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мнение,иметь такие организаторские способности и терпение не всем дано,а у Катерины призвание. У меня мечта была,посетить Узбекистан,и благодаря Катерине это получилось. В туре мы были и видели • • самые красивые и значимые места в Узбекистане. Спасибо. Всех благ Вам в работе Катерина и здоровья вашей доченьке. С уважением Анна Н.