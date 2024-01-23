Современные трансферы на скоростных поездах Афросияб создадут для вас уникальный опыт, обеспечивая не только быстрое, но и удобное путешествие, где каждый момент наполнен панорамными живописными видами.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Железнодорожный вокзал
- Пейзажи и виды из окна поезда
Описание
Безопасно, быстро и с комфортом добраться до Самарканда на cкоростных поездах Афросияб, наслаждаясь видами. График поездов скоростных из Ташкента:Ташкент-Самарканд. Отправление — прибытие.
- 07:24 — 09:37 • 07:47 — 10:12 • 08:23 — 10:36 • 08:50 — 11:03 • 19:20 — 22:49 Трансфер возможен в обратном порядке:Самарканд-Ташкент. Отправление — прибытие.
- 06:13 – 08:29 • 16:27 – 18:42 • 16:59 – 19:27 • 17:37 – 19:53 • 18:32 – 20:47 Важная информация:• Выберите удобный билет из списка и сообщите нам заранее.
- Всегда уточняйте детали заранее.
- Билеты необходимо оплачивать заранее.
- Для оформления билетов нужны копии паспортов.
- Если билетов нет мы вправе отменить ваш заказ.
разное
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билет на поезд
- Что не входит
- Встреча
- Место начала и завершения?
- Железнодорожный вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: разноеЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Всегда уточняйте детали заранее.
- За билеты оплачиваете заранее до покупки.
- Для оформления билетов нужны копии паспортов.
- Если билетов нет мы вправе отменить ваш заказ
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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