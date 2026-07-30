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Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд

Прокатиться на Афросиабе и увидеть ключевые достопримечательности города
На скоростном поезде вы с комфортом доберётесь до Самарканда, где каждый уголок пропитан богатой историей наших предков. Город впечатлит вас роскошной старинной архитектурой, богатой историей и сказочной атмосферой. Мы посетим Регистан, мавзолей Тамерлана, мечеть Биби-Ханым, некрополь Шахи-Зинда. Я не дам вам заскучать в пути и расскажу о местных традициях и легендах.
5
106 отзывов
Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд
Экскурсия на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд

Описание экскурсии

Самарканд — столица империи Тамерлана, колыбель цивилизации Средней Азии и музей под открытым небом. Мы посетим главные городские достопримечательности:

  • Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница великого Тамерлана и его потомков. Считается, что она стала прототипом для мавзолея Тадж-Махал.
  • Площадь Регистан — визитная карточка Узбекистана, сердце древнего Самарканда. Здесь расположены медресе Улугбека, медресе Шердор, мечеть Тиля-Кари и мавзолей Шайбанидов.
  • Центр плова, в котором мы пообедаем блюдами национальной кухни.
  • Соборная мечеть Биби-Ханым — старейший архитектурный ансамбль Самарканда, которому уже почти 7 столетий.
  • Некрополь Шахи-Зинда — улица, по обеим сторонам которой расположены мавзолеи женщин из семьи Тамерлана.
  • Мавзолей Ходжа Данияр — уникальное захоронение святого, почитаемого сразу в 3 мировых религиях: иудаизме, исламе и христианстве.
  • Обсерватория Улугбека. Перед входом в музейный комплекс на фоне стены, символизирующей звёздное небо, установлен памятник средневековому астроному и математику Мирзо Улугбеку — внуку знаменитого Тамерлана.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • как возник город, как развивался и кто им правил
  • в какие страны Тамерлан совершал походы, что принёс в Самарканд, как отстраивал город и какие постройки сохранились с тех времён
  • как появилась европейская (русская) часть Самарканда и в чём её особенность
  • какие легенды существуют у нашего народа
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Иногда билеты на скоростной поезд Афросиаб разбирают очень быстро. Если так произойдёт, мы предложим вам экскурсию на поезде Шарк (он едет на 1,5 часа дольше)
  • В стоимость включены билеты на поезд, трансфер на автомобиле (Chevrolet Captiva или Hyundai Starex) по всему маршруту и обед
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит примерно $30 за чел.
  • Для посещения мечети важно правильно подобрать одежду: у мужчин — прикрытые колени и плечи, у женщин — прикрытые ноги, руки и голова

Как проходит экскурсия

  • Встречаемся на вокзале, далее на скоростном поезде вы самостоятельно едете 07:28 в Самарканд (прибытие в 09:42), где вас встретит гид-историк
  • Гуляем по Самарканду и обедаем в Центре плова
  • В 17:00 вас ждёт обратный трансфер на вокзал и возвращение в Ташкент на скоростном поезде в 19:16

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$153
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Самарканде на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Содикжон
Содикжон — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2407 туристов
Я родился и живу в Самарканде, провожу экскурсии по любимому городу. Работаю с командой профессиональных гидов. Мы глубоко разбираемся в деталях, умеем увлекательно рассказывать и с радостью познакомим вас с
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историей нашей столицы и её архитектурными памятниками. Всех гидов объединяет любовь к городу, высокий профессионализм и желание делиться знаниями. Каждый делает экскурсию живой, интересной и лёгкой для восприятия. С нами вы не просто увидите Самарканд, а почувствуете его атмосферу и историю, унесёте с собой яркие впечатления и тёплые эмоции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 106 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светланачка
Прибыли в Самарканд из Ташкента на поезде, на вокзале встретил Парвиз, и на комфортабельном автомобиле началось наше путешествие.
Сначала, как сказал Парвиз, мы попробовали Самарканд на вкус — поехали в центр
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плова. Посмотрели, как готовится плов, поели, поговорили, сразу почувствовали себя не туристами, а гостями. Потом уже поехали в мавзолей Тамерлана, а оттуда на площадь Регистан.
Парвиз рассказывал так, что мы и не заметили, как пролетело время. Истории живые, с душой — узнали много такого, чего нигде не прочитаешь.
Потом зашли в мечеть Биби-Ханым, на Сиабский базар тоже заехали. Но самое тёплое воспоминание — это даже не достопримечательности, а сам Парвиз. Очень внимательный, тактичный, чувствовал нас всё время. И отдельное спасибо за фотографии — на каждом объекте он сам подходил, просил нас с дочкой встать вместе, искал хороший ракурс, делал по несколько кадров, чтобы точно получилось.
Уезжали с лёгким сердцем. Спасибо, Парвиз, за этот день. Он у нас получился по-настоящему тёплым.

