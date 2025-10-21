Мои заказы

Навстречу Самарканду - из Ташкента на скоростном поезде

Отправляйтесь в увлекательное путешествие из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде и откройте для себя исторические сокровища древнего города
Экскурсия из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу древнего города.

Туристы увидят некрополь Шахи-Зинда с его великолепной мозаикой, посетят мечеть Хазрет-Хызр и насладятся панорамой
города. На фабрике «Худжум» гости узнают секреты создания шёлковых ковров. Включены билеты на поезд, обед в центре плова и дегустация.

Это путешествие позволит узнать о наследии Амира Тимура и его потомков, а также познакомиться с архитектурными шедеврами Самарканда

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚄 Скоростной поезд в обе стороны
  • 🏛 Посещение исторических памятников
  • 🍽 Обед и дегустация плова
  • 🕌 Узнайте легенды Самарканда
  • 🎨 Наблюдение за созданием ковров

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Самарканда - с апреля по июнь и с сентября по октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, и можно насладиться прогулками на свежем воздухе. Летом, в июле и августе, может быть слишком жарко, но это время идеально для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов. Зимой, с ноября по март, температура может быть прохладной, но это не мешает посещению музеев и закрытых объектов. Даже в зимние месяцы можно насладиться красотой Самарканда, особенно если предпочитаете спокойную атмосферу.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Навстречу Самарканду - из Ташкента на скоростном поезде© Дониёр

Что можно увидеть

  • Комплекс Шахи-Зинда
  • Мечеть Хазрет-Хызр
  • Фабрика «Худжум»
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Ансамбль Регистан

Описание экскурсии

  • Комплекс Шахи-Зинда. Некрополь царских особ с резной мозаикой, голубыми куполами и майоликой. Мы сосчитаем ступени, вспомним паломников и найдём могилу первого исламского проповедника
  • Мечеть Хазрет-Хызр. Первое мусульманское здание Самарканда — на месте зороастрийского храма огня. Здесь открывается панорама города
  • Фабрика «Худжум». Мастерская по производству шёлковых и шерстяных ковров. Вы увидите, как плетут вручную, и поймёте, как отличить оригинал от подделки
  • Мавзолей Гур-Эмир. Усыпальница Амира Тимура и его потомков. Мы поговорим о его походах, наследниках и узнаем, что случилось при вскрытии могилы в 1941 году
  • Ансамбль Регистан. Сердце Самарканда с тремя медресе 15–17 веков: Улугбека, Тилля-Кари, Шердор. Мы обсудим, кто здесь учился и чему учили
  • Обед в центре плова. Дегустация самаркандского плова и рассказ о гастрономических традициях региона

Вы узнаете:

  • Как формировался Самарканд и почему он выглядит именно так
  • Где стояли древние крепостные стены и ворота
  • Как архитектура запечатлела историю Самарканда от древней Согдианы до наших времён
  • Чем знаменит астроном Улугбек
  • Какие легенды окружают мавзолеи и площади города

Примерный тайминг

7:21 — выезд из Ташкента на скоростном поезде (мы купим для вас билеты, добираетесь вы самостоятельно)
9:39 — прибытие в Самарканд (встретим с табличкой у главного входа вокзала)
10:00 — осмотр мавзолея Гур-Эмир
11:30 — ансамбль Регистан
13:00 — обед: плов и дегустация
14:15 — визит на фабрику «Худжум»
15:00 — прогулка по комплексу Шахи-Зинда
16:00 — мечеть Хазрет-Хызр, панорамы города
16:30 — прогулка по старой махалле или посещение базара (по желанию)
17:00 — трансфер на вокзал
17:35–20:07 — отъезд и прибытие в Ташкент

Организационные детали

  • Экскурсия в Самарканде проходит на автомобиле BYD Song Pro 2024,Chevrolet Cobalt/Captiva/Lacetti/Tracker или минивэне Hyundai Starex/Staria (с кондиционером)
  • В стоимость включены билеты эконом-класса на скоростной поезд «Афросиаб», трансфер и обед в центре плова
  • Дополнительные расходы: входные билеты — общая стоимость примерно $19 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Скоростной поезд

  • Мы купим билеты в обе стороны и пришлём их заранее. Будем ждать вас на ж/д вокзале в Самарканде, а после экскурсии привезём обратно на вокзал
  • Мы бронируем билеты на поезд заранее. Для бронирования билетов необходима предоплата и ваши паспортные данные. При отмене экскурсии менее, чем за неделю до начала, предоплата не возвращается
  • Если все билеты на скоростной поезд «Афросиаб» будут раскуплены, мы предложим вам воспользоваться поездом «Sharq». Он едет на 1,5 часа дольше. Детали обсудим в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$150
Дети до 10 лет$132
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Самарканда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дониёр
Дониёр — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 65 туристов
Мы Дониёр, Одил, Шохрух и Александр. Родились и выросли в сказочном Самарканде. С 2019 года проводим авторские экскурсии по Самарканду. Мы собрали команду профессионалов, которые влюблены в свой город и своё дело. В Самарканде много интересных достопримечательностей и самая вкусная восточная кухня. Вы будете очень довольны, мы вам обещаем!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
K
KONSTANTIN
21 окт 2025
Салом Алейкум! Хотелось бы оставить отзыв на экскурсию и гида Даниëра. В первый числах октября мы с мужем посетили прекрасный город Самарканд. Выбрали гида не пожалели! Я родилась в Ташкенте,
но сейчас живу в России Самаре, но никогда не была в Самарканде, муж был впервые и в Ташкенте и в Самарканде. Даниëр казался очень молодым, не внушающим доверия, но в ходе экскурсии, моё мнение резко поменялось. Он очень доброжелательный и улыбчивый молодой гид. Профессионал своего дела. Очень важно, что он любит не только свой город, и историю как науку, но и очень любит свою работу. Весь день мы провели посещая самые интересные и исторически значимые места, и везде он рассказывал интересные факты, знает многих исторических, научных и культурных деятелей. Приводил аргументы, подготовил распечатанный материал исторических хроник, и экскурсия длиной в один день пролетела на одном дыхании, не заметили, как пора было возвращаться в Ташкент. Оцениваю гида на 10 звёзд из пяти, он великолепен, и мы счастливы, что нам попался именно он! Большое спасибо, за увлекательное путешествие, и многогранное знакомство с великолепным городом Самаркандом! Спасибо гиду! Катта рахмат!

Н
Наталья
29 сен 2025
Экскурсия по Самарканду оставила самые яркие и незабываемые впечатления! Город поражает своим величием, историей и атмосферой. Наш гид Дониер настоящий профессионал: интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и помогал почувствовать
дух древнего города. Отдельное спасибо за потрясающие фотографии.
Организация экскурсии была на высшем уровне: все продумано до мелочей, комфортно и очень увлекательно.

Благодарю за этот незабываемый день! Теперь Самарканд навсегда останется в нашем сердце. Рекомендую всем, кто хочет получить настоящие эмоции и заряд вдохновения!

Входит в следующие категории Ташкента

