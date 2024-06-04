1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
122€98 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
120€96 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €160 за человека
Индивидуальная
8 часов
Чимганские горы и водопад «Фата невесты»: однодневное приключение из Ташкента
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €120 за всё до 20 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган, Чарвак, Ходжикент
Путешествие в горы Узбекистана: катание на лыжах и сноуборде в Амирсое и Чимгане, виды на озеро Чарвак и канатная дорога в Ходжикенте
Начало: В Ташкенте ориентировочно в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
135€129 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
Провести один день среди достопримечательностей древнего города
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
150€128 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие из Ташкента в Чимган: величие гор и красота природы
Откройте для себя красоту гор Чимгана, величественное Чарвакское водохранилище и колоритный Бричмулла в однодневной экскурсии из Ташкента
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
103€98 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Полюбуйтесь великолепной природой Узбекистана: горные курорты, канатная дорога, древние петроглифы и Чарвакское водохранилище. Прекрасный день на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115€104 за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€160 за человека
Индивидуальная
7 часов
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Путешествие к Чимганским горам, озеру Чарвак и курорту Амирсой подарит незабываемые впечатления. Комфортная поездка с гидом и живописные виды ждут вас
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€80 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Групповая экскурсия в Самарканд из Ташкента: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу древнего Самарканда, посетив его знаменитые памятники и архитектурные шедевры в удобной однодневной поездке
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30 и 08:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
145€131 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальный полёт на параплане с инструктором над Чарвакским водохранилищем
Без особых навыков вы сможете насладиться чувством свободного полёта. В тандеме с инструктором вы взлетите над лазурным Чарвакским водохранилищем
Начало: в Бостанлыкском районе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€85 за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Ташкенте: Олени, Петроглифы, Канатная Дорога и Бочки
Погрузитесь в удивительный мир природы и истории Ташкента: от встречи с оленями до обеда с видом на горы
Начало: В удобном вам месте в Ташкенте
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€140 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Озёра Урунгач и Чарвакское водохранилище: путешествие из Ташкента
Проведите незабываемый день, наслаждаясь великолепием Чарвакского водохранилища и озёр Урунгач. Познакомьтесь с уникальными традициями и красотами Узбекистана
Начало: У вашего отеля
10 июня в 12:00
11 июня в 08:00
от €200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путевка: Ташкент-Бухара на скоростном поезде с экскурсией
Впечатляющее путешествие на скоростном поезде Афросияб в сопровождении гида по древней Бухаре
Начало: Бухарский вокзал
Завтра в 07:59
10 июня в 07:59
от €175 за человека
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
Из Ташкента в Шахрисабз на поезде и авто (билеты включены)
Шахрисабз - древний город Центральной Азии с мемориальными комплексами, мечетями и руинами дворцов. Посетите пещеру Тешик-Таш и узнайте о местных традициях
Начало: На Северном вокзале
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 175€167 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
114€103 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
155€148 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
Откройте для себя горы Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Перезагрузка в Заамине: гастрономическое путешествие и природные красоты
Приглашаем вас в путешествие по вкусам и красотам Заамина. Вас ждут незабываемые гастрономические впечатления и живописные пейзажи
Начало: У станции метро «Пахтакор»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €257 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Институт Солнца: наука и природа в гармонии
Откройте мир науки и природы с экскурсией в Институт Солнца. Гигантская солнечная печь, инновационные разработки и великолепные виды
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Уникальная экскурсия по Ташкенту: Институт Солнца, мечеть и горный лес
Погрузитесь в мир узбекской культуры и природы с экскурсией по трём жемчужинам Ташкента. Насладитесь красотой и узнайте много нового
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €110 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак
Путешествие из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак - великолепные виды и захватывающие приключения ждут вас
Начало: В Ташкенте
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140€126 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента - в Худжанд, Петергоф Центральной Азии
Худжанд - город с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Посетите восточный базар, крепости и дворцы, окунитесь в атмосферу древнего города
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€270 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Водопады Таваксая и Большой каньон: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир природы Таваксая, наслаждаясь треккингом по живописным маршрутам, где вас ждут семь водопадов и грандиозный каньон
