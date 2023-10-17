Скоростной поезд «Афросиаб» всего за 2 часа домчит вас из Ташкента в Самарканд, где мы встретим вас, чтобы познакомить с наследием города. Легендарный Регистан, узорчатые мечети и мавзолеи, а также обсерватория Улугбека будут на нашем пути. Вы насладитесь характерной архитектурой, узнаете о династии Тимуридов и её родоначальнике Тамерлане, а также отобедаете местным пловом!

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Описание

Что вас ожидает

Тайминг

07:28 — самостоятельное отправление на скоростном поезде в Самарканд (билеты включены в стоимость)

09:36 — прибытие, встреча с гидом

10:00–17:00 — автомобильная экскурсия по городу с остановками у достопримечательностей

17:00 — трансфер на вокзал

17:37 — отправление поезда

19:47 — возвращение в Ташкент

Программа

Регистан — сердце Самарканда и его главная площадь с тремя медресе 15–17 веков: Улугбека, Тилля-Кари, Шердор. Мы осмотрим все и поговорим о том, кто и когда здесь учился.

— сердце Самарканда и его главная площадь с тремя медресе 15–17 веков: Улугбека, Тилля-Кари, Шердор. Мы осмотрим все и поговорим о том, кто и когда здесь учился. Мечеть Биби-Ханым , построенная, если верить преданиям, в честь любимой жены Тамерлана. Вы узнаете, почему главный архитектор мечети никак не хотел завершать работу над ней.

, построенная, если верить преданиям, в честь любимой жены Тамерлана. Вы узнаете, почему главный архитектор мечети никак не хотел завершать работу над ней. Мечеть Хазрет-Хызр — одна из старейших сохранившихся мечетей в Средней Азии.

— одна из старейших сохранившихся мечетей в Средней Азии. Мавзолей Шахи Зинда: ансамбль усыпальниц древней знати Самарканда, который состоит из 11 красивейших мавзолеев. Некоторые из них открыты для посещения.

ансамбль усыпальниц древней знати Самарканда, который состоит из 11 красивейших мавзолеев. Некоторые из них открыты для посещения. Мавзолей Ходжа Данияр, гробница библейского пророка Даниила. Разберёмся, почему Тамерлан решил отправить часть останков святого в Самарканд.

гробница библейского пророка Даниила. Разберёмся, почему Тамерлан решил отправить часть останков святого в Самарканд. Мавзолей Гур-Эмир — царская усыпальница, где похоронен сам Тамерлан и его сыновья и внуки, Тимуриды. Вы услышите легенду, которая связывает это место с началом войны.

— царская усыпальница, где похоронен сам Тамерлан и его сыновья и внуки, Тимуриды. Вы услышите легенду, которая связывает это место с началом войны. Обсерватория Улугбека: удивительно, но здание 15 века уже само по себе является хорошо выверенным прибором для наблюдения за космическими телами. Вы узнаете, в чём оригинальность и уникальность этой постройки.

🍽 В середине дня мы остановимся на обед в ресторане и попробуем настоящий самаркандский плов, который отличается от традиционного ташкентского плова — и обязательно обсудим, чем именно.

Организационные детали