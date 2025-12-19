Описание трансферОткройте для себя легендарный Самарканд в комфортабельном однодневном туре из Ташкента, где вас ждёт увлекательная экскурсия с личным гидом и поездка на скоростном поезде. Исследуйте величайшие достопримечательности, такие как Регистан и Мавзолей Гур-Эмир, погружаясь в атмосферу истории и восточной архитектуры. Это идеальный способ увидеть жемчужину Великого шелкового пути всего за один день!
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вас ждёт насыщенная экскурсионная программа с личным гидом по главным достопримечательностям: Регистан
- Сердце Самарканда и символ всей Средней Азии Мавзолей Гур-Эмир
- Усыпальница великого Тамерлана Мечеть Биби-Ханум
- Одна из крупнейших мечетей мусульманского мира Сиабский базар
- Колоритный восточный рынок и Обсерватория Улугбека с другими историческими местами
Что включено
- Трансфер
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
