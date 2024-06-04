Ю Юлия Древний и современный Ташкент У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие. Также учла все наши пожелания и соответствующе спланировала маршрут.

О Оксана Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд читать дальше предугадывалось и выполнялось тот же час) до граммотной исторически насыщенной экскурсионной программы. Рекомендую искушенным и опытным туристам, Вы получите небывалый эстетический и культурный восторг. Гид -профессионал своего дела, образованный и воспитанный, мое уважение и восхищение. Мою мечту воплотил в реальность самый лучший гид Самарканда. Все,что происходило было великолепно, от организационных деталей (поезд, автомобиль, любое желание

Р Руслан Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» читать дальше были неизвестны (советского периода). Также сильно повлияла погода, ходить в дождь не особо приятно, хотя дождевики выдали. В общем-то эта экскурсия для меня эксперимент, кому-то подойдет данный формат (особенно кто знаком с советской культурой), мне похоже просто не подошел и не повезло с погодой немного. Тем не менее спасибо организаторам) В целом отношение к данной экскурсии неоднозначное. С одной стороны, маршрут выбран интересный, с другой стороны, большинство героев спектакля мне

П Полина Ташкент - столица дружбы и тепла Экскурсию проводила Тамара. Действительно хорошо знает историю города, рассказывает не в пространство, лишь бы выдать материал, а именно гостям персонально. Рекомендую экскурсовода тем, кто действительно заинтересован получить новые знания.

А Артем Не скучайте в аэропорту Ташкента Норм

Н Наталья Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» Захватывающее действо на улицах прекрасного города! Нет слов!

А Анастасия «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия Прекрасно погуляли и пообщались с Ириной! Уже порекомендовала кому смогла:)

А Ангелина Магия вечернего Ташкента Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)

И Ирина Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом» Необычный формат, тут нет исторических дат, а история ведется от лиц людей, кто жил в Ташкенте, которые в той или иной мере были знамениты. Необычно, нго лучше наверное брать, если вы уже познакомились с городом