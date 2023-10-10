Сегодня начинаем знакомиться со столицей Узбекистана. Первым делом отправимся в старый Ташкент и посетим Хаст-Имам, в котором представлены памятники восточной архитектуры. Погуляем по современной части города и, конечно, зайдём на знаменитый базар Чорсу. Желающие смогут закупиться местными товарами.

После этого пообедаем в заведении, где готовят самый вкусный плов в Ташкенте. В каждом регионе Узбекистана есть свой рецепт приготовления этого блюда.

Затем заглянем в гончарную мастерскую. Потомственный мастер расскажет нам о технике работы, и под его чутким руководством вы сможете создать собственные керамические изделия или научитесь расписывать уже готовые.

Далее вас ждёт дегустация вина на семейной винодельне. Владелец проведёт для нас небольшую экскурсию, а после мы попробуем 5 сортов напитка. Здесь же поужинаем: попробуем долму, роллы с брынзой и жареное мороженое. Приятным дополнением станет невероятный вид на виноградники и горные вершины.