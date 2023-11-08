Отправиться на скоростном поезде в Самарканд и посетить все его знаковые места с опытным гидом
Предлагаем им воспользоваться! Мы заранее купим для вас билеты туда-обратно и проведём полноценную обзорную экскурсию по Самарканду.
Вам не нужно будет решать никакие организационные вопросы — только наслаждаться красотой прекрасного древнего города.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Мавзолей Гур-Эмир. Вы посетите место, где покоится «гроза Запада и Востока» — Тамерлан. А также его сыновья, внуки и духовный наставник. Я расскажу о жизни и победоносных походах великого завоевателя.
Площадь Регистан. В 15-17 веках она была образовательным и духовным центром города. Вы в деталях рассмотрите расположенные на ней медресе: Улугбека, Шердор и Таллякари. А я поделюсь особенностями блистательной архитектуры эпохи Тимуридов.
Мечеть Биби-Ханым. Крупнейшая пятничная мечеть Средней Азии своего времени. Вы услышите, кому она посвящена, и полюбуетесь красотой её интерьеров.
Мемориальный ансамбль Шахи-Зинда. Место захоронения Караханидской и Тимуридской знати. Построенный в Средневековье, он покорит вас масштабом и великолепной архитектурой.
Сиабский базар. Вы посетите настоящий восточный базар, поражающий разнообразием фруктов, сладостей, специй и сувениров.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Билеты на поезд Афросиаб или Шарк включены в стоимость
- Дополнительные расходы: входные билеты — около 15$ c человека, обед в чайхане — по меню
ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Северном вокзале
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00 и 12:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.