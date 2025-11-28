Поедем с комфортом: трансфер из Ташкента в Самарканд на авто

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Комфортный трансфер из Ташкента в Самарканд на машине. Нет ожидания в аэропорту/вокзала, нет стресса! Приедем в удобную вам локацию.



Трансфер с вашим личным водителем – вы и ваша семья сможете безопасно добраться в нужную вам точку Самарканда!

Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле

Описание трансфер При бронировании индивидуального трансфера из Ташкента в Самарканд, наш водитель заберет вас из любой точки города и безопасно довезет до места назначения. Двигаясь по маршруту из Ташкента в Самарканд по пути вы проедете через город Джизак, знаменитый своей наивкуснейшей огромной самсой. По дороге можно сделать остановку для посещения Сардобинского водохранилища и караван-сарая. Небольшие остановки предусмотрены для всех индивидуальных поездок. Важная информация: Для бронирования напишите отель или точную локацию в Самарканде. Напишите время прибывания поезда/самолета (рейс).

