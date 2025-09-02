Мои заказы

Насыщенный однодневный тур по Самарканду на комфортабельном автомобиле в компании близких вам людей.

Отличная возможность увидеть главные достопримечательности города и познакомиться с местной культурой и традициями в собственном темпе.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Откройте для себя легендарный Самарканд — город с богатой историей и удивительной архитектурой. Вместе с личным гидом вы посетите главные достопримечательности, наслаждаясь комфортом поездки на авто с кондиционером. В программе:
  • Регистан — уникальный архитектурный комплекс с тремя великолепными медресе. Здесь вы увидите шедевры средневековой восточной архитектуры;
  • Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Амир Тимура, место с особой атмосферой истории и величия;
  • Мечеть Биби-Ханум — одна из крупнейших и красивейших мечетей Средней Азии, построенная в честь жены Тимура;
  • Сиабский базар — живописный восточный рынок, где можно попробовать свежие лепешки, сладости и купить сувениры;
  • Шахи-Зинда — ансамбль мавзолеев с удивительной мозаикой и историей, священное место для мусульман;
  • Обсерватория Улугбека — древнее астрономическое сооружение, символ научных достижений эпохи Тимура.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Регистан
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Мечеть Биби-Ханум
  • Сиабский базар
  • Шахи-Зинда
  • Обсерватория Улугбека
Что включено
  • Услуги профессионального гида
  • Комфортабельный автомобиль с кондиционером
  • Помощь с организацией фотосессий и отдыхом во время тура.
Что не входит в цену
  • Обед и напитки
  • Личные расходы (сувениры, чаевые и др.)
  • Входные билеты во все достопримечательности.
Место начала и завершения?
1 Afrosiyob Street, Tashkent, 100047, Uzbekistan
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

А
Анатолий
2 сен 2025
Экскурсия прошла на ура, если бы можно было поставить 10 звезд, то я бы поставил!!!

Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
На машине
На поезде
11 часов
88 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
13 ноя в 07:30
14 ноя в 07:30
от $161 за человека
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
На машине
На поезде
10 часов
131 отзыв
Индивидуальная
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
13 ноя в 07:00
14 ноя в 07:00
от $169 за человека
Навстречу Самарканду - из Ташкента на скоростном поезде
На машине
На поезде
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Навстречу Самарканду - из Ташкента на скоростном поезде
Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде и откройте для себя исторические сокровища древнего города
Начало: У ж/д вокзала Самарканда
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:00
от $197 за человека
