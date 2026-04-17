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не было - о чем меня естественно заранее предупредили и я была согласна, что ехать до Самарканда на машине дольше чем на поезде. Но в этом был и большой плюс) мы остановились на поле с маками, отведали вкуснейшую клубнику, увидели гнездование аистов Перечислять где мы были в Самарканде не стану, так как там по списку можно посмотреть. Отдельная благодарность за гида. Бахадыра - сколько же интересного знает человек. И его экскурсия очень насыщенная и познавательная, не нудная с юмором. И если бы нам не пора было возвращаться в Ташкент, то слушала бы и слушала.Сразу чувствуется, что человеку нравится, что он делает. Я от природы любознательна и для меня сегодня было много открытий о которых я даже не думала, что оно так. Да и история востока очень интересна, так как затрагивает не только Узбекистан но и др страны. Нас угощали пловом. И скажу Вам я самаркандский вкуснее ташкентского. Да простят меня повара Ташкента). В общем ребята молодцы.от души рекомендую, не заскучаете. Отдельная благодарность нашему водителю Шухрату. Домчал с комфортом.