Экскурсионные туры на неделю в Ташкент

Найдено 13 туров в категории «7-дневные туры» в Ташкенте на русском языке, цены от $895. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
10 отзывов
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента
18 авг в 11:00
25 авг в 11:00
$925 за человека
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Начало: Аэропорт Ташкента
14 сен в 08:00
13 окт в 08:00
$970 за человека
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 000 за человека
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
Исследовать Хиву и Бухару, Ташкент и Самарканд, попробовать местные блюда и сходить в древнюю баню
Начало: Ташкент, у гостиницы «Узбекистан», 10:30
14 сен в 10:00
$1 400 за человека
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
7 дней
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
Пройти по пустыне на верблюде, провести ночь в кочевой юрте и приготовить настоящий плов
Начало: Аэропорт Ташкента
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$895 за человека
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй, побалдеть на пикнике с видом на Тянь-Шань
Начало: Ташкент, аэропорт, время - по договорённости
7 окт в 10:00
$1 100 за человека
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Научиться готовить узбекские блюда, побывать в «городе мёртвых» и поторговаться на восточном базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
2 янв в 08:00
$915 за человека
Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
С размахом отметить новый год, увидеть «маленькую Швейцарию» и приготовить идеальный плов
Начало: Аэропорт Ташкента
31 дек в 08:00
$970 за человека
Путешествие по Узбекистану: от Ташкента до Бухары
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Узбекистану: от Ташкента до Бухары
Узнать тайны известных усыпальниц и познакомиться с национальными ремёслами
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$1 575 за человека
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
9 сен в 16:00
16 сен в 16:00
$1 340 за человека
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Билеты
7 дней
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Приготовить бухарский плов, слепить сувенир из глины и посетить фольклорное шоу
Начало: Аэропорт Ташкента, до 17:30
21 сен в 17:30
12 окт в 17:30
$1 090 за билет
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
$910 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
    Очень интересный тур. Все прекрасно организовано. Всем рекомендую
  • М
    Марина
    15 мая 2024
    Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
    Выбрали этот тур по отзывам и очень рады, что наши впечатления полностью оправдались. Мы пенсионеры и думали, что будет тяжеловато
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    с передвижениями, но тур составлен так, что есть время и на экскурсии и на отдых и что очень важно - очень комфортное передвижение (комфортные поезда, отличные автобусы и авто). Отели чистые, завтраки вкусные (есть кашки). особенный респект отелю и его хозяйке в Бухаре - очень понравился. Организаторы Асия и Мамура начали заботиться о нас еще задолго до начала экскурсии - создали группу в ватсап. где подробно с видеороликами описали как добраться. где нас встретят. как обменять денежки и все было точно как в описании, спасибо им за это. Отдельный респект Надежде - нашему гиду на протяжении всех экскурсии она была с нами - это неравнодушный человек. который очень любит историю и свою страну, поэтому мы тоже влюбились в Узбекистан. А еще у нас подобралась супер группа, все очень приветливые и доброжелательные, а это так важно для совместного времяпрепровождения. Можно еще много писать об этой экскурсии, но самое главное. что надо просто взять собраться и поехать и получить заряд жизненной энергии от ярких впечатлений и эмоций. А мы теперь мечтаем о поездке в Хиву и в Ферганскую долину. А если очень хотеть, то это обязательно сбудется. Процветания тебе Узбекистан!

  • М
    Михаил
    5 мая 2024
    Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
    Сиявуш замечательно организовал нам с супругой маршрут и лично сопровождал нас в качестве профессионального водителя и собеседника. Благодаря его программе
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    мы за неделю познакомились с Самаркандом, Шахрисабзом, Бухарой, Хивой, Ургенчем и Ташкентом. Таким образом вместо 4-х городов нам показали 6! В каждом городе Сиявуш подобрал для нас отличных местных экскурсоводов, досконально знающих свой край. Было и озеро Айдаркуль, и ночевка в юрте (там самый лучший сон!) Сиявуш рекомендовал места с лучшей и недорогой узбекской кухней. Мы получили максимально возможное от Узбекистана за короткое время, влюбились в страну и ее жителей и уже думаем о следующей поездке сюда.

