Шахрисабз — один из древнейших городов Центральной Азии. Он запомнится вам величественными мемориальными комплексами, мечетями и руинами восточных дворцов. А ещё по пути к нему вы заедете в загадочную пещеру Тешик-Таш и увидите, как горцы готовят традиционное блюдо тандыр-гушт. Наш гид не даст вам заскучать и расскажет о местных обычаях, истории и легендах.

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Описание

Что вас ожидает

Пещера Тешик-Таш и кухня горцев

Из Ташкента вы приедете на скоростном поезде в Самарканд, где вас встретит наш гид на авто. Вы отправитесь с ним в древний Шахрисабз. Дорога к нему пролегает по цветущему горному перевалу. По пути вы заедете в пещеру Тешик-Таш, которая имеет форму сердца. А также остановитесь в месте, где уже много десятилетий готовят традиционное мясное блюдо горцев — тандыр-гушт. Вы сможете понаблюдать за этим процессом и, по желанию, попробовать его.

Главные достопримечательности Шахрисабза

Вы посетите мемориальный комплекс Дорус-Саодат, где похоронены два сына Тамерлана. Увидите предназначенный для самого Тамерлана склеп и раскроете, почему он веками стоит пустым. Кроме того, мы покажем вам пятничную соборную мечеть Кок-Гумбаз 15 века, руины дворца Ак-Сарай и мемориальный комплекс Дорут-Тиловат, созданный внуком Амира Тимура, известным учёным-астрономом Мирзо Улугбеком. А ещё вы увидите мечеть Хазрат Имама в Шахрисабз. В ней находится чинара, которая была посажена в 1370 году — ей почти 700 лет!

Организационные детали

Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд Афросияб разбираются очень быстро. Если так произойдёт, мы предупредим вас при бронировании: вы сможете отменить заказ или мы предложим вам экскурсию на скоростном поезде «Шарк» или «Насаф» (он идёт 1 час дольше).

Как проходит экскурсия

Отправление с Северного вокзала, далее на скоростном поезде Афросияб ориентировочно в 07:28 вы едете в Самарканд (прибытие ориентировочно в 09:30), где вас встретит гид. Расстояние от Самарканда до Шахрисабза — 100 км.

Возвращение в Ташкент ориентировочно в 18:30

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Возьмите с собой удобную обувь и одежду для прогулок, головные уборы, очки, а также деньги на личные расходы

Что входит в стоимость, а что — нет