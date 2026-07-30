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плова. Посмотрели, как готовится плов, поели, поговорили, сразу почувствовали себя не туристами, а гостями. Потом уже поехали в мавзолей Тамерлана, а оттуда на площадь Регистан.

Парвиз рассказывал так, что мы и не заметили, как пролетело время. Истории живые, с душой — узнали много такого, чего нигде не прочитаешь.

Потом зашли в мечеть Биби-Ханым, на Сиабский базар тоже заехали. Но самое тёплое воспоминание — это даже не достопримечательности, а сам Парвиз. Очень внимательный, тактичный, чувствовал нас всё время. И отдельное спасибо за фотографии — на каждом объекте он сам подходил, просил нас с дочкой встать вместе, искал хороший ракурс, делал по несколько кадров, чтобы точно получилось.

Уезжали с лёгким сердцем. Спасибо, Парвиз, за этот день. Он у нас получился по-настоящему тёплым.