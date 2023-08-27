Шахрисабз - один из древнейших городов Центральной Азии, который запомнится величественными мемориальными комплексами, мечетями и руинами восточных дворцов.Путешествие начинается с поездки на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд, где вас

встретит гид на авто. По пути к Шахрисабзу вы заедете в загадочную пещеру Тешик-Таш и увидите, как горцы готовят традиционное блюдо тандыр-гушт. В Шахрисабзе вас ждут мемориальный комплекс Дорус-Саодат, пятничная соборная мечеть Кок-Гумбаз, руины дворца Ак-Сарай и мемориальный комплекс Дорут-Тиловат. Мечеть Хазрат Имама с чинарой, посаженной в 1370 году, также входит в программу. Обратите внимание, что билеты на скоростной поезд Афросияб могут быть быстро разобраны, в таком случае вам предложат альтернативные варианты. Экскурсия включает билеты на поезд и проходит с гидом, который расскажет о местных обычаях, истории и легендах

Описание билета

Пещера Тешик-Таш и кухня горцев

Из Ташкента вы приедете на скоростном поезде в Самарканд, где вас встретит наш гид на авто. Вы отправитесь с ним в древний Шахрисабз. Дорога к нему пролегает по цветущему горному перевалу. По пути вы заедете в пещеру Тешик-Таш, которая имеет форму сердца. А также остановитесь в месте, где уже много десятилетий готовят традиционное мясное блюдо горцев — тандыр-гушт. Вы сможете понаблюдать за этим процессом и, по желанию, попробовать его.

Главные достопримечательности Шахрисабза

Вы посетите мемориальный комплекс Дорус-Саодат, где похоронены два сына Тамерлана. Увидите предназначенный для самого Тамерлана склеп и раскроете, почему он веками стоит пустым. Кроме того, мы покажем вам пятничную соборную мечеть Кок-Гумбаз 15 века, руины дворца Ак-Сарай и мемориальный комплекс Дорут-Тиловат, созданный внуком Амира Тимура, известным учёным-астрономом Мирзо Улугбеком. А ещё вы увидите мечеть Хазрат Имама в Шахрисабз. В ней находится чинара, которая была посажена в 1370 году — ей почти 700 лет!

Организационные детали

Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд Афросияб разбираются очень быстро. Если так произойдёт, мы предупредим вас при бронировании: вы сможете отменить заказ или мы предложим вам экскурсию на скоростном поезде «Шарк» или «Насаф» (он идёт 1 час дольше)

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость включены билеты на скоростной поезд, а также трансфер на комфортабельном кроссовере по всему маршруту

Для бронирования билетов необходима предоплата и ваши паспортные данные. Стоимость уточняйте у гида. При отмене поездки за 7 календарных дней — возвращается 50% от стоимости билета, при отмене за 1 сутки предоплата за билеты не возвращается

Отдельно оплачивается обед

Как проходит экскурсия