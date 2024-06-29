От ж/д вокзала – экскурсии в Ташкенте

Найдено 15 экскурсий в категории «От ж/д вокзала» в Ташкенте на русском языке, цены от €39, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
110 отзывов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 15:00
2 июля в 09:00
от 115110 за всё до 16 чел.
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Завтра в 09:00
2 июля в 16:00
10075 за человека
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
101 отзыв
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
от 160152 за человека
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
5%
Индивидуальная
10 часов
43 отзыва
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
Провести один день среди достопримечательностей древнего города
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Завтра в 07:30
2 июля в 07:30
150143 за человека
Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
36 отзывов
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
Расписание: ежедневно в 07:30
2 июля в 07:30
3 июля в 07:30
150135 за человека
Из Ташкента в Бухару на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Путевка: Ташкент-Бухара на скоростном поезде с экскурсией
Впечатляющее путешествие на скоростном поезде Афросияб в сопровождении гида по древней Бухаре
Начало: Бухарский вокзал
2 июля в 07:59
3 июля в 07:59
от 175 за человека
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Шахрисабз - древний город Центральной Азии с мемориальными комплексами, мечетями и руинами дворцов. Посетите пещеру Тешик-Таш и узнайте о местных традициях
Начало: На Северном вокзале
Завтра в 07:30
2 июля в 07:30
от 175167 за человека
В Самарканд на 1 день: групповая экскурсия из Ташкента
🚉 На поезде
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Групповая экскурсия в Самарканд из Ташкента: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, посетив его знаменитые памятники и архитектурные шедевры в удобной однодневной поездке
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00
2 июля в 07:00
3 июля в 07:00
145131 за человека
Сказочный Самарканд из Ташкента на скором поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Мини-группа
9 часов
1 отзыв
Сказочный Самарканд из Ташкента на скором поезде
Начало: Ташкент, Северный вокзал
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
2 июля в 07:30
$149 за человека
Из Ташкента в горы Тянь-Шаня
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Ташкент - горы Тянь-Шаня
Погрузитесь в мир горных вершин и чистого воздуха с экскурсией из Ташкента в горы Тянь-Шаня
Начало: Ваш отель, вокзал, аэропорт
Расписание: 09:00
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Восточный экспресс - на скоростном поезде из Ташкента в Бухару
🚶 Пешая
🚉 На поезде
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Восточный экспресс - на скоростном поезде из Ташкента в Бухару
Начало: Северный вокзал Ташкента
Расписание: Ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
2 июля в 08:30
$139 за человека
От Ташкента до Самарканда на Афросиабе или Шарке
🚶 Пешая
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
От Ташкента до Самарканда на Афросиабе или Шарке
Начало: Ташкент южный вокзал
Расписание: Ежедневно с 07:30 до 10:00
Завтра в 07:30
2 июля в 07:30
$140 за человека
Трансфер Ташкент-Самарканд на скоростном поезде
🚉 На поезде
Групповая
2 часа
Трансфер на скоростном поезде Афросияб: Ташкент-Самарканд
Путешествие из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде Афросияб - это не только комфорт, но и возможность насладиться красотами Узбекистана
Начало: Железнодорожный вокзал
Расписание: Ежедневно
2 июля в 07:24
3 июля в 07:24
$58 за человека
Раскрыть Ташкент за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальное путешествие Раскрыть Ташкент за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных небоскрёбов
Начало: Ваш отель, вокзал
Расписание: 10:00
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Покупка билетов на комфортабельные поезда: Ташкент, Самарканд, Бухара
🚉 На поезде
Мини-группа
2 часа
Покупка билетов на комфортабельные поезда: Ташкент, Самарканд, Бухара
Начало: Начало на вокзалах в городах
Завтра в 09:00
2 июля в 09:00
$39 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    29 июня 2024
    Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
    Безумно понравилась экскурсия. Очень комфортное сопровождение, экскурсовод прислушивался к моим предпочтениям относительно информации о достопримечательностях (мне интересна искусствоведческая информация). Всем советую!)
    Безумно понравилась экскурсия. Очень комфортное сопровождение, экскурсовод прислушивался к моим предпочтениям относительно информации о достопримечательностях (мне
  • С
    Сергей
    27 июня 2024
    Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
    Прекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото на память. Пунктуальность и точность. Машина с кондиционером, что очень важно в жару. Вкусная еда и масса впечатлений.
    Прекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото наПрекрасная организация. Организатор вежливо отвечает на все вопросы., всегда на связи, чудесный гид. Отличные фото на
  • И
    Ирина
    23 июня 2024
    Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
    Я хочу выразить огромную благодарность Содыкжону и Парвизу за оперативную организацию и очень интересную экскурсию! Отправиться из Ташкента в Самарканд я
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    приняла решение накануне вечером предыдущего дня. Ребята оперативно нашли для меня билеты, организовали индивидуальный тур, сделали всё для меня максимально удобно! Парвиз встретил меня на вокзале, знакомство с Самаркандом началось с обеда местным вкусным пловом, подкрепившись мы отправились на встречу восточной сказке! Посмотрели местные достопримечательности, Парвиз давал мне время для того, чтобы прочувствовать местную атмосферу, я гуляла, пила вкусный кофе, рассматривая детали всей этой восточной красоты! Парвиз - замечательный гид, столько новой информации я узнала, было очень интересно! А ещё он - отличный фотограф, сделал мне много памятных фотографий об этом красивом дне! От всей души хочется сказать спасибо!

