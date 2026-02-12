Погрузитесь в атмосферу прошлого во время насыщенного однодневного тура из Ташкента в Самарканд.
Вас ждёт знакомство с древними историческими достопримечательностями и уникальной культурой одного из самых красивых городов Узбекистана.
Описание экскурсииИсторическое путешествие Откройте для себя исторический Самарканд во время увлекательного однодневного путешествия из Ташкента. Этот тур — отличный способ без лишних забот познакомиться с одним из самых известных городов Узбекистана, погрузившись в его богатое историческое и культурное наследие. Ваш день начнется с поездки на скоростном поезде из Ташкента, во время которой вы сможете полюбоваться живописными пейзажами узбекской сельской местности. По прибытии вас встретит опытный гид, который будет сопровождать вас и делиться интересными фактами о городе. Атмосфера востока Во время экскурсии вы почувствуете атмосферу оживлённых самаркандских рынков, где сможете пообщаться с местными жителями, попробовать традиционные угощения и приобрести изделия народных ремёсел, ароматные специи и яркие ткани. Под руководством опытного гида вы погрузитесь в историческую атмосферу города, узнаете о легендарных памятниках архитектуры и культуре, а также услышите захватывающие истории и личные впечатления, которые сделают поездку насыщенной и запоминающейся. Важная информация:
- Возьмите с собой: солнцезащитные очки, удобную одежду, головной убор.
- В редких случаях, когда скоростной поезд недоступен, его заменяют на обычный поезд наиболее комфортного класса.
Ежедневно в 7:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Центральный базар Сияб
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно и билет на поезд
- Входные билеты
- Услуги гида
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