  • Г
    Гузель
    24 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    В завершающий день тура села писать отзыв. Путешествовали вдвоем с мамой, интересно было каждой:) самые яркие моменты: - хороший маршрут - понравились гиды,
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    в Бухаре неподражаемый Нажмиддин, который поразил своей харизмой и гостеприимством (были и на мастер-классе по приготовлению плова у него дома🥹 потрясающая семья, приняли как родных), и там же в Бухаре жили в новом семейном отеле, и тоже поразились их приему, очень душевно, мило❤️ - самый красивый для меня город оказался Самарканд, где гид Азамат комфортно и в спокойном темпе провел экскурсию за 2 дня) - Ташкент современный и быстрый город. - очень удобно, что тур индивидуальный, везде трансфер, никого не нужно ждать, это супер комфортно. Понравилось, что Аврам всегда был на связи и решал вопросы. Во всех отелях радушный прием, и в каждом очень хорошие завтраки (что для меня очень важно). В Узбекистане, в целом, везде очень вкусно! Между городами и на самолете слетали, и на скоростных поездах поездили (везде очень чисто, вокзалы красивые, добротные). Меня удивил Узбекистан, порадовал и оставил самые теплые воспоминания! Аврам и вся команда, благодарим от души! Мечта моей мамы сбылась, она счастлива🥹

  • А
    Антон
    16 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    Брали тур с 7 по 13 апреля. Аврам все грамотно организовал и спланировал. Нам очень понравилось. Самарканд и Бухара просто волшебные, поистине жемчужина Востока. Гиды по всему маршруту интересные и компетентные, не давали заскучать. Большое спасибо!
  • Н
    Наталия
    9 апреля 2024
    Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
    Большое спасибо Авраму за организацию чудесного отдыха! Были в Узбекистане впервые, брали индивидуальный тур на двоих по Ташкенту, Бухаре и
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    Самарканду с посещением семи удивительных озёр. Программа была подобрана персонально под нас и удобные для нас даты. Понравилось всё: разнообразные локации, сопровождающие нас гиды (в каждом городе был свой гид), отличная организация тура, гостиницы, трансфер, еда. Все было продумано до мелочей. Очень рады, что обратились именно к Авраму. Он досконально продумывает каждую деталь, ориентируясь на пожелания и комфорт туристов. Отдельное спасибо Авраму за отличные фотографии! Однозначно рекомендую гида и его туры!

  • е
    евгения
    7 апреля 2024
    Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
    Большое спасибо Асие за отлично организованный тур по Узбекистану-прекрасный маршрут, четко организованные переезды и перелеты между городами, великолепные водители и
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    комфортабельные автомобили, встречающие в точках прибытия. Поездка полностью изменила наше мнение о стране: мы увидели Узбекистан красивым, чистым, доброжелательным и гостеприимным. Во многом благодаря таким замечательным, профессиональным экскурсоводам, влюбленым в свою страну, как Светланав Самарканде и Ситора в Бухаре. Очень рекомендую и этот тур от Асии, и этих конкретных гидов.

  • М
    Мария
    18 марта 2024
    Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
    Ездила с Тимуром в Узбекистан в октябре. Уровень организации и продуманности путешествия 150 из 100. Сама страна прекрасна и удивительна,
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    много нового и интересного. Компания была очень разносторонняя, но со всеми было приятно общаться. Всем советую, если хотят в Узбекистан, то именно с Тимуром. Надеюсь в следующем году, возможно тем же составом, будем покорять новые земли под руководством Тимура)))

  • Ю
    Юлия
    28 февраля 2024
    Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
    Съездила в Узбекистан с Тимуром. Выбор этого тура был абсолютным попаданием и удачей. Отличный тур от Ташкента до Хивы, все продумано:
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    познакомились с современным Ташкентом, а потом постепенно начали погружаться в глубь веков. В каждом городе нас ждали: местные гиды, за которых отдельное спасибо (не очень люблю ходить с гидами, но здесь они были отличные, даже в Самарканде со своим колоритом 😅); местная еда (мы попробовали три вида плова😋) и вино 🍷 Огромное спасибо Тимуру и Саше за организацию такого отличного приключения ❤️ Если планируете ехать в Узбекистан, то не сомневайтесь, этот тур то, что нужно!

  • С
    Сергей
    14 февраля 2024
    Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
    В современном Узбекистане был первый раз, путешествие для меня было невероятным открытием, все прошло на 5+! Во-первых, замечательные организаторы Тимур и
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    Саша (местные, из Ташкента) - отлично организовали программу, в которой можно было расслабиться и кайфовать от локаций) Огромное им за это спасибо! Забота и помощь на всем маршруте, все вопросы решались оперативно) Во-вторых, сам Узбекистан - современная, чистая, активно развивающаяся страна, в которой очень спокойно и безопасно путешествовать. Много гуляли днем и ночью, везде было очень спокойно и дружелюбно! Местные максимально по доброму встречают, многие знают русский. Очень классное ощущение - хочется больше гулять, изучать, знакомиться. В-третьих, где вы езе встретите такую богатую и интересную культуру?! Во время поездки у нас были очень интересные гиды, причем некоторые из академиков, которые целенаправленно изучают культуру и особенности местных артефактов. Для любителей""тайных знаков"" - будет экстаз, очень интересно)

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «7-дневные туры»

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  3. Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
  4. Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
  5. Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
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Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
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