Мавзолей Гур-Эмир. Вы посетите место, где покоится «гроза Запада и Востока» — Тамерлан. А также его сыновья, внуки и духовный наставник. Я расскажу о жизни и победоносных походах великого завоевателя.
Площадь Регистан. В 15-17 веках она была образовательным и духовным центром города. Вы в деталях рассмотрите расположенные на ней медресе: Улугбека, Шердор и Таллякари. А я поделюсь особенностями блистательной архитектуры эпохи Тимуридов.
Мечеть Биби-Ханым. Крупнейшая пятничная мечеть Средней Азии своего времени. Вы услышите, кому она посвящена, и полюбуетесь её интерьерами.
Мемориальный ансамбль Шахи-Зинда. Место захоронения Караханидской и Тимуридской знати. Построенный в Средневековье, он покорит вас масштабом и великолепной архитектурой.
Сиабский базар. Вы посетите настоящий восточный базар, поражающий разнообразием фруктов, сладостей, специй и сувениров.
Организационные детали
Билеты на поезд Шарк или Насаф включены в стоимость
Дополнительно вносится 50% предоплата организатору переводом на карту за железнодорожные билеты. Электронные билеты являются невозвратными
Дополнительные расходы: входные билеты — около 15$ c человека за все объекты, обед в чайхане — по меню
Вернёмся в Ташкент в 23:45
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$110
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Мавзолей Амира Темура (Гурэмир-гробница Тамерлана) в Самарканде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 3557 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
1
3
–
2
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1
–
Н
Наташа
Хорошая экскурсия для подвижных взрослых. 10 июня 2026 года нашим гидом был Амирхан. Встреча была около мавзолея Гур-Эмир, заказывать такси нужно после шлагбаума на въезд к вокзалу, нам это стоило читать дальшеуменьшить
41500 сум (йандукс). Посетили все указанные в описании места. Площадь Регистан была закрыта по центру (вечером концерт), а медресе вокруг великолепны. Мемориальный ансамбль Шах-Зинда очень впечатляет. Минус экскурсии - плов в чайхоне заказан на вечер. Мы выехали из гостиницы в Ташкенте в 07:45 и к 14:00 уже были голодные. Амирхан быстро нашел чайхону (на фото), перекусили. Но мы не успели поесть самаркандский плов в запланированной чайхоне (очень красивое место), пришлось брать с собой в поезд. Плов очень вкусный. Амирхан довез нас до вокзала. Спасибо. Рекомендую.
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Р
Регина
Для нас с бабушкой было важно, чтобы билеты входили в стоимость, так как мы прилетели из России и совсем не понимали как что бронировать. Азамат забронировал нам отличные места на читать дальшеуменьшить
поезде до Самарканда и обратно! Встретил нас на вокзале, было очень приятно. Экскурсия прошла интересно и познавательно, Азамат отвечал на все наши интересующие вопросы, шутил вместе с нами. Также отвезли отведать вкусный Самаркандский плов! Провел по всем Мечетям и в конце отвезли обратно на вокзал! Большое огромное спасибо 🫶🏼
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Диля
Спасибо гиду Артёму, очень вежливый и внимательный молодой человек, очень хорошо знает историю и рассказывает всё очень интересно, Самарканд прекрасный город, рекомендую к посещению 🫶
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Евгений
отличная экскурсия! Азамат замечательный рассказчик, все доступно и понятно. проехали по всем местам, обозначеным в экскурсии.
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Мещеряковы
Здравствуйте! О нашей экскурсии в Самарканд за 1 день могу написать только хорошее! Организация была на высшем уровне: Билеты на Афросиаб высланы заранее, даны инструкции - откуда выезжать, куда прибывать. Все время были читать дальшеуменьшить
на связи с Азаматом. Встречал он нас на вокзале. Весь день от объекта к объекту мы перемещались на машине. Уже с первых слов мы с мужем были увлечены рассказом об АмиреТимуре. О его судьбе и создании Мавзолея. Некоторые детали (например, о технике украшения стен папье маше) мне захотелось записать на видео(что я и сделала). Много интересных фактов мы узнали, как будто окунулись в далёкие древние времена. Азамат показал себя человеком глубоко знающим историю, невероятное множество техник украшения мечетей и мавзолеев. Во время путешествия по городу мы чувствовали себя в зоне внимания Азамата: он помог нам попасть в Центр плова, провел нас по рынку, показал интереснейшие ремесла… Великолепная экскурсия! Рекомендуем тем, кто интересуется Востоком, его историей и мудростью. Обязательно посетите!
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Виктория
Это была лучшая экскурсия! Меня встретили на жд вокзале и повезли показывать красивые места., Спасибо гиду Нодиру за великолепный рассказ и за то, что я увидела такую красоту, испытали миллион разных эмоций. Я в полном восторге, хочется вернуться еще, но уже с компанией друзей! Определено буду рекомендовать всем и еще обязательно вернусь!
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