1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента
18 авг в 11:00
25 авг в 11:00
$925 за человека
Авторский тур
7 дней
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Начало: Аэропорт Ташкента
14 сен в 08:00
13 окт в 08:00
$970 за человека
Авторский тур
7 дней
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
Авторский тур
7 дней
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
Исследовать Хиву и Бухару, Ташкент и Самарканд, попробовать местные блюда и сходить в древнюю баню
Начало: Ташкент, у гостиницы «Узбекистан», 10:30
14 сен в 10:00
$1 400 за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
Пройти по пустыне на верблюде, провести ночь в кочевой юрте и приготовить настоящий плов
Начало: Аэропорт Ташкента
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$895 за человека
Авторский тур
7 дней
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй, побалдеть на пикнике с видом на Тянь-Шань
Начало: Ташкент, аэропорт, время - по договорённости
7 окт в 10:00
$1 100 за человека
Авторский тур
7 дней
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Научиться готовить узбекские блюда, побывать в «городе мёртвых» и поторговаться на восточном базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
2 янв в 08:00
$915 за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
С размахом отметить новый год, увидеть «маленькую Швейцарию» и приготовить идеальный плов
Начало: Аэропорт Ташкента
31 дек в 08:00
$970 за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Узбекистану: от Ташкента до Бухары
Узнать тайны известных усыпальниц и познакомиться с национальными ремёслами
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$1 575 за человека
Авторский тур
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
9 сен в 16:00
16 сен в 16:00
$1 340 за человека
Билеты
7 дней
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Приготовить бухарский плов, слепить сувенир из глины и посетить фольклорное шоу
Начало: Аэропорт Ташкента, до 17:30
21 сен в 17:30
12 окт в 17:30
$1 090 за билет
Авторский тур
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
$910 за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга22 мая 2024Очень интересный тур. Все прекрасно организовано. Всем рекомендую
- ММарина15 мая 2024Выбрали этот тур по отзывам и очень рады, что наши впечатления полностью оправдались. Мы пенсионеры и думали, что будет тяжеловато
- ММихаил5 мая 2024Сиявуш замечательно организовал нам с супругой маршрут и лично сопровождал нас в качестве профессионального водителя и собеседника. Благодаря его программе
- ГГузель24 апреля 2024В завершающий день тура села писать отзыв. Путешествовали вдвоем с мамой, интересно было каждой:) самые яркие моменты: - хороший маршрут - понравились гиды,
- ААнтон16 апреля 2024Брали тур с 7 по 13 апреля. Аврам все грамотно организовал и спланировал. Нам очень понравилось. Самарканд и Бухара просто волшебные, поистине жемчужина Востока. Гиды по всему маршруту интересные и компетентные, не давали заскучать. Большое спасибо!
- ННаталия9 апреля 2024Большое спасибо Авраму за организацию чудесного отдыха! Были в Узбекистане впервые, брали индивидуальный тур на двоих по Ташкенту, Бухаре и
- еевгения7 апреля 2024Большое спасибо Асие за отлично организованный тур по Узбекистану-прекрасный маршрут, четко организованные переезды и перелеты между городами, великолепные водители и
- ММария18 марта 2024Ездила с Тимуром в Узбекистан в октябре. Уровень организации и продуманности путешествия 150 из 100. Сама страна прекрасна и удивительна,
- ЮЮлия28 февраля 2024Съездила в Узбекистан с Тимуром. Выбор этого тура был абсолютным попаданием и удачей. Отличный тур от Ташкента до Хивы, все продумано:
- ССергей14 февраля 2024В современном Узбекистане был первый раз, путешествие для меня было невероятным открытием, все прошло на 5+! Во-первых, замечательные организаторы Тимур и
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «7-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13
- Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
- Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
- Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
- Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
- Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "7-дневные туры" можно забронировать 13 авторских туров от 895 до 100 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 13 туров на 2024 год по теме «7-дневные туры», 19 ⭐ отзывов, цены от $895. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август