Трансфер на автомобиле из Ташкента в Самарканд – это удобный и комфортный способ добраться между двумя городами Узбекистана.
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферРасстояние между городами составляет примерно 310 км. Поездка занимает в среднем 4-5 часов, в зависимости от дорожных условий и скорости движения.
Дата и время согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент
Завершение: Самарканд
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
