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приняла решение накануне вечером предыдущего дня. Ребята оперативно нашли для меня билеты, организовали индивидуальный тур, сделали всё для меня максимально удобно! Парвиз встретил меня на вокзале, знакомство с Самаркандом началось с обеда местным вкусным пловом, подкрепившись мы отправились на встречу восточной сказке! Посмотрели местные достопримечательности, Парвиз давал мне время для того, чтобы прочувствовать местную атмосферу, я гуляла, пила вкусный кофе, рассматривая детали всей этой восточной красоты! Парвиз - замечательный гид, столько новой информации я узнала, было очень интересно! А ещё он - отличный фотограф, сделал мне много памятных фотографий об этом красивом дне! От всей души хочется сказать спасибо!