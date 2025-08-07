5 причин купить эту экскурсию
- 🚄 Скоростной поезд Афросиаб
- 🏛️ Посещение исторических памятников
- 🌳 Прогулка по Абрамовскому бульвару
- 📸 Красочные панорамные виды
- 🍽️ Обед в аутентичной чайхане
Что можно увидеть
- Мавзолей Гур-Эмир
- Ансамбль Шахи Зинда
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-ханым
- Мечеть Хазрат-Хызр
Описание экскурсии
Абрамовский бульвар. Заложенный в 1871 году от цитадели Амира Тимура, он стал основой для новых городских улиц. Вы увидите столетний бульвар, созданный ещё в эпоху Российской империи, и узнаете, как он связан с Елисейскими полями в Париже.
Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница династии Тимуридов, где вы услышите о жизни и наследии Тамерлана. Особое внимание уделим изысканному декору: сусальному золоту, сталактитам и резьбе из папье-маше.
Регистан — главная площадь Самарканда, где расположены три средневековых университета — Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кори. Здесь поговорим о системе образования эпохи и значении этих медресе.
Мечеть Хазрат-Хызр и мавзолей Ислама Каримова. В 2018 году на месте мечети открыли мавзолей первого президента Узбекистана. С вершины этой части Старого города получаются красочные панорамные фото.
Некрополь Шахи-Зинда — средневековый некрополь с резными мозаиками, голубыми куполами и майоликовыми украшениями. Посчитаем заветные ступени, загадаем желание и выясним, почему паломники со всего мира стягиваются сюда уже почти тысячу лет.
Транспорт и логистика
В путь вы отправитесь на скоростном поезде «Афросиаб», который доставит вас из Ташкента в Самарканд за 2,5 часа. Билеты уже включены в стоимость. По прибытии на вокзал вас встретит водитель на комфортабельном автомобиле и будет сопровождать на протяжении всей экскурсии.
В 18:00 — обратный трансфер на вокзал и возвращение в Ташкент поездом в 20:30
Важно: билеты на «Афросиаб» раскупают быстро, советую бронировать заранее. Если не удастся получить места на этот поезд, предложу альтернативу — поезд Sharq со временем в пути около 3,5 часов.
Примерный тайминг экскурсии
7:52 — отбытие поезда из Ташкента в Самарканд
10:22 — прибытие на железнодорожный вокзал Самарканда
10:30 — начало экскурсии: поездка по русской части города в старую часть через Университетский бульвар, любование 150-летними чинарами и рассказы о Самарканде
11:00 — посещение мавзолея Гур-Эмир
12:30 — осмотр площади Регистан
13:30–14:30 — обед в чайхане с национальной кухней
15:00 — ансамбль Шахи-Зинда
16:00 — комплекс Хазрат-Хызр и фотосессия на самой высокой точке города
16:30 — прогулка по центральному базару Сиаб, осмотр мечети Биби-ханым и улочек старого города
17:15 — выезд на железнодорожный вокзал
18:10 — отправление поездом из Самарканда в Ташкент
20:30 — прибытие в Ташкент
Организационные детали
- В стоимость включены билеты на скоростной поезд, а также трансфер по всему маршруту на автомобиле BYD Song Pro 2024 или минивэне Hyundai Starex с кондиционером
- Чтобы оформить билеты на поезд, мы попросим у вас паспортные данные. Билеты невозвратные
- Отдельно оплачиваются входные билеты — общая стоимость около $15 за чел., а также обед (по меню)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$142
|Дети до 10 лет
|$125