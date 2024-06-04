Главные экскурсионные места в Ташкенте

Найдено 29 экскурсий в категории «Популярные места» в Ташкенте на русском языке, цены от €15, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
58 отзывов
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Путешествуйте по Ташкенту через спектакль, который расскажет о его прошлом и настоящем через голоса людей, живших здесь в разные эпохи
Начало: На набережной Анхора
Расписание: в будние дни в 09:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 за человека
Все краски Ташкента
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия Все краски Ташкента: путешествие по сердцу Узбекистана
Откройте для себя душу Ташкента, прогуливаясь по его историческим и культурным местам в компании опытного гида
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
10398 за всё до 3 чел.
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
105 отзывов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
от 115110 за всё до 16 чел.
Древний и современный Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
68 отзывов
Древний и современный Ташкент: обзорная экскурсия для туристов
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Ташкенту, где древняя история встречается с современностью
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
120 за всё до 3 чел.
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
От майолики до сюзане: Погружение в прикладные искусства Узбекистана
Приглашаем на уникальное путешествие по Ташкенту, где каждый уголок хранит секреты древних ремесел и вековых традиций
Начало: В старой части Ташкента
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
120 за всё до 3 чел.
Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
🚗 На машине
🚉 На поезде
Мини-группа
11 часов
35 отзывов
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
160 за человека
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10075 за человека
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
105 отзывов
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Не скучайте в аэропорту Ташкента
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Не пропустите уникальную экскурсию в Ташкенте во время транзитной пересадки
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
103 за всё до 3 чел.
Огни ночного Ташкента
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Ночной Ташкент: экскурсия по волшебным местам города
Погрузитесь в волшебство ночного Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле вашей гостиницы
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
100 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
103 за всё до 3 чел.
Ташкент - столица дружбы и тепла
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Ташкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро
Начало: От вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 2 чел.
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:30
150 за всё до 4 чел.
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
155148 за всё до 3 чел.
В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
Откройте для себя горы Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Магия вечернего Ташкента
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
10595 за всё до 4 чел.
Гостеприимный и многоликий Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
119 за всё до 3 чел.
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
Отправьтесь на романтическую прогулку по вечернему Ташкенту. Откройте для себя его символы и почувствуйте ритм города в свете фонарей
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
10090 за всё до 4 чел.
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
Худжанд - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Посетите восточный базар, крепости и дворцы, окунитесь в атмосферу древнего города
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
270 за всё до 3 чел.
Всё о Ташкенте за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Всё о Ташкенте за 1 день: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ташкенту откроет вам его многогранность: исторические улочки, современные здания и уникальные гастрономические традиции
Начало: Возле метро Пахтакор
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
от 170 за всё до 6 чел.
Ташкент - столица Востока
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
12 отзывов
Ташкент - столица Востока
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день с 09:00, бронирование каждый час
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$149 за всё до 4 чел.
Ташкент: старый город и современная архитектура
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Ташкент: История и современность в одном маршруте
Ташкент ждет вас: от Государственного музея до медресе и базара Чорсу, впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
$159 за человека
Заповедный Ташкент
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Заповедный Ташкент
Начало: Гостиница Узбекистан, ул. Махтумкули, д. 45
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Вечерний роман с Ташкентом: погружение в магию столицы Узбекистана
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
100$90 за всё до 4 чел.
Вечер в Ташкенте - влюбиться в столицу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Вечер в Ташкенте - влюбиться в столицу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
$89 за всё до 4 чел.
Все краски Ташкента - магия столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Все краски Ташкента - магия столицы
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Многоликий и гостеприимный Ташкент - жемчужина Востока
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Многоликий и гостеприимный Ташкент - жемчужина Востока
Начало: Ваш отель
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 128$115 за всё до 4 чел.
Увлекательный семейный тур с детьми по Ташкенту
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Семейный тур по Ташкенту: история, развлечения и творчество
Проведите волшебный день в Ташкенте, наслаждаясь семейными приключениями и творческими мастер-классами
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Ночная экскурсия по Ташкенту с трансфером из отеля
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
Ночная экскурсия по Ташкенту: от истории до современности с трансфером
Познакомьтесь с богатым наследием Ташкента: от древних мечетей до символов национального мужества. Удобный трансфер из отеля включен
Начало: Мы заберем всех путешественников из Ташкента
Расписание: Ежедневно в 19:00, 20:00, 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 июня 2024
    Древний и современный Ташкент
    У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия превратилась в увлекательное путешествие. Также учла все наши пожелания и соответствующе спланировала маршрут.
    У нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. ЭкскурсияУ нас экскурсоводом была Зарина. Прекрасный экскурсовод. Рассказывала интересные факты, читала стихи и загадывала загадки. Экскурсия
  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
    Мою мечту воплотил в реальность самый лучший гид Самарканда. Все,что происходило было великолепно, от организационных деталей (поезд, автомобиль, любое желание
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    предугадывалось и выполнялось тот же час) до граммотной исторически насыщенной экскурсионной программы. Рекомендую искушенным и опытным туристам, Вы получите небывалый эстетический и культурный восторг. Гид -профессионал своего дела, образованный и воспитанный, мое уважение и восхищение.

  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    В целом отношение к данной экскурсии неоднозначное. С одной стороны, маршрут выбран интересный, с другой стороны, большинство героев спектакля мне
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    были неизвестны (советского периода). Также сильно повлияла погода, ходить в дождь не особо приятно, хотя дождевики выдали. В общем-то эта экскурсия для меня эксперимент, кому-то подойдет данный формат (особенно кто знаком с советской культурой), мне похоже просто не подошел и не повезло с погодой немного. Тем не менее спасибо организаторам)

  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Ташкент - столица дружбы и тепла
    Экскурсию проводила Тамара. Действительно хорошо знает историю города, рассказывает не в пространство, лишь бы выдать материал, а именно гостям персонально. Рекомендую экскурсовода тем, кто действительно заинтересован получить новые знания.
  • А
    Артем
    3 июня 2024
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Норм
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    Захватывающее действо на улицах прекрасного города! Нет слов!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
    Прекрасно погуляли и пообщались с Ириной! Уже порекомендовала кому смогла:)
  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Магия вечернего Ташкента
    Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    Необычный формат, тут нет исторических дат, а история ведется от лиц людей, кто жил в Ташкенте, которые в той или иной мере были знамениты. Необычно, нго лучше наверное брать, если вы уже познакомились с городом
  • Н
    Никита
    31 мая 2024
    Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
    Очень понравилась экскурсия, которую провел Шерзод! За несколько часов рассказал мне много всего интересного о городе и о Узбекистане в целом, очаг общительный и открытый человек. Всем рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Популярные места»

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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
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