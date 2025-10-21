Экскурсия из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу древнего города.
Туристы увидят некрополь Шахи-Зинда с его великолепной мозаикой, посетят мечеть Хазрет-Хызр и насладятся панорамой
5 причин купить эту экскурсию
- 🚄 Скоростной поезд в обе стороны
- 🏛 Посещение исторических памятников
- 🍽 Обед и дегустация плова
- 🕌 Узнайте легенды Самарканда
- 🎨 Наблюдение за созданием ковров
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Самарканда - с апреля по июнь и с сентября по октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, и можно насладиться прогулками на свежем воздухе. Летом, в июле и августе, может быть слишком жарко, но это время идеально для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов. Зимой, с ноября по март, температура может быть прохладной, но это не мешает посещению музеев и закрытых объектов. Даже в зимние месяцы можно насладиться красотой Самарканда, особенно если предпочитаете спокойную атмосферу.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Комплекс Шахи-Зинда
- Мечеть Хазрет-Хызр
- Фабрика «Худжум»
- Мавзолей Гур-Эмир
- Ансамбль Регистан
Описание экскурсии
- Комплекс Шахи-Зинда. Некрополь царских особ с резной мозаикой, голубыми куполами и майоликой. Мы сосчитаем ступени, вспомним паломников и найдём могилу первого исламского проповедника
- Мечеть Хазрет-Хызр. Первое мусульманское здание Самарканда — на месте зороастрийского храма огня. Здесь открывается панорама города
- Фабрика «Худжум». Мастерская по производству шёлковых и шерстяных ковров. Вы увидите, как плетут вручную, и поймёте, как отличить оригинал от подделки
- Мавзолей Гур-Эмир. Усыпальница Амира Тимура и его потомков. Мы поговорим о его походах, наследниках и узнаем, что случилось при вскрытии могилы в 1941 году
- Ансамбль Регистан. Сердце Самарканда с тремя медресе 15–17 веков: Улугбека, Тилля-Кари, Шердор. Мы обсудим, кто здесь учился и чему учили
- Обед в центре плова. Дегустация самаркандского плова и рассказ о гастрономических традициях региона
Вы узнаете:
- Как формировался Самарканд и почему он выглядит именно так
- Где стояли древние крепостные стены и ворота
- Как архитектура запечатлела историю Самарканда от древней Согдианы до наших времён
- Чем знаменит астроном Улугбек
- Какие легенды окружают мавзолеи и площади города
Примерный тайминг
7:21 — выезд из Ташкента на скоростном поезде (мы купим для вас билеты, добираетесь вы самостоятельно)
9:39 — прибытие в Самарканд (встретим с табличкой у главного входа вокзала)
10:00 — осмотр мавзолея Гур-Эмир
11:30 — ансамбль Регистан
13:00 — обед: плов и дегустация
14:15 — визит на фабрику «Худжум»
15:00 — прогулка по комплексу Шахи-Зинда
16:00 — мечеть Хазрет-Хызр, панорамы города
16:30 — прогулка по старой махалле или посещение базара (по желанию)
17:00 — трансфер на вокзал
17:35–20:07 — отъезд и прибытие в Ташкент
Организационные детали
- Экскурсия в Самарканде проходит на автомобиле BYD Song Pro 2024,Chevrolet Cobalt/Captiva/Lacetti/Tracker или минивэне Hyundai Starex/Staria (с кондиционером)
- В стоимость включены билеты эконом-класса на скоростной поезд «Афросиаб», трансфер и обед в центре плова
- Дополнительные расходы: входные билеты — общая стоимость примерно $19 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Скоростной поезд
- Мы купим билеты в обе стороны и пришлём их заранее. Будем ждать вас на ж/д вокзале в Самарканде, а после экскурсии привезём обратно на вокзал
- Мы бронируем билеты на поезд заранее. Для бронирования билетов необходима предоплата и ваши паспортные данные. При отмене экскурсии менее, чем за неделю до начала, предоплата не возвращается
- Если все билеты на скоростной поезд «Афросиаб» будут раскуплены, мы предложим вам воспользоваться поездом «Sharq». Он едет на 1,5 часа дольше. Детали обсудим в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$150
|Дети до 10 лет
|$132
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Самарканда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дониёр — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 65 туристов
Мы Дониёр, Одил, Шохрух и Александр. Родились и выросли в сказочном Самарканде. С 2019 года проводим авторские экскурсии по Самарканду. Мы собрали команду профессионалов, которые влюблены в свой город и своё дело. В Самарканде много интересных достопримечательностей и самая вкусная восточная кухня. Вы будете очень довольны, мы вам обещаем!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
K
KONSTANTIN
21 окт 2025
Салом Алейкум! Хотелось бы оставить отзыв на экскурсию и гида Даниëра. В первый числах октября мы с мужем посетили прекрасный город Самарканд. Выбрали гида не пожалели! Я родилась в Ташкенте,
Н
Наталья
29 сен 2025
Экскурсия по Самарканду оставила самые яркие и незабываемые впечатления! Город поражает своим величием, историей и атмосферой. Наш гид Дониер настоящий профессионал: интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и помогал почувствовать
