Уникальная возможность посетить Самарканд в мини-группе, путешествуя на комфортабельном скоростном поезде «Афросиаб». Экскурсия включает посещение знаменитой площади Регистан, мавзолея Гур-Эмир и мечети Биби-Ханым. Гид расскажет об истории и архитектуре города. В обеденное время вас ждёт дегустация традиционных узбекских блюд, таких как плов и лагман. Это путешествие станет незабываемым опытом для всех участников
5 причин купить эту экскурсию
- 🚄 Комфортное путешествие на скоростном поезде
- 🏛 Посещение исторических памятников
- 🍽 Дегустация узбекской кухни
- 🗺 Увлекательные рассказы гида
- 🛍 Возможность купить сувениры на базаре
Что можно увидеть
- Площадь Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир
- Мечеть Биби-Ханым
- Базар Сиаб
Описание экскурсии
07:30 — отправление на скоростном поезде «Афросиаб» в Самарканд
09:30 — прибытие в Самарканд, встреча с гидом на вокзале и начало экскурсии
Площадь Регистан:
- Посещение комплекса из трёх медресе: Улугбека, Тилля-Кари, Шердора
- Знакомство с историей площади как центра духовного и культурного мира Средней Азии
Мавзолей Гур-Эмир:
- Посещение усыпальницы Тимура (Тамерлана) и его потомков
- Знакомство с архитектурой и историей мавзолея
13:00 — обед в местном ресторане с традиционными блюдами узбекской кухни: пловом, самсой и лагманом
Мечеть Биби-Ханым:
- Посещение одной из крупнейших мечетей своего времени, построенной в честь жены Тимура
- Знакомство с архитектурными особенностями и историей храма
Базар Сиаб:
- Прогулка по одному из самых колоритных рынков Самарканда
- Возможность приобрести местные сувениры и специи
16:30 — завершение экскурсии и трансфер на вокзал
17:30 — отправление на скоростном поезде «Афросиаб» в Ташкент
19:30 — прибытие в Ташкент
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены билеты на скоростной поезд «Афросиаб»; трансфер на автомобиле Chevrolet Cobalt, Hyundai Starex или Toyota HiAce в Самарканде; услуги гида и обед
- Программа подойдёт взрослым и детям с 12 лет
- Отдельно оплачиваются входные билеты — $13 за человека
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Северного ж/д вокзала Ташкента
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 1005 туристов
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Арина
6 мар 2025
Экскурсия по Самарканду очень понравилась!
После заказа на сайте экскурсии очень оперативно со мной связался Давлат и выкупил билеты на Афросиаб.
В самом Самарканде проводил экскурсию гид Акобир, ездили на комфортабельном автомобиле,
После заказа на сайте экскурсии очень оперативно со мной связался Давлат и выкупил билеты на Афросиаб.
В самом Самарканде проводил экскурсию гид Акобир, ездили на комфортабельном автомобиле,
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