Насыщенный однодневный тур по Самарканду на комфортабельном автомобиле в компании близких вам людей.
Отличная возможность увидеть главные достопримечательности города и познакомиться с местной культурой и традициями в собственном темпе.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииОткройте для себя легендарный Самарканд — город с богатой историей и удивительной архитектурой. Вместе с личным гидом вы посетите главные достопримечательности, наслаждаясь комфортом поездки на авто с кондиционером. В программе:
- Регистан — уникальный архитектурный комплекс с тремя великолепными медресе. Здесь вы увидите шедевры средневековой восточной архитектуры;
- Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Амир Тимура, место с особой атмосферой истории и величия;
- Мечеть Биби-Ханум — одна из крупнейших и красивейших мечетей Средней Азии, построенная в честь жены Тимура;
- Сиабский базар — живописный восточный рынок, где можно попробовать свежие лепешки, сладости и купить сувениры;
- Шахи-Зинда — ансамбль мавзолеев с удивительной мозаикой и историей, священное место для мусульман;
- Обсерватория Улугбека — древнее астрономическое сооружение, символ научных достижений эпохи Тимура.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Комфортабельный автомобиль с кондиционером
- Помощь с организацией фотосессий и отдыхом во время тура.
Что не входит в цену
- Обед и напитки
- Личные расходы (сувениры, чаевые и др.)
- Входные билеты во все достопримечательности.
Место начала и завершения?
1 Afrosiyob Street, Tashkent, 100047, Uzbekistan
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анатолий
2 сен 2025
Экскурсия прошла на ура, если бы можно было поставить 10 звезд, то я бы поставил!!!