    Я хочу выразить огромную благодарность Содыкжону и Парвизу за оперативную организацию и очень интересную экскурсию!Я хочу выразить огромную благодарность Содыкжону и Парвизу за оперативную организацию и очень интересную экскурсию!Я хочу выразить огромную благодарность Содыкжону и Парвизу за оперативную организацию и очень интересную экскурсию!
  • Е
    Евгений
    22 июня 2024
    Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
    Благодарим за организацию и предоставленную экскурсию по городу Самарканд. Экскурсия от Акобира была очень интересная и познавательная, в комфортных условиях с
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    прекрасным гидом. Всем своим друзьям рассказали про экскурсию и им тоже захотелось побывать в этом городе. Желаем дальнейшего процветания и здоровья всем организаторам! Валерий и Анна, г. Челябинск

  • В
    Владислав
    21 июня 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Брали данную экскурсию в целях скоротать время между стыковочными рейсами. Все очень понравилось,получилось уложить максимум объектов за достаточно короткий срок. Плов супер!) Рекомендую воспользоваться данным предложением 👍
  • А
    Анастасия
    19 июня 2024
    Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
    Самый мой лучший отпуск, встретили, организация экскурсии на высоком уровне, все разьяснят объяснят, покажут что то интересное, о чем многое можно узнать, спасибо большое за массу впечатлений, низкий поклон гиду.
    Самый мой лучший отпуск, встретили, организация экскурсии на высоком уровне, все разьяснят объяснят, покажут что тоСамый мой лучший отпуск, встретили, организация экскурсии на высоком уровне, все разьяснят объяснят, покажут что тоСамый мой лучший отпуск, встретили, организация экскурсии на высоком уровне, все разьяснят объяснят, покажут что тоСамый мой лучший отпуск, встретили, организация экскурсии на высоком уровне, все разьяснят объяснят, покажут что тоСамый мой лучший отпуск, встретили, организация экскурсии на высоком уровне, все разьяснят объяснят, покажут что тоСамый мой лучший отпуск, встретили, организация экскурсии на высоком уровне, все разьяснят объяснят, покажут что то
  • А
    Андрей
    19 июня 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Полное погружение в атмосферу, историю и культуру города. Шерзод отличный гид, провел по основным значимым местам, поделился знаниями и дал полезные советы что еще посетить и посмотреть самостоятельно
  • О
    Олег
    13 июня 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Огромное спасибо гиду Бахрому за увлекательный и интересный рассказ о Ташкенте. 7 часов с Вами,не смотря на жару и нашу
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    усталость после перелёта,пролетели как одно мгновение. Отдельное спасибо организатору экскурсии Зарине. Она компетентно и практически мгновенно отвечала на все наши вопросы, которые у нас возникали на предварительной стадии.

  • Н
    Нина
    12 июня 2024
    Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
    Спасибо большое организаторам и гиду Алишеру! Организаторы заранее помогли купить билеты, проинструктировали, как и во сколько надо быть на вокзале
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    Ташкента. Очень комфортный поезд за 2 часа доставил меня в Самарканд. Времени для посещения было всего 8 часов, но гид так удобно спланировал маршрут, что мы успели посетить все знаковые места Самарканда, пообедать (плов был потрясающий!), побывали на восточном базаре и даже успели на небольшой шоппинг на шелковой фабрике! Спасибо!!!

    Спасибо большое организаторам и гиду Алишеру! Организаторы заранее помогли купить билеты, проинструктировали, как и во сколькоСпасибо большое организаторам и гиду Алишеру! Организаторы заранее помогли купить билеты, проинструктировали, как и во сколькоСпасибо большое организаторам и гиду Алишеру! Организаторы заранее помогли купить билеты, проинструктировали, как и во сколькоСпасибо большое организаторам и гиду Алишеру! Организаторы заранее помогли купить билеты, проинструктировали, как и во сколькоСпасибо большое организаторам и гиду Алишеру! Организаторы заранее помогли купить билеты, проинструктировали, как и во сколько
  • Е
    Елизавета
    10 июня 2024
    Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
    Отличная экскурсия! Гид встретил у отеля и отвез туда же в конце. Рассказ был интересным, не нудным, не перегруженным, поэтому прогулка прошла легко и увлекательно

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «От ж/д вокзала»

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  2. Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
  3. Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
  4. Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
  5. Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
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