Бухарский вокзал
«В Бухару и обратно вы доберётесь на скоростном поезде Афросияб (билеты включены в стоимость)»
Завтра в 07:59
10 июня в 07:59
от €175 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Шахрисабз - древний город Центральной Азии с мемориальными комплексами, мечетями и руинами дворцов. Посетите пещеру Тешик-Таш и узнайте о местных традициях
Начало: На Северном вокзале
«Из Ташкента вы приедете на скоростном поезде в Самарканд, где вас встретит наш гид на авто»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 175€167 за человека
Мини-группа
9 часов
Сказочный Самарканд из Ташкента на скором поезде
Начало: Ташкент, Северный вокзал
«По окончании сити-тура в Самарканде вечером вы на поезде вернетесь в Ташкент»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$149 за человека
Мини-группа
8 часов
Восточный экспресс - на скоростном поезде из Ташкента в Бухару
Начало: Северный вокзал Ташкента
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$139 за человека
Групповая
2 часа
Трансфер на скоростном поезде Афросияб: Ташкент-Самарканд
Путешествие из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде Афросияб - это не только комфорт, но и возможность насладиться красотами Узбекистана
Начало: Железнодорожный вокзал
«Безопасно, быстро и с комфортом добраться до Самарканда на cкоростных поездах Афросияб, наслаждаясь видами»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:20
10 июня в 07:24
$58 за человека
Мини-группа
2 часа
Покупка билетов на комфортабельные поезда: Ташкент, Самарканд, Бухара
Начало: Начало на вокзалах в городах
«Поездка на поезде гарантирует своевременное прибытие в пункт назначения»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$39 за человека
скидка
9%
Индивидуальная
8 часов
Покупка билета на поезда Ташкента, Самарканда, Бухары, Хивы
Быстро и с комфортом перемещаться между главными городами Узбекистана
Начало: На Северном вокзале Ташкента
«Мы предлагаем поездки на современных чистых поездах различного класса, чтобы вы могли быстро и с комфортом перемещаться между городами (Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива)»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
43€39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Организация, экскурсоводы, внимание и содержание экскурсий - все на высшем уровне! Огромное спасибо, надеемся на продолжение нашего знакомства!
- ООксана4 июня 2024Мою мечту воплотил в реальность самый лучший гид Самарканда. Все,что происходило было великолепно, от организационных деталей (поезд, автомобиль, любое желание
- ННаталья31 мая 2024Встреча и организация тура на очень хорошем уровне!, интересно, познавательно, вкусный обед, самый вкусный плов, что я пробовала за время прибывания в Узбекистане. Красивые фото. Рекомендую👍
- ННаталья30 мая 2024Экскурсия прекрасна! Красивый город, отличный гид! Все впечатление портит только поезд "Шарк" - ощущение возвращения в 90-е.
- ССтанислав29 мая 2024Спасибо организаторам за помощь с дефицитными билетами на Афросиаб! 2 часа и на месте! Очень интересная и динамичная экскурсия - плюс супер плов
- ННаталья28 мая 2024Сказочный город, великолепный гид! Все прекрасно!
- ССветлана28 мая 2024Добрый день. Были на экскурсии 20 мая. Отличная погода. Гид встретил на вокзале и все время экскурсии был с нами до вечернего поезда. Хорошее впечатление, много интересного, комфортно, удобно. Спасибо за организацию.
- NNatalia28 мая 2024Отлично организованные экскурсии по Ташкенту и Самарканду. Забота о своем клиенте. У нас куча впечатлений, остались очень теплые воспоминания об Узбекистане.
- ЮЮлия23 мая 2024Отличная экскурсия. Бухара сказочный город. Успели все посмотреть,отличная организация
- ККарина10 мая 2024Несмотря на сложность с приобретениями билетов на поезд из Ташкента в Самарканд, организаторы сделали всевозможное, чтобы мы добрались до пункта
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На поезде»
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