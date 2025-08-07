Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд подарит незабываемые впечатления. Путешественники увидят мавзолей Тамерлана, ансамбль Шахи Зинда и главную мечеть Биби-ханым. Прогулка по Абрамовскому бульвару и старинным улочкам махали дополнит атмосферу древнего города. Включены билеты на поезд и трансфер. Это уникальная возможность познакомиться с культурным наследием Узбекистана

Описание экскурсии

Абрамовский бульвар. Заложенный в 1871 году от цитадели Амира Тимура, он стал основой для новых городских улиц. Вы увидите столетний бульвар, созданный ещё в эпоху Российской империи, и узнаете, как он связан с Елисейскими полями в Париже.

Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница династии Тимуридов, где вы услышите о жизни и наследии Тамерлана. Особое внимание уделим изысканному декору: сусальному золоту, сталактитам и резьбе из папье-маше.

Регистан — главная площадь Самарканда, где расположены три средневековых университета — Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кори. Здесь поговорим о системе образования эпохи и значении этих медресе.

Мечеть Хазрат-Хызр и мавзолей Ислама Каримова. В 2018 году на месте мечети открыли мавзолей первого президента Узбекистана. С вершины этой части Старого города получаются красочные панорамные фото.

Некрополь Шахи-Зинда — средневековый некрополь с резными мозаиками, голубыми куполами и майоликовыми украшениями. Посчитаем заветные ступени, загадаем желание и выясним, почему паломники со всего мира стягиваются сюда уже почти тысячу лет.

Транспорт и логистика

В путь вы отправитесь на скоростном поезде «Афросиаб», который доставит вас из Ташкента в Самарканд за 2,5 часа. Билеты уже включены в стоимость. По прибытии на вокзал вас встретит водитель на комфортабельном автомобиле и будет сопровождать на протяжении всей экскурсии.

В 18:00 — обратный трансфер на вокзал и возвращение в Ташкент поездом в 20:30

Важно: билеты на «Афросиаб» раскупают быстро, советую бронировать заранее. Если не удастся получить места на этот поезд, предложу альтернативу — поезд Sharq со временем в пути около 3,5 часов.

Примерный тайминг экскурсии

7:52 — отбытие поезда из Ташкента в Самарканд

10:22 — прибытие на железнодорожный вокзал Самарканда

10:30 — начало экскурсии: поездка по русской части города в старую часть через Университетский бульвар, любование 150-летними чинарами и рассказы о Самарканде

11:00 — посещение мавзолея Гур-Эмир

12:30 — осмотр площади Регистан

13:30–14:30 — обед в чайхане с национальной кухней

15:00 — ансамбль Шахи-Зинда

16:00 — комплекс Хазрат-Хызр и фотосессия на самой высокой точке города

16:30 — прогулка по центральному базару Сиаб, осмотр мечети Биби-ханым и улочек старого города

17:15 — выезд на железнодорожный вокзал

18:10 — отправление поездом из Самарканда в Ташкент

20:30 — прибытие в Ташкент

Организационные детали