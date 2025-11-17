Наш тур «Очаровательный Самарканд» — это идеальное путешествие для мини-группы от 7 человек, где сочетаются история, комфорт и незабываемые впечатления.
Описание экскурсииОднодневное путешествие в Самарканд Проведите незабываемый день в древнем Самарканде вместе с близкими, друзьями или коллегами! Экскурсия рассчитана на мини-группы от 7 человек. Вас ждёт комфортный трансфер на современном минивэне по маршруту Ташкент — Самарканд —Ташкент, выезд утром и возвращение в тот же день. В программе:
- Площадь Регистан;
- Мавзолей Амир Темура;
- Шахи-Зинда;
- Обсерватория Улугбека;
- Мечеть Бибиханым;
- Прогулка по старому городу, фотостопы, местная кухня и приятная атмосфера Востока. Подходит для корпоративных выездов, семейных групп, туристов и гостей Узбекистана. Восточная атмосфера, остановки на фото, живая история — всё в одном дне!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Регистан - сердце древнего Самарканда
- Архитектурный ансамбль Шахи-Зинда - улица мавзолеев
- Мавзолей Амир Темура - усыпальница великого полководца
- Обсерватория Улугбека - шедевр средневековой науки
- Мечеть Бибиханым - символ восточной архитектуры
- Старый город и восточный базар - атмосфера живой истории
Что включено
- Комфортабельный трансфер на минивэне (Ташкент-Самарканд-Ташкент) /n
- Услуги профессионального гида (русскоязычного) /n
- Организация маршрута и программа/n
- Остановка у всех ключевых достопримечательностей/n
- Фото-паузы на лучших локациях/n
- Вода для каждого участника/n
- Поддержка и сопровождение на всём маршруте/n/n
Что не входит в цену
- Медицинская страховка (при необходимости) /n/n
- Личные покупки и сувениры/n
- Питание (обед, ужин и личные расходы) /n
- Входные билеты в музеи и достопримечательности/n
Место начала и завершения?
Ташкент, ул. Амир Темур, 36 (около отеля «Ташкент Палас»)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
