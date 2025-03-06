Уникальная возможность посетить Самарканд в мини-группе, путешествуя на комфортабельном скоростном поезде «Афросиаб». Экскурсия включает посещение знаменитой площади Регистан, мавзолея Гур-Эмир и мечети Биби-Ханым. Гид расскажет об истории и архитектуре города. В обеденное время вас ждёт дегустация традиционных узбекских блюд, таких как плов и лагман. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех участников

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Время начала: 07:00

Описание экскурсии

07:30 — отправление на скоростном поезде «Афросиаб» в Самарканд

09:30 — прибытие в Самарканд, встреча с гидом на вокзале и начало экскурсии

Площадь Регистан:

Посещение комплекса из трёх медресе: Улугбека, Тилля-Кари, Шердора

Знакомство с историей площади как центра духовного и культурного мира Средней Азии

Мавзолей Гур-Эмир:

Посещение усыпальницы Тимура (Тамерлана) и его потомков

Знакомство с архитектурой и историей мавзолея

13:00 — обед в местном ресторане с традиционными блюдами узбекской кухни: пловом, самсой и лагманом

Мечеть Биби-Ханым:

Посещение одной из крупнейших мечетей своего времени, построенной в честь жены Тимура

Знакомство с архитектурными особенностями и историей храма

Базар Сиаб:

Прогулка по одному из самых колоритных рынков Самарканда

Возможность приобрести местные сувениры и специи

16:30 — завершение экскурсии и трансфер на вокзал

17:30 — отправление на скоростном поезде «Афросиаб» в Ташкент

19:30 — прибытие в Ташкент

Организационные детали