Прибыли в Самарканд из Ташкента на поезде, на вокзале встретил Парвиз, и на комфортабельном автомобиле началось наше путешествие.
Прибыли в Самарканд из Ташкента на поезде, на вокзале встретил Парвиз, и на комфортабельном автомобиле началось наше путешествие.
Прибыли в Самарканд из Ташкента на поезде, на вокзале встретил Парвиз, и на комфортабельном автомобиле началось наше путешествие.
Прибыли в Самарканд из Ташкента на поезде, на вокзале встретил Парвиз, и на комфортабельном автомобиле началось наше путешествие.
Прибыли в Самарканд из Ташкента на поезде, на вокзале встретил Парвиз, и на комфортабельном автомобиле началось наше путешествие.
Прибыли в Самарканд из Ташкента на поезде, на вокзале встретил Парвиз, и на комфортабельном автомобиле началось наше путешествие.
Прибыли в Самарканд из Ташкента на поезде, на вокзале встретил Парвиз, и на комфортабельном автомобиле началось наше путешествие.
Прибыли в Самарканд из Ташкента на поезде, на вокзале встретил Парвиз, и на комфортабельном автомобиле началось наше путешествие.+1
Прибыли в Самарканд из Ташкента на поезде, на вокзале встретил Парвиз, и на комфортабельном автомобиле началось наше путешествие.
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О
Выехали из Ташкента и вернулись на Афросиабе. Гиды заранее купили нам билеты. Поезда ходят вовремя. Быстро и удобно.
Нас встретил Акобир. На новеньком авто. Удобный с кондиционером. Созданы все условия для
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приятного путешествия.
Акобир образован и вежлив, очень интересно и доступно все рассказывал, мы узнали много нового. Историю Самарканда и правителя Амира Темура. Почтили память великого правителя. Такое облегчение почувствовали что отдали дань великому Тамерлану.
Узнали историю Регистана, Бибихоным, и конечно же, не пропустили посетить и почтить память Первого президента Ислама Абдуганиевича. Программа насыщенна. Накормили обедом. Очень вкусный самаркандский плов был.
Впечатления только положительные!
Большое спасибо команде-организаторам этого увлекательнейшего нашего путешествия в Самарканд.
И огромное спасибо Акобиру! Ожидания оправдались! Ставлю ему 5+!
Желаем вам благополучия, успехов и процветания!

Выехали из Ташкента и вернулись на Афросиабе. Гиды заранее купили нам билеты. Поезда ходят вовремя. Быстро и удобно.
Выехали из Ташкента и вернулись на Афросиабе. Гиды заранее купили нам билеты. Поезда ходят вовремя. Быстро и удобно.
Выехали из Ташкента и вернулись на Афросиабе. Гиды заранее купили нам билеты. Поезда ходят вовремя. Быстро и удобно.
Выехали из Ташкента и вернулись на Афросиабе. Гиды заранее купили нам билеты. Поезда ходят вовремя. Быстро и удобно.
Выехали из Ташкента и вернулись на Афросиабе. Гиды заранее купили нам билеты. Поезда ходят вовремя. Быстро и удобно.
Выехали из Ташкента и вернулись на Афросиабе. Гиды заранее купили нам билеты. Поезда ходят вовремя. Быстро и удобно.
Выехали из Ташкента и вернулись на Афросиабе. Гиды заранее купили нам билеты. Поезда ходят вовремя. Быстро и удобно.
Выехали из Ташкента и вернулись на Афросиабе. Гиды заранее купили нам билеты. Поезда ходят вовремя. Быстро и удобно.
Содикжон
Содикжон
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв и добрые слова! 😊 Обязательно передадим вашу благодарность Акобиру. Будем рады видеть вас снова в Узбекистане! 🌷🙏
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Tatiana
это прекрасная, интересная, насыщенная поездка прошла прекрасно. четкая организация, билеты на поезд получили сразу же на воц ап как внесли предоплату на трипстере. комфортно доехали на поезде и нас сразу
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же встретил у вагона наш экскурсовод Бахадыр. Мы пришли сразу к машине с водителем. нас было две участницы и чувствовали себя королевами, комфортная машина, водитель, знающий свое дело и конечно же профессионал своего дела, историк Бахадыр. нас сразу окутали историей происхождения города, уникальностью событий, знанием о культуре и традиции. Посетили все, заявленные места в экскурсии, сделали множество прекрасных кадров с помощью гида (он нам предлагал лучшие виды). Насладились величием построек архитектурных и в целом все понравилось. непременно возьмите эту экскурсию. столько доброты, душевности и открытости от сопровождающих нас людей, от людей встречающихся на пути и от самого города. очень тепло на душе и непременно хочется вернуться. Благодарю

