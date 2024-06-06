1 чел.
По популярности
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
«Здесь столица Узбекистана предстанет перед вами как настоящий мегаполис Средней Азии с парком, поющим фонтаном, отелем Hilton и ресторанчиками»
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
от 115€110 за всё до 16 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова
Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале
«Вы также сможете попробовать различные узбекские продукты и узнаете больше о местной культуре через гастрономию»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
100€75 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Секреты узбекской кухни: от базара Чорсу до лучшего ресторана Ташкента
Приглашаем вас на уникальный гастрономический тур, где вы познакомитесь с традициями узбекской кухни и отведаете легендарный плов
«Дегустация блюд национальной кухни»
12 июня в 11:30
13 июня в 11:30
от 167€159 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова
Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом
«Ужин (плов, салат, хлеб, чай) в ресторане и трансфер на автомобиле (Chevrolet Cobalt, Chevrolet Lacetti или Lada Vesta) входят в стоимость»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€103 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия на винодельню из Ташкента: дегустация уникальных вин
Приглашаем на увлекательное путешествие по первой семейной винодельне Узбекистана с дегустацией эксклюзивных вин
«А после вас ждут дегустация пяти уникальных вин и закуски»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €110 за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней
Начало: В вашем отеле
«Прикоснитесь к истории, природе и кухне Узбекистана за одну поездку»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
155€148 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
«Без дегустаций, само собой, не обойдется»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€119 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Перезагрузка в Заамине: гастрономическое путешествие и природные красоты
Приглашаем вас в путешествие по вкусам и красотам Заамина. Вас ждут незабываемые гастрономические впечатления и живописные пейзажи
Начало: У станции метро «Пахтакор»
«О гастрономической части путешествия я расскажу позже, а пока поговорим о самом регионе»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €257 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Арт, стиль, еда: уникальный шопинг-тур по Ташкенту для гурманов моды
Погрузитесь в мир узбекской моды и искусства с эксклюзивным туром по Ташкенту. Встреча с дизайнерами, арт-пространства и бутики ждут вас
«Передвижение по городу, еда и приобретение товаров оплачиваются дополнительно»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от €150 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
"Добро пожаловать!", "Хуш келибсиз!", - так встречают на базаре "Чорсу". Узнайте его историю и насладитесь обедом в одной из лучших чайхан Ташкента
«Покупки, еда и напитки оплачиваются дополнительно»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115€104 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Всё о Ташкенте за 1 день: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ташкенту откроет вам его многогранность: исторические улочки, современные здания и уникальные гастрономические традиции
Начало: Возле метро Пахтакор
«В течение всей прогулки мы будем делать гастрономические остановки, чтобы продегустировать главное блюдо Узбекистана»
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
от €170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Гастрономическое приключение в Ташкенте: плов, самса, манты и больше
Погрузитесь в атмосферу узбекской кулинарии, научитесь готовить национальные блюда и откройте вкус местных деликатесов
Начало: По договоренности
«Незабываемое гастрономическое путешествие Я приглашаю вас окунуться в мир специй и секретов приготовления самого вкусного плова в мире, занесенного в список ЮНЕСКО»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 7 чел.
Групповая
5 часов
Обзорная по Ташкенту с обедом узбекской кухни
Начало: Ваш отель
«Погрузитесь в великолепный мир узбекской кухни и насладитесь его изысками»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$99 за человека
Индивидуальная
12 часов
Гастрономический и экстремальный тур
Начало: По договоренности
«Мы рады пригласить вас на захватывающее путешествие в мир приключений и кулинарных открытий»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь6 июня 2024Интересная прогулка по Ташкенту. Достаточно информативная! Плов в чайхане - отличный!!!
- ННикита1 июня 2024Очень понравилась экскурсия, все было очень вкусно и интересно:)
- ННикита31 мая 2024Очень понравилась экскурсия, которую провел Шерзод! За несколько часов рассказал мне много всего интересного о городе и о Узбекистане в целом, очаг общительный и открытый человек. Всем рекомендую)
- ЕЕвгений30 мая 2024Отличная экскурсия! 6 часов погружения в историю прекрасного города. Большое спасибо Шерзоду!
- ННаталья27 мая 2024Прекрасный город Ташкент в компании с великолепным гидом! Все было просто замечательно!
- ИИгорь24 мая 2024Уникальное место, компетентный гид.
- ГГульшат21 мая 2024Добрый день! Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией плова прошла настолько интересно и познавательно, что я не заметила, как пролетело
- РРинат16 мая 2024Очень хороший Гид, все понравилось. Будем обязательно рекомендовать друзьям знакомым
- ААнатолий15 мая 2024Евгений, отличный гид и человек. Все подробно рассказал и показал. Всем рекомендую экскурсию с Евгением. Нам понравилось. Спасибо большое 😊 Ташкент красивый город, особенно вечером👍🏼🇺🇿
- ВВладимир14 мая 2024Начиналась экскурсия с огромного разочарования, наш гид опоздал на целый час! Организатор был на связи всё это время, приносил свои
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Гастрономические" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 75 до 257 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 309 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ташкента, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024