Покупка билетов в крупные города Узбекистана на комфортабельных скоростных поездах. Такая поездка гарантирует своевременное прибытие в пункт назначения.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Не нужно испытывать неудобство и проблемы с навигацией в общественных автобусах. Лучше откиньтесь на спинку уютного кресла, расслабьтесь и наслаждайтесь живописными видами за окном. Поездка на поезде гарантирует своевременное прибытие в пункт назначения. Важная информация: Сбор на вокзалах в городах согласно билетам. В стоимость тура включен билет в один конец. Входные билеты на памятники не включены. Трансфер отель/вокзал/аэропорт не включен.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на поезд
Что не входит в цену
- Входные билеты на памятники
- Трансфер до вокзала
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало на вокзалах в городах
Завершение: Вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- После бронирования билетов, остаток переводите на карту
- Сбор на вокзалах в городах согласно билетам
- В стоимость тура включен билет в один конец
- Входные билеты на памятники не включены
- Трансфер отель/вокзал/аэропорт не включен
- После бронирования напишите организатору (вацап телеграм)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от €160 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
Провести один день среди достопримечательностей древнего города
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
150€128 за человека
Мини-группа
11 часов
Путешествие по времени: из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Погрузитесь в великолепие Самарканда, где каждый камень рассказывает истории древних времен. Вас ждет незабываемое путешествие с богатой программой
Начало: В Самарканде на вокзале
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
11 июня в 07:30
€160 за человека