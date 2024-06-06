🚗 На машине 4% скидка Индивидуальная 6 часов 105 отзывов Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ... «Здесь столица Узбекистана предстанет перед вами как настоящий мегаполис Средней Азии с парком, поющим фонтаном, отелем Hilton и ресторанчиками» от 115 € 110 за всё до 16 чел.

🚗 На машине 25% скидка Индивидуальная 6 часов 19 отзывов Обзорная авто-экскурсия по Ташкенту с дегустацией традиционного плова Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от древних медресе до современных деловых центров, завершая дегустацией ароматного плова Начало: В вашем отеле, аэропорту или на вокзале «Вы также сможете попробовать различные узбекские продукты и узнаете больше о местной культуре через гастрономию» 100 € 75 за человека

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 3.5 часа 23 отзыва Секреты узбекской кухни: от базара Чорсу до лучшего ресторана Ташкента Приглашаем вас на уникальный гастрономический тур, где вы познакомитесь с традициями узбекской кухни и отведаете легендарный плов «Дегустация блюд национальной кухни» от 167 € 159 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Вечерняя экскурсия по Ташкенту с дегустацией национального плова Погрузитесь в атмосферу вечернего Ташкента: от исторических медресе до современных парков и завершите вечер настоящим узбекским пловом «Ужин (плов, салат, хлеб, чай) в ресторане и трансфер на автомобиле (Chevrolet Cobalt, Chevrolet Lacetti или Lada Vesta) входят в стоимость» € 103 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 11 отзывов Экскурсия на винодельню из Ташкента: дегустация уникальных вин Приглашаем на увлекательное путешествие по первой семейной винодельне Узбекистана с дегустацией эксклюзивных вин «А после вас ждут дегустация пяти уникальных вин и закуски» от € 110 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 6 часов 5 отзывов Популярное предложение Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней Начало: В вашем отеле «Прикоснитесь к истории, природе и кухне Узбекистана за одну поездку» 155 € 148 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 108 отзывов Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю Начало: Возле вашего отеля «Без дегустаций, само собой, не обойдется» € 119 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 5 отзывов Перезагрузка в Заамине: гастрономическое путешествие и природные красоты Приглашаем вас в путешествие по вкусам и красотам Заамина. Вас ждут незабываемые гастрономические впечатления и живописные пейзажи Начало: У станции метро «Пахтакор» «О гастрономической части путешествия я расскажу позже, а пока поговорим о самом регионе» от € 257 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 3 отзыва Арт, стиль, еда: уникальный шопинг-тур по Ташкенту для гурманов моды Погрузитесь в мир узбекской моды и искусства с эксклюзивным туром по Ташкенту. Встреча с дизайнерами, арт-пространства и бутики ждут вас «Передвижение по городу, еда и приобретение товаров оплачиваются дополнительно» от € 150 за всё до 3 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 6 часов 13 отзывов Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане "Добро пожаловать!", "Хуш келибсиз!", - так встречают на базаре "Чорсу". Узнайте его историю и насладитесь обедом в одной из лучших чайхан Ташкента «Покупки, еда и напитки оплачиваются дополнительно» 115 € 104 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Всё о Ташкенте за 1 день: индивидуальная экскурсия Прогулка по Ташкенту откроет вам его многогранность: исторические улочки, современные здания и уникальные гастрономические традиции Начало: Возле метро Пахтакор «В течение всей прогулки мы будем делать гастрономические остановки, чтобы продегустировать главное блюдо Узбекистана» от € 170 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Гастрономическое приключение в Ташкенте: плов, самса, манты и больше Погрузитесь в атмосферу узбекской кулинарии, научитесь готовить национальные блюда и откройте вкус местных деликатесов Начало: По договоренности «Незабываемое гастрономическое путешествие Я приглашаю вас окунуться в мир специй и секретов приготовления самого вкусного плова в мире, занесенного в список ЮНЕСКО» Расписание: По договоренности $ 150 за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5 часов Обзорная по Ташкенту с обедом узбекской кухни Начало: Ваш отель «Погрузитесь в великолепный мир узбекской кухни и насладитесь его изысками» Расписание: Ежедневно в 09:00 $ 99 за человека