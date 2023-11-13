Комфортный индивидуальный трансфер в компании опытного водителя
Приглашаем доехать из Ташкента в Самарканд с лёгкостью и комфортом: с дружелюбным профессиональным водителем. В пути вы сможете полюбоваться природой страны и понаблюдать за местной жизнью. По требованию мы сделаем короткие остановки для отдыха, чая и фото.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание: эта программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Мы с большим вниманием относимся к организации трансферов и стараемся сделать всё, чтобы поездка прошла чётко и безопасно. Все наши водители — профессионалы с огромным опытом вождения. Транспорт зависит от количества людей: легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус.
Организационные детали
- Мы можем забрать вас из отеля, аэропорта, ж/д вокзала или любого удобного вам адреса
- Также возможен трансфер в обратном направлении
- Мы используем следующий транспорт. Седаны: Lacetti, Cobalt, Epica, Orlando, Kia (багажник на 2 чемодана). Минивэны: Hyundai H1, Grand Starex, Toyota Hiace, King Long, KIa (по 1 багажу на человека).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 449 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
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