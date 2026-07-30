На скоростном поезде вы с комфортом доберётесь до Самарканда, где каждый уголок пропитан богатой историей наших предков. Город впечатлит вас роскошной старинной архитектурой, богатой историей и сказочной атмосферой. Мы посетим Регистан, мавзолей Тамерлана, мечеть Биби-Ханым, некрополь Шахи-Зинда. Я не дам вам заскучать в пути и расскажу о местных традициях и легендах.
Описание экскурсии
Самарканд — столица империи Тамерлана, колыбель цивилизации Средней Азии и музей под открытым небом. Мы посетим главные городские достопримечательности:
- Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница великого Тамерлана и его потомков. Считается, что она стала прототипом для мавзолея Тадж-Махал.
- Площадь Регистан — визитная карточка Узбекистана, сердце древнего Самарканда. Здесь расположены медресе Улугбека, медресе Шердор, мечеть Тиля-Кари и мавзолей Шайбанидов.
- Центр плова, в котором мы пообедаем блюдами национальной кухни.
- Соборная мечеть Биби-Ханым — старейший архитектурный ансамбль Самарканда, которому уже почти 7 столетий.
- Некрополь Шахи-Зинда — улица, по обеим сторонам которой расположены мавзолеи женщин из семьи Тамерлана.
- Мавзолей Ходжа Данияр — уникальное захоронение святого, почитаемого сразу в 3 мировых религиях: иудаизме, исламе и христианстве.
- Обсерватория Улугбека. Перед входом в музейный комплекс на фоне стены, символизирующей звёздное небо, установлен памятник средневековому астроному и математику Мирзо Улугбеку — внуку знаменитого Тамерлана.
Во время экскурсии вы узнаете:
- как возник город, как развивался и кто им правил
- в какие страны Тамерлан совершал походы, что принёс в Самарканд, как отстраивал город и какие постройки сохранились с тех времён
- как появилась европейская (русская) часть Самарканда и в чём её особенность
- какие легенды существуют у нашего народа
- и многое другое!
Организационные детали
- Иногда билеты на скоростной поезд Афросиаб разбирают очень быстро. Если так произойдёт, мы предложим вам экскурсию на поезде Шарк (он едет на 1,5 часа дольше)
- В стоимость включены билеты на поезд, трансфер на автомобиле (Chevrolet Captiva или Hyundai Starex) по всему маршруту и обед
- Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит примерно $30 за чел.
- Для посещения мечети важно правильно подобрать одежду: у мужчин — прикрытые колени и плечи, у женщин — прикрытые ноги, руки и голова
Как проходит экскурсия
- Встречаемся на вокзале, далее на скоростном поезде вы самостоятельно едете 07:28 в Самарканд (прибытие в 09:42), где вас встретит гид-историк
- Гуляем по Самарканду и обедаем в Центре плова
- В 17:00 вас ждёт обратный трансфер на вокзал и возвращение в Ташкент на скоростном поезде в 19:16
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$153
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Самарканде на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Содикжон — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2407 туристов
Я родился и живу в Самарканде, провожу экскурсии по любимому городу. Работаю с командой профессиональных гидов. Мы глубоко разбираемся в деталях, умеем увлекательно рассказывать и с радостью познакомим вас с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 106 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прибыли в Самарканд из Ташкента на поезде, на вокзале встретил Парвиз, и на комфортабельном автомобиле началось наше путешествие.
Сначала, как сказал Парвиз, мы попробовали Самарканд на вкус — поехали в центр
Сначала, как сказал Парвиз, мы попробовали Самарканд на вкус — поехали в центр
+1
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О
Выехали из Ташкента и вернулись на Афросиабе. Гиды заранее купили нам билеты. Поезда ходят вовремя. Быстро и удобно.
Нас встретил Акобир. На новеньком авто. Удобный с кондиционером. Созданы все условия для
Нас встретил Акобир. На новеньком авто. Удобный с кондиционером. Созданы все условия для
Содикжон
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв и добрые слова! 😊 Обязательно передадим вашу благодарность Акобиру. Будем рады видеть вас снова в Узбекистане! 🌷🙏
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это прекрасная, интересная, насыщенная поездка прошла прекрасно. четкая организация, билеты на поезд получили сразу же на воц ап как внесли предоплату на трипстере. комфортно доехали на поезде и нас сразу
+3
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E
Все состоялось как и планировали. После брони организатор сразу вышел на связь. Организатор заранее купил нам билеты на поезд до Самарканда. На вокзале нас встретил гид Акобир. Акобир очень приятный,
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Даже на передать словами, как было круто!!!!!
Наш гид был Акобир, лучше и представить себе сложно! все было чудесно! Очень интересно и познавательно! Умный, добрый и очень грамотный гид!!!
До новых встреч❤️❤️❤️
Наш гид был Акобир, лучше и представить себе сложно! все было чудесно! Очень интересно и познавательно! Умный, добрый и очень грамотный гид!!!
До новых встреч❤️❤️❤️
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Э
Вот съездили на легендарную экскурсию в Самарканд, очень интересная, познавательная,впечатляющая поездка, гид Акобир был на высоте, знает очень много легенд, да и вообще историю своего города. спасибо организаторам за хорошее проведения времени.
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