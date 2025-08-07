Мои заказы

Из Ташкента в сказочный Самарканд на скоростном поезде (билеты включены)

Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде. Включены билеты и посещение ключевых достопримечательностей
Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд подарит незабываемые впечатления. Путешественники увидят мавзолей Тамерлана, ансамбль Шахи Зинда и главную мечеть Биби-ханым. Прогулка по Абрамовскому бульвару и старинным улочкам махали дополнит атмосферу древнего города. Включены билеты на поезд и трансфер. Это уникальная возможность познакомиться с культурным наследием Узбекистана
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚄 Скоростной поезд Афросиаб
  • 🏛️ Посещение исторических памятников
  • 🌳 Прогулка по Абрамовскому бульвару
  • 📸 Красочные панорамные виды
  • 🍽️ Обед в аутентичной чайхане
Что можно увидеть

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Ансамбль Шахи Зинда
  • Площадь Регистан
  • Мечеть Биби-ханым
  • Мечеть Хазрат-Хызр

Описание экскурсии

Абрамовский бульвар. Заложенный в 1871 году от цитадели Амира Тимура, он стал основой для новых городских улиц. Вы увидите столетний бульвар, созданный ещё в эпоху Российской империи, и узнаете, как он связан с Елисейскими полями в Париже.

Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница династии Тимуридов, где вы услышите о жизни и наследии Тамерлана. Особое внимание уделим изысканному декору: сусальному золоту, сталактитам и резьбе из папье-маше.

Регистан — главная площадь Самарканда, где расположены три средневековых университета — Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кори. Здесь поговорим о системе образования эпохи и значении этих медресе.

Мечеть Хазрат-Хызр и мавзолей Ислама Каримова. В 2018 году на месте мечети открыли мавзолей первого президента Узбекистана. С вершины этой части Старого города получаются красочные панорамные фото.

Некрополь Шахи-Зинда — средневековый некрополь с резными мозаиками, голубыми куполами и майоликовыми украшениями. Посчитаем заветные ступени, загадаем желание и выясним, почему паломники со всего мира стягиваются сюда уже почти тысячу лет.

Транспорт и логистика

В путь вы отправитесь на скоростном поезде «Афросиаб», который доставит вас из Ташкента в Самарканд за 2,5 часа. Билеты уже включены в стоимость. По прибытии на вокзал вас встретит водитель на комфортабельном автомобиле и будет сопровождать на протяжении всей экскурсии.

В 18:00 — обратный трансфер на вокзал и возвращение в Ташкент поездом в 20:30

Важно: билеты на «Афросиаб» раскупают быстро, советую бронировать заранее. Если не удастся получить места на этот поезд, предложу альтернативу — поезд Sharq со временем в пути около 3,5 часов.

Примерный тайминг экскурсии

7:52 — отбытие поезда из Ташкента в Самарканд
10:22 — прибытие на железнодорожный вокзал Самарканда
10:30 — начало экскурсии: поездка по русской части города в старую часть через Университетский бульвар, любование 150-летними чинарами и рассказы о Самарканде
11:00 — посещение мавзолея Гур-Эмир
12:30 — осмотр площади Регистан
13:30–14:30 — обед в чайхане с национальной кухней
15:00 — ансамбль Шахи-Зинда
16:00 — комплекс Хазрат-Хызр и фотосессия на самой высокой точке города
16:30 — прогулка по центральному базару Сиаб, осмотр мечети Биби-ханым и улочек старого города
17:15 — выезд на железнодорожный вокзал
18:10 — отправление поездом из Самарканда в Ташкент
20:30 — прибытие в Ташкент

Организационные детали

  • В стоимость включены билеты на скоростной поезд, а также трансфер по всему маршруту на автомобиле BYD Song Pro 2024 или минивэне Hyundai Starex с кондиционером
  • Чтобы оформить билеты на поезд, мы попросим у вас паспортные данные. Билеты невозвратные
  • Отдельно оплачиваются входные билеты — общая стоимость около $15 за чел., а также обед (по меню)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$142
Дети до 10 лет$125
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Самарканда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Одил
Одил — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 871 туриста
Меня зовут Одил, я родом из солнечного Узбекистана. С раннего детства увлекаюсь историей Самарканда. По образованию историк. Более 28 лет проработал в сфере туризма. У меня самая дружная команда профессиональных гидов. Мы знаем историю и традиции нашей страны, расскажем, как живут местные, покажем свой любимый город и постараемся передать его дух и атмосферу, чтобы воспоминания ещё долго грели ваше сердце!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Виктория
7 авг 2025
Спасибо большое Шохруху за сказочную экскурсию по Самарканду! Время пролетело незаметно)))Любяющий свою профессию филолог чувствуется сразу))Много интересных фактов из истории. Комфортабельное авто, очень внимательный водитель. Всем рекомендую от души посетить данную экскурсию с Шохрухом!
