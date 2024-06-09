Описание экскурсии

Не нужно испытывать неудобство и проблемы с навигацией в общественных автобусах. Лучше откиньтесь на спинку уютного кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь живописными видами за окном. Поездка на поезде гарантирует своевременное прибытие в пункт назначения. Важная информация: Сбор на вокзалах в городах согласно билетам. В стоимость тура включен билет в один конец. Входные билеты на памятники не включены. Трансфер отель/вокзал/аэропорт не включен.