Самый быстрый и комфортный способ съездить из Ташкента в Самарканд одним днём — скорый поезд. Предлагаем им воспользоваться! Мы купим для вас билеты туда-обратно и проведём полноценную обзорную экскурсию по Самарканду. Вам не нужно будет решать никакие организационные вопросы — только наслаждаться красотой прекрасного древнего города.

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Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир. Вы посетите место, где покоится «гроза Запада и Востока» — Тамерлан. А также его сыновья, внуки и духовный наставник. Я расскажу о жизни и победоносных походах великого завоевателя.

Площадь Регистан. В 15-17 веках она была образовательным и духовным центром города. Вы в деталях рассмотрите расположенные на ней медресе: Улугбека, Шердор и Таллякари. А я поделюсь особенностями блистательной архитектуры эпохи Тимуридов.

Мечеть Биби-Ханым. Крупнейшая пятничная мечеть Средней Азии своего времени. Вы услышите, кому она посвящена, и полюбуетесь её интерьерами.

Мемориальный ансамбль Шахи-Зинда. Место захоронения Караханидской и Тимуридской знати. Построенный в Средневековье, он покорит вас масштабом и великолепной архитектурой.

Сиабский базар. Вы посетите настоящий восточный базар, поражающий разнообразием фруктов, сладостей, специй и сувениров.

Организационные детали