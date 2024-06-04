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Групповая
1.5 часа
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Путешествуйте по Ташкенту через спектакль, который расскажет о его прошлом и настоящем через голоса людей, живших здесь в разные эпохи
Начало: На набережной Анхора
Расписание: в будние дни в 09:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€15 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия Все краски Ташкента: путешествие по сердцу Узбекистана
Откройте для себя душу Ташкента, прогуливаясь по его историческим и культурным местам в компании опытного гида
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
103€98 за всё до 3 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
от 115€110 за всё до 16 чел.
Индивидуальная
5 часов
Древний и современный Ташкент: обзорная экскурсия для туристов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Ташкенту, где древняя история встречается с современностью
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
От майолики до сюзане: Погружение в прикладные искусства Узбекистана
Приглашаем на уникальное путешествие по Ташкенту, где каждый уголок хранит секреты древних ремесел и вековых традиций
Начало: В старой части Ташкента
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€120 за всё до 3 чел.
Мини-группа
11 часов
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€160 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
100€75 за человека
Индивидуальная
5 часов
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Не пропустите уникальную экскурсию в Ташкенте во время транзитной пересадки
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ночной Ташкент: экскурсия по волшебным местам города
Погрузитесь в волшебство ночного Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле вашей гостиницы
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ташкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро
Начало: От вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:30
€150 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
155€148 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
Откройте для себя горы Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
105€95 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€119 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
Отправьтесь на романтическую прогулку по вечернему Ташкенту. Откройте для себя его символы и почувствуйте ритм города в свете фонарей
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
100€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
Худжанд - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Посетите восточный базар, крепости и дворцы, окунитесь в атмосферу древнего города
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Всё о Ташкенте за 1 день: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ташкенту откроет вам его многогранность: исторические улочки, современные здания и уникальные гастрономические традиции
Начало: Возле метро Пахтакор
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
от €170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ташкент - столица Востока
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день с 09:00, бронирование каждый час
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ташкент: История и современность в одном маршруте
Ташкент ждет вас: от Государственного музея до медресе и базара Чорсу, впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
$159 за человека
Индивидуальная
8 часов
Заповедный Ташкент
Начало: Гостиница Узбекистан, ул. Махтумкули, д. 45
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
100$90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечер в Ташкенте - влюбиться в столицу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
$89 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Все краски Ташкента - магия столицы
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Многоликий и гостеприимный Ташкент - жемчужина Востока
Начало: Ваш отель
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 128$115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Семейный тур по Ташкенту: история, развлечения и творчество
Проведите волшебный день в Ташкенте, наслаждаясь семейными приключениями и творческими мастер-классами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Ночная экскурсия по Ташкенту: от истории до современности с трансфером
Познакомьтесь с богатым наследием Ташкента: от древних мечетей до символов национального мужества. Удобный трансфер из отеля включен
Начало: Мы заберем всех путешественников из Ташкента
Расписание: Ежедневно в 19:00, 20:00, 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 июня 2024У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие. Также учла все наши пожелания и соответствующе спланировала маршрут.
- ООксана4 июня 2024Мою мечту воплотил в реальность самый лучший гид Самарканда. Все,что происходило было великолепно, от организационных деталей (поезд, автомобиль, любое желание
- РРуслан4 июня 2024В целом отношение к данной экскурсии неоднозначное. С одной стороны, маршрут выбран интересный, с другой стороны, большинство героев спектакля мне
- ППолина3 июня 2024Экскурсию проводила Тамара. Действительно хорошо знает историю города, рассказывает не в пространство, лишь бы выдать материал, а именно гостям персонально. Рекомендую экскурсовода тем, кто действительно заинтересован получить новые знания.
- ААртем3 июня 2024Норм
- ННаталья1 июня 2024Захватывающее действо на улицах прекрасного города! Нет слов!
- ААнастасия1 июня 2024Прекрасно погуляли и пообщались с Ириной! Уже порекомендовала кому смогла:)
- ААнгелина1 июня 2024Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)
- ИИрина31 мая 2024Необычный формат, тут нет исторических дат, а история ведется от лиц людей, кто жил в Ташкенте, которые в той или иной мере были знамениты. Необычно, нго лучше наверное брать, если вы уже познакомились с городом
- ННикита31 мая 2024Очень понравилась экскурсия, которую провел Шерзод! За несколько часов рассказал мне много всего интересного о городе и о Узбекистане в целом, очаг общительный и открытый человек. Всем рекомендую)
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