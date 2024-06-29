1 чел.
По популярности
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 15:00
2 июля в 09:00
от 115€110 за всё до 16 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Завтра в 09:00
2 июля в 16:00
100€75 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
от 160€152 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
Провести один день среди достопримечательностей древнего города
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Завтра в 07:30
2 июля в 07:30
150€143 за человека
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
Расписание: ежедневно в 07:30
2 июля в 07:30
3 июля в 07:30
150€135 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путевка: Ташкент-Бухара на скоростном поезде с экскурсией
Впечатляющее путешествие на скоростном поезде Афросияб в сопровождении гида по древней Бухаре
Начало: Бухарский вокзал
2 июля в 07:59
3 июля в 07:59
от €175 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Шахрисабз - древний город Центральной Азии с мемориальными комплексами, мечетями и руинами дворцов. Посетите пещеру Тешик-Таш и узнайте о местных традициях
Начало: На Северном вокзале
Завтра в 07:30
2 июля в 07:30
от 175€167 за человека
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Самарканд из Ташкента: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, посетив его знаменитые памятники и архитектурные шедевры в удобной однодневной поездке
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00
2 июля в 07:00
3 июля в 07:00
145€131 за человека
Мини-группа
9 часов
Сказочный Самарканд из Ташкента на скором поезде
Начало: Ташкент, Северный вокзал
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
2 июля в 07:30
$149 за человека
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Ташкент - горы Тянь-Шаня
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха с экскурсией из Ташкента в горы Тянь-Шаня
Начало: Ваш отель, вокзал, аэропорт
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Восточный экспресс - на скоростном поезде из Ташкента в Бухару
Начало: Северный вокзал Ташкента
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
2 июля в 08:30
$139 за человека
Мини-группа
8 часов
От Ташкента до Самарканда на Афросиабе или Шарке
Начало: Ташкент южный вокзал
Расписание: Ежедневно с 07:30 до 10:00
Завтра в 07:30
2 июля в 07:30
$140 за человека
Групповая
2 часа
Трансфер на скоростном поезде Афросияб: Ташкент-Самарканд
Путешествие из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде Афросияб - это не только комфорт, но и возможность насладиться красотами Узбекистана
Начало: Железнодорожный вокзал
Расписание: Ежедневно
2 июля в 07:24
3 июля в 07:24
$58 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальное путешествие Раскрыть Ташкент за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных небоскрёбов
Начало: Ваш отель, вокзал
Расписание: 10:00
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Покупка билетов на комфортабельные поезда: Ташкент, Самарканд, Бухара
Начало: Начало на вокзалах в городах
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
$39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета29 июня 2024Безумно понравилась экскурсия. Очень комфортное сопровождение, экскурсовод прислушивался к моим предпочтениям относительно информации о достопримечательностях (мне интересна искусствоведческая информация). Всем советую!)
- ССергей27 июня 2024Прекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото на память. Пунктуальность и точность. Машина с кондиционером, что очень важно в жару. Вкусная еда и масса впечатлений.
- ИИрина23 июня 2024Я хочу выразить огромную благодарность Содыкжону и Парвизу за оперативную организацию и очень интересную экскурсию! Отправиться из Ташкента в Самарканд я
- ЕЕвгений22 июня 2024Благодарим за организацию и предоставленную экскурсию по городу Самарканд. Экскурсия от Акобира была очень интересная и познавательная, в комфортных условиях с
- ВВладислав21 июня 2024Брали данную экскурсию в целях скоротать время между стыковочными рейсами. Все очень понравилось,получилось уложить максимум объектов за достаточно короткий срок. Плов супер!) Рекомендую воспользоваться данным предложением 👍
- ААнастасия19 июня 2024Самый мой лучший отпуск, встретили, организация экскурсии на высоком уровне, все разьяснят объяснят, покажут что то интересное, о чем многое можно узнать, спасибо большое за массу впечатлений, низкий поклон гиду.
- ААндрей19 июня 2024Полное погружение в атмосферу, историю и культуру города. Шерзод отличный гид, провел по основным значимым местам, поделился знаниями и дал полезные советы что еще посетить и посмотреть самостоятельно
- ООлег13 июня 2024Огромное спасибо гиду Бахрому за увлекательный и интересный рассказ о Ташкенте. 7 часов с Вами,не смотря на жару и нашу
- ННина12 июня 2024Спасибо большое организаторам и гиду Алишеру! Организаторы заранее помогли купить билеты, проинструктировали, как и во сколько надо быть на вокзале
- ЕЕлизавета10 июня 2024Отличная экскурсия! Гид встретил у отеля и отвез туда же в конце. Рассказ был интересным, не нудным, не перегруженным, поэтому прогулка прошла легко и увлекательно
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «От ж/д вокзала»
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