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €120 за всё до 10 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
В горы Юго-Западного Тянь-Шаня: эксклюзивное путешествие из Ташкента
Откройте для себя красоту гор Юго-Западного Тянь-Шаня и насладитесь неповторимыми пейзажами и чистым воздухом
Начало: Ваш Отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140$112 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Горы и водопады Чимгана: захватывающее путешествие из Ташкента
Вас ждет незабываемое путешествие по Чимганским горам и водопадам, полное впечатлений и красивых пейзажей
Начало: Ул. Боткина, д. 7, Ташкент
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 17.00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за человека
Индивидуальная
10 часов
Прогулка по горам Тянь-Шань и озеру Чарвак
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 10:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$85 за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Сказочный Самарканд из Ташкента на скором поезде
Начало: Ташкент, Северный вокзал
Расписание: Ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$149 за человека
Индивидуальная
8 часов
Тянь-Шаньские горы, река Чаткал и водопад за 1 день
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ташкент-Чимган: От католического костела до гор Тянь-Шаня
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по живописным местам Узбекистана, полное открытий и красоты природы
Начало: Ваш Отель
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день с 08:00 до 11:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
170$153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «Навстречу солнцу»: Большая Солнечная печь и Институт Солнца
Погрузитесь в мир солнечной энергетики с посещением уникальной Большой Солнечной печи в Ташкенте
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 09 00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Прогулка по горам, к водопадам и озеру Чарвак
Начало: Сквер Амира Темура, Ташкент
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$115 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Два в одном: Научная и природная экскурсия
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
16 часов
Из Ташкента в Самарканд на автомобиле
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поездка в Тянь-Шаньские горы
Начало: Ваша гостиница
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
от $150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Ташкента в Институт Солнца
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Из Ташкента в Хиву - на самолёте за 1 день
Увидеть город из восточной сказки и его главные локации с гидом-историком
Начало: В аэропорту Хивы
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€185 за человека
Индивидуальная
8 часов
В Хиву на самолете - однодневный тур из Ташкента
Начало: Аэропорт Ташкента
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$189 за человека
Индивидуальная
10 часов
Восхождение на Большой Чимган
Покорить самую популярную гору Узбекистана в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Мини-группа
10 часов
Однодневное путешествие в Самарканд: Культурное наследие Узбекистана
Познайте красоту Самарканда в комфортной групповой поездке, полной исторических открытий и культурных впечатлений
Начало: Мы заберем всех путешественников из Ташкента
Расписание: Ежедневно с 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$199 за человека
Мини-группа
2 часа
Покупка билетов на комфортабельные поезда: Ташкент, Самарканд, Бухара
Начало: Начало на вокзалах в городах
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$39 за человека
Мини-группа
10 часов
Развлечения на природе: Оленья ферма, горы, озеро, водопад
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$110 за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в институт Солнца
Начало: Ваш отель
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$70 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППонаровская4 июня 2024Очень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гиду, даже в течение дороги рассказывал нам разные факты о Узбекистане, Ташкенте. Еще раз спасибо огромное!
- AALLA4 июня 2024Замечательный гид!
- ООксана4 июня 2024Мою мечту воплотил в реальность самый лучший гид Самарканда. Все,что происходило было великолепно, от организационных деталей (поезд, автомобиль, любое желание
- РРуслан4 июня 2024Лучшая экскурсия из тех, что были в Узбекистане. Гидом был Сакен, замечательно провел экскурсию. Увидели много красивых локаций, Сакен рассказал
- ЕЕлизавета4 июня 2024Спасибо за экскурсию. Было информативно, комфортно, легко.
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо Александру большое! Все было просто потрясающе ❤️
- РРуслан3 июня 2024Все было великолепно,экскурсия прошла на 5+,гид просто огонь,разменял деньги,показал где вкусно пообедать
- ННаталья2 июня 2024Рустам, спасибо за экскурсию. Успели посмотреть все достопримечательности, узнали много нового. Рекомендую!
- ЕЕвгений2 июня 2024Константин прокатил нашу семью из 4 человек (мальчишки 4 и 11 лет) в начало Тянь-Шаня с заездом на новый горнолыжный
- IIldus31 мая 2024Спасибо огромное Александру за проведенный с нами день! Экскурсия в горы прошла отлично! Было очень интересно, познавательно и очень весело!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Выездные»
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Экскурсии по окрестностям Ташкента и местам Узбекистана в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана