Прокатиться на Афросиабе и увидеть ключевые достопримечательности города на экскурсии в мини-группе
На скоростном поезде мы с комфортом доберёмся до Самарканда, где каждый уголок пропитан богатой историей наших предков. Город впечатлит вас роскошной старинной архитектурой, богатой историей и сказочной атмосферой. Мы посетим Регистан, мавзолей Тамерлана, мечеть Биби-Ханым, некрополь Шахи-Зинда. Я не дам вам заскучать в пути и расскажу о местных традициях и легендах.
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Описание
Что вас ожидает
Самарканд — столица империи Тамерлана, колыбель цивилизации Средней Азии и музей под открытым небом. Мы посетим главные городские достопримечательности:
- Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница великого Тамерлана и его потомков. Считается, что она стала прототипом для мавзолея Тадж-Махал.
- Площадь Регистан — визитная карточка Узбекистана, сердце древнего Самарканда. Здесь расположены медресе Улугбека, медресе Шердор, мечеть Тиля-Кари и мавзолей Шайбанидов.
- Центр плова, в котором мы пообедаем блюдами национальной кухни.
- Соборная мечеть Биби-Ханым — старейший архитектурный ансамбль Самарканда, которому уже почти 7 столетий.
- Некрополь Шахи-Зинда — улица, по обеим сторонам которой расположены мавзолеи женщин из семьи Тамерлана.
- Мавзолей Ходжа Данияр — уникальное захоронение святого, почитаемого сразу в 3 мировых религиях: иудаизме, исламе и христианстве.
- Обсерватория Улугбека. Перед входом в музейный комплекс на фоне стены, символизирующей звёздное небо, установлен памятник средневековому астроному и математику Мирзо Улугбеку — внуку знаменитого Тамерлана.
Во время экскурсии вы узнаете:
- как возник город, как развивался и кто им правил;
- в какие страны Тамерлан совершал походы, что принёс в Самарканд, как отстраивал город и какие постройки сохранились с тех времён;
- как появилась европейская (русская) часть Самарканда и в чём её особенность;
- какие легенды существуют у нашего народа;
- и многое другое!
Организационные детали
- Иногда билеты на скоростной поезд Афросиаб разбирают очень быстро. Если так произойдёт, мы предложим вам экскурсию на поезде Шарк (он едет на 1,5 часа дольше).
- В стоимость включены билеты на поезд, трансфер на автомобиле (Chevrolet Captiva или Hyundai Starex) по всему маршруту и обед
- Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит примерно $17/чел.
- Для посещения мечети важно правильно подобрать одежду: у мужчин — прикрытые колени и плечи, у женщин — прикрытые ноги, руки и голова
- Возможно провести экскурсию индивидуально для 2-5 человек — 150 евро/чел. Детали уточняйте в переписке с гидом.
Как проходит экскурсия
- Встречаемся на вокзале, далее на скоростном поезде в 07:28 едем в Самарканд (прибытие в 09:42), где нас встретит гид-историк
- Гуляем по Самарканду и обедаем в Центре плова
- В 17:00 нас ждёт обратный трансфер на вокзал и возвращение в Ташкент на скоростном поезде в 19:16
ежедневно в 07:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Самарканде на вокзале
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07:30Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Содикжон — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 7 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Содикжон. Я родился и проживаю в Самарканде. Я провожу экскурсии уже 3 года по родному и любимому городу. Больше всего на свете люблю делиться атмосферой и красотой Самарканда с путешественниками, пытаясь влюбить в него каждого неравнодушного. Я представляю команду професионалних гидов, которие считаются самыми лучшими в Самарканде. Мы готовы познакомит с великой историей и архитектурными памятниками Самарканда.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Машиах
16 окт 2023
Все было отлично)
С
Сергей
10 окт 2023
Мой однодневный тур из Ташкента в Самарканд прошел удивительно.
Гид рассказал историю очень интересно и увлекательно.
Удивил восточными сладостями и вкусом настоящего Самаркандского плова.
От себя хочу порекомендовать организатора поездки Садик за оперативную работу покупки билетов на скоростной поезд Афросиаб, разработки программы, сопровождении на вокзале и поблагодарить за такие хорошие эмоции!
Запланировал вернуться весной на несколько дней в сказочный город Самарканд и так же посетить Шахризабз и город Бухару.
Гид рассказал историю очень интересно и увлекательно.
Удивил восточными сладостями и вкусом настоящего Самаркандского плова.
От себя хочу порекомендовать организатора поездки Садик за оперативную работу покупки билетов на скоростной поезд Афросиаб, разработки программы, сопровождении на вокзале и поблагодарить за такие хорошие эмоции!
Запланировал вернуться весной на несколько дней в сказочный город Самарканд и так же посетить Шахризабз и город Бухару.
Екатерина
9 окт 2023
Побывали сегодня в Самарканде. В восторге от города, людей, от приёма. Нам всё очень понравилось. Особенно нам повезло с гидом, он для нас организовал билеты на скоростном поезде Афрасиаб. Садык очень профессиональный, грамотный, приятный в общении человек. Город и его люди оставили замечательные впечатления. Всем рекомендуем побывать а Самарканде и воспользоваться услугами Садыка
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