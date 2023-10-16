Побывали сегодня в Самарканде. В восторге от города, людей, от приёма. Нам всё очень понравилось. Особенно нам повезло с гидом, он для нас организовал билеты на скоростном поезде Афрасиаб. Садык очень профессиональный, грамотный, приятный в общении человек. Город и его люди оставили замечательные впечатления. Всем рекомендуем побывать а Самарканде и воспользоваться услугами Садыка