это прекрасная, интересная, насыщенная поездка прошла прекрасно. четкая организация, билеты на поезд получили сразу же на
это прекрасная, интересная, насыщенная поездка прошла прекрасно. четкая организация, билеты на поезд получили сразу же на
это прекрасная, интересная, насыщенная поездка прошла прекрасно. четкая организация, билеты на поезд получили сразу же на
это прекрасная, интересная, насыщенная поездка прошла прекрасно. четкая организация, билеты на поезд получили сразу же на
это прекрасная, интересная, насыщенная поездка прошла прекрасно. четкая организация, билеты на поезд получили сразу же на
это прекрасная, интересная, насыщенная поездка прошла прекрасно. четкая организация, билеты на поезд получили сразу же на
это прекрасная, интересная, насыщенная поездка прошла прекрасно. четкая организация, билеты на поезд получили сразу же на
это прекрасная, интересная, насыщенная поездка прошла прекрасно. четкая организация, билеты на поезд получили сразу же на+3
это прекрасная, интересная, насыщенная поездка прошла прекрасно. четкая организация, билеты на поезд получили сразу же на
это прекрасная, интересная, насыщенная поездка прошла прекрасно. четкая организация, билеты на поезд получили сразу же на
это прекрасная, интересная, насыщенная поездка прошла прекрасно. четкая организация, билеты на поезд получили сразу же на
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E
Все состоялось как и планировали. После брони организатор сразу вышел на связь. Организатор заранее купил нам билеты на поезд до Самарканда. На вокзале нас встретил гид Акобир. Акобир очень приятный,
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внимательный, на любые наши вопросы отвечал. Даже заботился во время обеда в центе плова чтобы нам все принесли. Стойко ждал нас во время фотоссесии на площади Регистан, а она заняла приличное время (даже я устала, зачинщица этого). Акобир был очень дружелюбен. Много рассказал исторических справок и историй с юмором. Наш сын подросток не любитель экскурсий даже спокойно участвовал в процессе. Все очень понравилось, чувствовали себя дорогими гостями. Спасибо большое за сказочный день в Самарканде.

Все состоялось как и планировали. После брони организатор сразу вышел на связь. Организатор заранее купил нам
Все состоялось как и планировали. После брони организатор сразу вышел на связь. Организатор заранее купил нам
Все состоялось как и планировали. После брони организатор сразу вышел на связь. Организатор заранее купил нам
Все состоялось как и планировали. После брони организатор сразу вышел на связь. Организатор заранее купил нам
Все состоялось как и планировали. После брони организатор сразу вышел на связь. Организатор заранее купил нам
Все состоялось как и планировали. После брони организатор сразу вышел на связь. Организатор заранее купил нам
Все состоялось как и планировали. После брони организатор сразу вышел на связь. Организатор заранее купил нам
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Татьяна
Даже на передать словами, как было круто!!!!!

Наш гид был Акобир, лучше и представить себе сложно! все было чудесно! Очень интересно и познавательно! Умный, добрый и очень грамотный гид!!!

До новых встреч❤️❤️❤️
Даже на передать словами, как было круто!!!!!
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Э
Вот съездили на легендарную экскурсию в Самарканд, очень интересная, познавательная,впечатляющая поездка, гид Акобир был на высоте, знает очень много легенд, да и вообще историю своего города. спасибо организаторам за хорошее проведения времени.
Вот съездили на легендарную экскурсию в Самарканд, очень интересная, познавательная,впечатляющая поездка, гид Акобир был на высоте,
Вот съездили на легендарную экскурсию в Самарканд, очень интересная, познавательная,впечатляющая поездка, гид Акобир был на высоте,
Вот съездили на легендарную экскурсию в Самарканд, очень интересная, познавательная,впечатляющая поездка, гид Акобир был на высоте,
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