Поедем с комфортом: трансфер из Ташкента в Самарканд на авто

Комфортный трансфер из Ташкента в Самарканд на машине. Нет ожидания в аэропорту/вокзала, нет стресса! Приедем в удобную вам локацию.
Трансфер с вашим личным водителем – вы и ваша семья сможете безопасно добраться в нужную вам точку Самарканда!
Трансфер с вашим личным водителем – вы и ваша семья сможете безопасно добраться в нужную вам точку Самарканда!
Описание трансферПри бронировании индивидуального трансфера из Ташкента в Самарканд, наш водитель заберет вас из любой точки города и безопасно довезет до места назначения. Двигаясь по маршруту из Ташкента в Самарканд по пути вы проедете через город Джизак, знаменитый своей наивкуснейшей огромной самсой. По дороге можно сделать остановку для посещения Сардобинского водохранилища и караван-сарая. Небольшие остановки предусмотрены для всех индивидуальных поездок. Важная информация: Для бронирования напишите отель или точную локацию в Самарканде. Напишите время прибывания поезда/самолета (рейс).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт седан
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель/вокзал/аэропорт
Завершение: Самарканд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Для бронирования напишите отель или точную локацию в Самарканде
- Напишите время прибывания поезда/самолета (рейс)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
Завтра в 07:00
29 ноя в 07:00
от $169 за человека
-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
Однодневный тур из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде с гидом
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 05:00
29 ноя в 05:00
$187.50
$250 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Трансфер Ташкент-Самарканд (или обратно) на скоростном поезде Афросияб
Начало: Железнодорожный вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:24
29 ноя в 07:24
$68 за человека