Трансфер Ташкент-Самарканд на скоростном поезде

Трансфер для группы в Ташкенте
Современные трансферы на скоростных поездах Афросияб создадут для вас уникальный опыт, обеспечивая не только быстрое, но и удобное путешествие, где каждый момент наполнен панорамными живописными видами.
Трансфер Ташкент-Самарканд на скоростном поезде
Трансфер Ташкент-Самарканд на скоростном поезде
Трансфер Ташкент-Самарканд на скоростном поезде
Трансфер Ташкент-Самарканд на скоростном поезде
Трансфер Ташкент-Самарканд на скоростном поезде
Трансфер Ташкент-Самарканд на скоростном поезде
Трансфер Ташкент-Самарканд на скоростном поезде
Трансфер Ташкент-Самарканд на скоростном поезде
Трансфер Ташкент-Самарканд на скоростном поезде
Трансфер Ташкент-Самарканд на скоростном поезде
Трансфер Ташкент-Самарканд на скоростном поезде
Ближайшие даты:
23
янв
24
янв
25
янв
26
янв
27
янв
28
янв
29
янв
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Железнодорожный вокзал
  • Пейзажи и виды из окна поезда

Описание

Безопасно, быстро и с комфортом добраться до Самарканда на cкоростных поездах Афросияб, наслаждаясь видами. График поездов скоростных из Ташкента:Ташкент-Самарканд. Отправление — прибытие.
  • 07:24 — 09:37 • 07:47 — 10:12 • 08:23 — 10:36 • 08:50 — 11:03 • 19:20 — 22:49 Трансфер возможен в обратном порядке:Самарканд-Ташкент. Отправление — прибытие.
  • 06:13 – 08:29 • 16:27 – 18:42 • 16:59 – 19:27 • 17:37 – 19:53 • 18:32 – 20:47 Важная информация:• Выберите удобный билет из списка и сообщите нам заранее.
  • Всегда уточняйте детали заранее.
  • Билеты необходимо оплачивать заранее.
  • Для оформления билетов нужны копии паспортов.
  • Если билетов нет мы вправе отменить ваш заказ.

разное

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет на поезд
Что не входит
  • Встреча
Место начала и завершения?
Железнодорожный вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: разное
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Всегда уточняйте детали заранее.
  • За билеты оплачиваете заранее до покупки.
  • Для оформления билетов нужны копии паспортов.
  • Если билетов нет мы вправе отменить ваш заказ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ташкента

ГрупповыеВыездныеТрансферНа поезде

Похожие туры из Ташкента

Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
20 отзывов
Групповая экскурсия в Самарканд: путешествие по легендам Востока
Исследуйте древний Самарканд: от мавзолея Гур-Эмир до обсерватории Улугбека. Вас ждет насыщенная программа и богатство культуры
в Самарканде на вокзале
Завтра
24 янв
25 янв
26 янв
150120 за человека
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
65 отзывов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Увидеть исторические и новейшие районы города, оценить местную кухню и побывать на базаре
Место встречи ваш отель / аэропорт / вокзал. Забир...
Сегодня
25 янв
26 янв
27 янв
от 110 за всё до 16 чел.
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
🚗 На машине
🚉 На поезде
Индивидуальная
10 часов
85 отзывов
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Ж/Д Самаркандский вокзал
Завтра
24 янв
25 янв
26 янв
от 150 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