В Самарканд на 1 день: групповая экскурсия из Ташкента

Отправиться на скоростном поезде в Самарканд и посетить все его знаковые места с опытным гидом

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Самый быстрый и комфортный способ съездить из Ташкента в Самарканд одним днем — скоростной поезд.

Предлагаем им воспользоваться! Мы заранее купим для вас билеты туда-обратно и проведём полноценную обзорную экскурсию по Самарканду.

Вам не нужно будет решать никакие организационные вопросы — только наслаждаться красотой прекрасного древнего города.
В Самарканд на 1 день: групповая экскурсия из Ташкента
В Самарканд на 1 день: групповая экскурсия из Ташкента
В Самарканд на 1 день: групповая экскурсия из Ташкента
В Самарканд на 1 день: групповая экскурсия из Ташкента
В Самарканд на 1 день: групповая экскурсия из Ташкента
В Самарканд на 1 день: групповая экскурсия из Ташкента
В Самарканд на 1 день: групповая экскурсия из Ташкента
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мавзолей Гур-Эмир. Вы посетите место, где покоится «гроза Запада и Востока» — Тамерлан. А также его сыновья, внуки и духовный наставник. Я расскажу о жизни и победоносных походах великого завоевателя.

Площадь Регистан. В 15-17 веках она была образовательным и духовным центром города. Вы в деталях рассмотрите расположенные на ней медресе: Улугбека, Шердор и Таллякари. А я поделюсь особенностями блистательной архитектуры эпохи Тимуридов.

Мечеть Биби-Ханым. Крупнейшая пятничная мечеть Средней Азии своего времени. Вы услышите, кому она посвящена, и полюбуетесь красотой её интерьеров.

Мемориальный ансамбль Шахи-Зинда. Место захоронения Караханидской и Тимуридской знати. Построенный в Средневековье, он покорит вас масштабом и великолепной архитектурой.

Сиабский базар. Вы посетите настоящий восточный базар, поражающий разнообразием фруктов, сладостей, специй и сувениров.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Билеты на поезд Афросиаб или Шарк включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: входные билеты — около 15$ c человека, обед в чайхане — по меню

ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Северном вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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