Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)

Посетить родину Тамерлана и увидеть её главные места с профессиональным гидом

5
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Шахрисабз — один из древнейших городов Центральной Азии. Он запомнится вам величественными мемориальными комплексами, мечетями и руинами восточных дворцов.

А ещё по пути к нему вы заедете в загадочную пещеру Тешик-Таш и увидите, как горцы готовят традиционное блюдо тандыр-гушт. Наш гид не даст вам заскучать и расскажет о местных обычаях, истории и легендах.
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
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Описание

Что вас ожидает

Пещера Тешик-Таш и кухня горцев

Из Ташкента вы приедете на скоростном поезде в Самарканд, где вас встретит наш гид на авто. Вы отправитесь с ним в древний Шахрисабз. Дорога к нему пролегает по цветущему горному перевалу. По пути вы заедете в пещеру Тешик-Таш, которая имеет форму сердца. А также остановитесь в месте, где уже много десятилетий готовят традиционное мясное блюдо горцев — тандыр-гушт. Вы сможете понаблюдать за этим процессом и, по желанию, попробовать его.

Главные достопримечательности Шахрисабза

Вы посетите мемориальный комплекс Дорус-Саодат, где похоронены два сына Тамерлана. Увидите предназначенный для самого Тамерлана склеп и раскроете, почему он веками стоит пустым. Кроме того, мы покажем вам пятничную соборную мечеть Кок-Гумбаз 15 века, руины дворца Ак-Сарай и мемориальный комплекс Дорут-Тиловат, созданный внуком Амира Тимура, известным учёным-астрономом Мирзо Улугбеком. А ещё вы увидите мечеть Хазрат Имама в Шахрисабз. В ней находится чинара, которая была посажена в 1370 году — ей почти 700 лет!

Организационные детали

Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд Афросияб разбираются очень быстро. Если так произойдёт, мы предупредим вас при бронировании: вы сможете отменить заказ или мы предложим вам экскурсию на скоростном поезде «Шарк» или «Насаф» (он идёт 1 час дольше).

Как проходит экскурсия

  • Отправление с Северного вокзала, далее на скоростном поезде Афросияб ориентировочно в 07:28 вы едете в Самарканд (прибытие ориентировочно в 09:30), где вас встретит гид. Расстояние от Самарканда до Шахрисабза — 100 км.
  • Возвращение в Ташкент ориентировочно в 18:30
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возьмите с собой удобную обувь и одежду для прогулок, головные уборы, очки, а также деньги на личные расходы

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены билеты на скоростной поезд, а также трансфер на комфортабельном кроссовере по всему маршруту
  • Отдельно оплачивается обед

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Северном вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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27 авг 2023
Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.
Хочу выразить огромную благодарность гиду, за заботу, за профессионализм, и индивидуальный подход.
Мы посетили мечети, Мавзолей Амира Темура, увидели Чинару, которой 700 лет, попробовали местное блюдо тандыр гушт. Время пролетело не заметно. Буду рекомендовать вашу команду, всем своим знакомым. Такого гостеприимства я не видела нигде!
Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз.

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