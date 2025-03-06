В Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб» - из Ташкента в мини-группе

Погрузитесь в атмосферу Самарканда, путешествуя на поезде «Афросиаб». Впечатления от исторических памятников и национальной кухни гарантированы
Уникальная возможность посетить Самарканд в мини-группе, путешествуя на комфортабельном скоростном поезде «Афросиаб». Экскурсия включает посещение знаменитой площади Регистан, мавзолея Гур-Эмир и мечети Биби-Ханым. Гид расскажет об истории и архитектуре города. В обеденное время вас ждёт дегустация традиционных узбекских блюд, таких как плов и лагман. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех участников
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚄 Комфортное путешествие на скоростном поезде
  • 🏛 Посещение исторических памятников
  • 🍽 Дегустация узбекской кухни
  • 🗺 Увлекательные рассказы гида
  • 🛍 Возможность купить сувениры на базаре
В Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб» - из Ташкента в мини-группе
В Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб» - из Ташкента в мини-группе
В Самарканд на скоростном поезде «Афросиаб» - из Ташкента в мини-группе
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Площадь Регистан
  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Мечеть Биби-Ханым
  • Базар Сиаб

Описание экскурсии

07:30 — отправление на скоростном поезде «Афросиаб» в Самарканд
09:30 — прибытие в Самарканд, встреча с гидом на вокзале и начало экскурсии

Площадь Регистан:

  • Посещение комплекса из трёх медресе: Улугбека, Тилля-Кари, Шердора
  • Знакомство с историей площади как центра духовного и культурного мира Средней Азии

Мавзолей Гур-Эмир:

  • Посещение усыпальницы Тимура (Тамерлана) и его потомков
  • Знакомство с архитектурой и историей мавзолея

13:00 — обед в местном ресторане с традиционными блюдами узбекской кухни: пловом, самсой и лагманом

Мечеть Биби-Ханым:

  • Посещение одной из крупнейших мечетей своего времени, построенной в честь жены Тимура
  • Знакомство с архитектурными особенностями и историей храма

Базар Сиаб:

  • Прогулка по одному из самых колоритных рынков Самарканда
  • Возможность приобрести местные сувениры и специи

16:30 — завершение экскурсии и трансфер на вокзал
17:30 — отправление на скоростном поезде «Афросиаб» в Ташкент
19:30 — прибытие в Ташкент

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены билеты на скоростной поезд «Афросиаб»; трансфер на автомобиле Chevrolet Cobalt, Hyundai Starex или Toyota HiAce в Самарканде; услуги гида и обед
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 12 лет
  • Отдельно оплачиваются входные билеты — $13 за человека
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 07:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Северного ж/д вокзала Ташкента
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
1
А
6 мар 2025
Экскурсия по Самарканду очень понравилась!
После заказа на сайте экскурсии очень оперативно со мной связался Давлат и выкупил билеты на Афросиаб.
В самом Самарканде проводил экскурсию гид Акобир, ездили на комфортабельном автомобиле,
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Акобир всегда помогал открывал двери в машину, было очень приятно. Так все интересно рассказывал, очень доброжелательный, столько информации дал. Посетили несколько достопримечательностей, на обед заезжали в кафе, в котором местные любят обедать. Там очень вкусный плов, закуски и все это очень доступно по цене. Ещё Акобир делал фото, очень хорошие, и у меня от этой экскурсии осталась масса положительных впечатлений и очень много классных фото на память из этого прекрасного города! Спасибо большое

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