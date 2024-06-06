Гастрономические экскурсии Ташкента

Найдено 14 экскурсий в категории «Гастрономические» в Ташкенте на русском языке, цены от €75, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
🚗 На машине
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
105 отзывов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
«Здесь столица Узбекистана предстанет перед вами как настоящий мегаполис Средней Азии с парком, поющим фонтаном, отелем Hilton и ресторанчиками»
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
от 115110 за всё до 16 чел.
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту и дегустация плова
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
19 отзывов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
«Вы также сможете попробовать различные узбекские продукты и узнаете больше о местной культуре через гастрономию»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
10075 за человека
Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
23 отзыва
Секреты узбекской кухни: от базара Чорсу до лучшего ресторана Ташкента
Приглашаем вас на уникальный гастрономический тур, где вы познакомитесь с традициями узбекской кухни и отведаете легендарный плов
«Дегустация блюд национальной кухни»
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
от 167159 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в центре плова
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
«Ужин (плов, салат, хлеб, чай) в ресторане и трансфер на автомобиле (Chevrolet Cobalt, Chevrolet Lacetti или Lada Vesta) входят в стоимость»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
103 за всё до 3 чел.
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Экскурсия на винодельню из Ташкента: дегустация уникальных вин
Приглашаем на увлекательное путешествие по первой семейной винодельне Узбекистана с дегустацией эксклюзивных вин
«А после вас ждут дегустация пяти уникальных вин и закуски»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 110 за всё до 10 чел.
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней
Начало: В вашем отеле
«Прикоснитесь к истории, природе и кухне Узбекистана за одну поездку»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
155148 за всё до 3 чел.
Гостеприимный и многоликий Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
«Без дегустаций, само собой, не обойдется»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
119 за всё до 3 чел.
Перезагрузка в Заамине: гастрономический тур в мясной регион Узбекистана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Перезагрузка в Заамине: гастрономическое путешествие и природные красоты
Приглашаем вас в путешествие по вкусам и красотам Заамина. Вас ждут незабываемые гастрономические впечатления и живописные пейзажи
Начало: У станции метро «Пахтакор»
«О гастрономической части путешествия я расскажу позже, а пока поговорим о самом регионе»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 257 за всё до 6 чел.
Арт, стиль, еда: авторский шопинг-тур по Ташкенту
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Арт, стиль, еда: уникальный шопинг-тур по Ташкенту для гурманов моды
Погрузитесь в мир узбекской моды и искусства с эксклюзивным туром по Ташкенту. Встреча с дизайнерами, арт-пространства и бутики ждут вас
«Передвижение по городу, еда и приобретение товаров оплачиваются дополнительно»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 150 за всё до 3 чел.
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
"Добро пожаловать!", "Хуш келибсиз!", - так встречают на базаре "Чорсу". Узнайте его историю и насладитесь обедом в одной из лучших чайхан Ташкента
«Покупки, еда и напитки оплачиваются дополнительно»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115104 за всё до 4 чел.
Всё о Ташкенте за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Всё о Ташкенте за 1 день: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ташкенту откроет вам его многогранность: исторические улочки, современные здания и уникальные гастрономические традиции
Начало: Возле метро Пахтакор
«В течение всей прогулки мы будем делать гастрономические остановки, чтобы продегустировать главное блюдо Узбекистана»
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
от 170 за всё до 6 чел.
Гастрономический тур по Ташкенту
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Гастрономическое приключение в Ташкенте: плов, самса, манты и больше
Погрузитесь в атмосферу узбекской кулинарии, научитесь готовить национальные блюда и откройте вкус местных деликатесов
Начало: По договоренности
«Незабываемое гастрономическое путешествие Я приглашаю вас окунуться в мир специй и секретов приготовления самого вкусного плова в мире, занесенного в список ЮНЕСКО»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 7 чел.
Обзорная по Ташкенту с обедом узбекской кухни
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Обзорная по Ташкенту с обедом узбекской кухни
Начало: Ваш отель
«Погрузитесь в великолепный мир узбекской кухни и насладитесь его изысками»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$99 за человека
Гастрономический и экстремальный тур
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Гастрономический и экстремальный тур
Начало: По договоренности
«Мы рады пригласить вас на захватывающее путешествие в мир приключений и кулинарных открытий»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
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Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
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  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
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  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Гастрономические" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 75 до 257 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 309 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ташкента, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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