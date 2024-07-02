Базар Чорсу – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Базар Чорсу» в Ташкенте на русском языке, цены от 983 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
2 отзыва
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
110 000 за человека
Новогодние краски Узбекистана: Ташкент, Самарканд и Бухара
6 дней
Новогодние краски Узбекистана: Ташкент, Самарканд и Бухара
Полакомиться мантами в гостях у местных жителей и осмотреть главные медресе и мечети
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
29 дек в 10:00
$983 за человека
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
На автобусе
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
10 окт в 08:00
2 ноя в 08:00
$990 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    2 июля 2024
    Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
    Спасибо Катерине за такой чудесный вояж. Организовано было все на высшем уровне и гостиницы и все поездки и переезды. Мое
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    мнение,иметь такие организаторские способности и терпение не всем дано,а у Катерины призвание. У меня мечта была,посетить Узбекистан,и благодаря Катерине это получилось. В туре мы были и видели • • самые красивые и значимые места в Узбекистане. Спасибо. Всех благ Вам в работе Катерина и здоровья вашей доченьке. С уважением Анна Н.

  • Л
    Любовь
    20 июня 2024
    Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
    Хочу выразить благодарность Екатерине и всем ее сотрудникам за чудесно организованный тур по Узбекистану. Четкая организация встреч, экскурсий и проводов
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    позволила нам посмотреть Хиву, Ташкент, Бухару и Самарканд за 10 дней. Мы увидели практически весь Узбекистан, познакомились с его историей и замечательными людьми, которые поразили нас своим гостеприимством.

    Хочу выразить благодарность Екатерине и всем ее сотрудникам за чудесно организованный тур по Узбекистану. Четкая организацияХочу выразить благодарность Екатерине и всем ее сотрудникам за чудесно организованный тур по Узбекистану. Четкая организация

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Базар Чорсу»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
  2. Новогодние краски Узбекистана: Ташкент, Самарканд и Бухара
  3. Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Площадь Регистан
  3. Обсерватория Улугбека
  4. Сиабский Базар
  5. Мечеть Биби-Ханым
  6. Площадь Независимости
Сколько стоит тур в Ташкенте в сентябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Базар Чорсу" можно забронировать 3 тура от 983 до 110 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Базар Чорсу», 2 ⭐ отзыва, цены от 983₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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