Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Шахрисабз - древний город Центральной Азии с мемориальными комплексами, мечетями и руинами дворцов. Посетите пещеру Тешик-Таш и узнайте о местных традициях
Шахрисабз - один из древнейших городов Центральной Азии, который запомнится величественными мемориальными комплексами, мечетями и руинами восточных дворцов.
Путешествие начинается с поездки на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд, где вас читать дальшеуменьшить
встретит гид на авто.
По пути к Шахрисабзу вы заедете в загадочную пещеру Тешик-Таш и увидите, как горцы готовят традиционное блюдо тандыр-гушт.
В Шахрисабзе вас ждут мемориальный комплекс Дорус-Саодат, пятничная соборная мечеть Кок-Гумбаз, руины дворца Ак-Сарай и мемориальный комплекс Дорут-Тиловат. Мечеть Хазрат Имама с чинарой, посаженной в 1370 году, также входит в программу.
Обратите внимание, что билеты на скоростной поезд Афросияб могут быть быстро разобраны, в таком случае вам предложат альтернативные варианты.
Экскурсия включает билеты на поезд и проходит с гидом, который расскажет о местных обычаях, истории и легендах
🍲 Возможность попробовать традиционное блюдо тандыр-гушт
🏛 Экскурсия по древним памятникам Шахрисабза
🕍 Узнаете интересные факты и легенды от опытного гида
Что можно увидеть
Дорус-Саодат
Кок-Гумбаз
Ак-Сарай
Дорут-Тиловат
Хазрат Имам
Описание билета
Пещера Тешик-Таш и кухня горцев
Из Ташкента вы приедете на скоростном поезде в Самарканд, где вас встретит наш гид на авто. Вы отправитесь с ним в древний Шахрисабз. Дорога к нему пролегает по цветущему горному перевалу. По пути вы заедете в пещеру Тешик-Таш, которая имеет форму сердца. А также остановитесь в месте, где уже много десятилетий готовят традиционное мясное блюдо горцев — тандыр-гушт. Вы сможете понаблюдать за этим процессом и, по желанию, попробовать его.
Главные достопримечательности Шахрисабза
Вы посетите мемориальный комплекс Дорус-Саодат, где похоронены два сына Тамерлана. Увидите предназначенный для самого Тамерлана склеп и раскроете, почему он веками стоит пустым. Кроме того, мы покажем вам пятничную соборную мечеть Кок-Гумбаз 15 века, руины дворца Ак-Сарай и мемориальный комплекс Дорут-Тиловат, созданный внуком Амира Тимура, известным учёным-астрономом Мирзо Улугбеком. А ещё вы увидите мечеть Хазрат Имама в Шахрисабз. В ней находится чинара, которая была посажена в 1370 году — ей почти 700 лет!
Организационные детали
Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд Афросияб разбираются очень быстро. Если так произойдёт, мы предупредим вас при бронировании: вы сможете отменить заказ или мы предложим вам экскурсию на скоростном поезде «Шарк» или «Насаф» (он идёт 1 час дольше)
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость включены билеты на скоростной поезд, а также трансфер на комфортабельном кроссовере по всему маршруту
Для бронирования билетов необходима предоплата и ваши паспортные данные. Стоимость уточняйте у гида. При отмене поездки за 7 календарных дней — возвращается 50% от стоимости билета, при отмене за 1 сутки предоплата за билеты не возвращается
Отдельно оплачивается обед
Как проходит экскурсия
Отправление с Северного вокзала, далее на скоростном поезде Афросияб ориентировочно в 07:28 вы едете в Самарканд (прибытие ориентировочно в 09:30), где вас встретит гид. Расстояние от Самарканда до Шахрисабза — 100 км.
Возвращение в Ташкент ориентировочно в 18:30
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Возьмите с собой удобную обувь и одежду для прогулок, головные уборы, очки, а также деньги на личные расходы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Северном вокзале
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3800 туристов
С радостью и гордостью предлагаем вам незабываемые приключения в удивительной стране — Узбекистане. С командой опытных гидов мы создаём маршруты, чтобы вы могли познакомиться с местной культурой, историей и природой.
Мы читать дальшеуменьшить
хотим, чтобы вы не просто увидели Узбекистан, а влюбились в него всей душой. Чтобы после поездки остались самые тёплые воспоминания: о древних городах и шумных базарах, о щедром солнце и невероятных ароматах, об улыбчивых людях и их гостеприимстве. И мы с удовольствием покажем вам самые притягательные места: от живописных природных уголков и уютных ферм до колоритных чайхан с национальной кухней, древних мечетей, хранящих вековую мудрость, и современных парков, где смех детей сливается с музыкой аттракционов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Посетила вчера Родину Тамерлана, город Шазрисабз. Хочу выразить огромную благодарность гиду, за заботу, за профессионализм, и индивидуальный подход. Мы посетили мечети, Мавзолей Амира Темура, увидели Чинару, которой 700 лет, попробовали местное блюдо тандыр гушт. Время пролетело не заметно. Буду рекомендовать вашу команду, всем своим знакомым. Такого гостеприимства я не видела нигде!
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L
Lilia
Шахрисабз город из восточной сказки. Мы побывали в горах посетили дворец Амира Тимура и попробовали легендарное горное блюдо местных жителей - мясо в тандыре. Я влюбилась в этот город, везде читать дальшеуменьшить
добрые и гостеприимные люди. Как оказалось это самый старый город Узбекистана со своей богатой историей. Много интересных деталей о жизни и быте местного населения рассказал гид, такое не вычитать в интернете, такие тонкости знают только местные жители. Хочу отметить природу, дорога проходит на авто через горы. Пейзажи горного перевала великолепны, погода супер, дорога хорошая и комфортная. Стоит ли ехать, однозначно стоит! Желаю каждому посетить и насладиться этой поездкой.
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Р
Рая
Дорога в Шахрисабз прошла незаметно,пейзаж за окном был красивый. Вся поездка прошла в дружеской атмосфере. Величественные руины дворца Аксарай, я словно окунулась в ту эпоху, потрясающая сила энергетики. Хочу отметить безупречную организацию Зарины, это было незабываемо.
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А
Александр
Экскурсия в Шахрисабз с гидом Акабиром была отлично организована и познавательна. Почти ничего не знали про этот город, в отличие от более знаменитых объектов Узбекистана. Очень чётко всё организовано. Прекрасен читать дальшеуменьшить
не только сам исторический комплекс - грандиозны даже руины -но и сам путь через заснеженные горы с изумительным видом на зелёную субтропическую долину. Акабир организовал быстрый и необыкновенно вкусный обед в горах. Он виртуозен продрался через самаркандские пробки, чтобы вовремя доставить нас к поезду. Очень рекомендуем всём Шахрисабз! Александр, Людмила Хорошевы
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А
Андрей
Все было великолепно! Благодарю за высокий уровень и профессионализм!
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