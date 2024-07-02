10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
4 окт в 10:00
18 окт в 10:00
110 000₽ за человека
6 дней
Новогодние краски Узбекистана: Ташкент, Самарканд и Бухара
Полакомиться мантами в гостях у местных жителей и осмотреть главные медресе и мечети
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
29 дек в 10:00
$983 за человека
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
10 окт в 08:00
2 ноя в 08:00
$990 за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна2 июля 2024Спасибо Катерине за такой чудесный вояж. Организовано было все на высшем уровне и гостиницы и все поездки и переезды. Мое
- ЛЛюбовь20 июня 2024Хочу выразить благодарность Екатерине и всем ее сотрудникам за чудесно организованный тур по Узбекистану. Четкая организация встреч, экскурсий и проводов
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Базар Чорсу»
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