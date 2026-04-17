Скоростной поезд «Афросиаб» всего за 2 часа домчит вас из Ташкента в Самарканд, где мы встретим вас, чтобы познакомить с наследием города.
Легендарный Регистан, узорчатые мечети и мавзолеи, а также обсерватория Улугбека будут на нашем пути.
Вы насладитесь характерной архитектурой, узнаете о династии Тимуридов и её родоначальнике Тамерлане, а также отобедаете местным пловом!
Легендарный Регистан, узорчатые мечети и мавзолеи, а также обсерватория Улугбека будут на нашем пути.
Вы насладитесь характерной архитектурой, узнаете о династии Тимуридов и её родоначальнике Тамерлане, а также отобедаете местным пловом!
Описание экскурсии
Тайминг
07:28 — самостоятельное отправление на скоростном поезде в Самарканд (билеты включены в стоимость)
09:36 — прибытие, встреча с гидом
10:00–17:00 — автомобильная экскурсия по городу с остановками у достопримечательностей
17:00 — трансфер на вокзал
17:37 — отправление поезда
19:47 — возвращение в Ташкент
Программа
- Регистан — сердце Самарканда и его главная площадь с тремя медресе 15–17 веков: Улугбека, Тилля-Кари, Шердор. Мы осмотрим все и поговорим о том, кто и когда здесь учился.
- Мечеть Биби-Ханым, построенная, если верить преданиям, в честь любимой жены Тамерлана. Вы узнаете, почему главный архитектор мечети никак не хотел завершать работу над ней.
- Мечеть Хазрет-Хызр — одна из старейших сохранившихся мечетей в Средней Азии.
- Мавзолей Шахи Зинда: ансамбль усыпальниц древней знати Самарканда, который состоит из 11 красивейших мавзолеев. Некоторые из них открыты для посещения.
- Мавзолей Ходжа Данияр, гробница библейского пророка Даниила. Разберёмся, почему Тамерлан решил отправить часть останков святого в Самарканд.
- Мавзолей Гур-Эмир — царская усыпальница, где похоронен сам Тамерлан и его сыновья и внуки, Тимуриды. Вы услышите легенду, которая связывает это место с началом войны.
- Обсерватория Улугбека: удивительно, но здание 15 века уже само по себе является хорошо выверенным прибором для наблюдения за космическими телами. Вы узнаете, в чём оригинальность и уникальность этой постройки.
🍽 В середине дня мы остановимся на обед в ресторане и попробуем настоящий самаркандский плов, который отличается от традиционного ташкентского плова — и обязательно обсудим, чем именно.
Организационные детали
- Для бронирования билетов необходима предоплата и ваши паспортные данные. Стоимость уточняйте у гида. При отмене поездки за 7 календарных дней — возвращается 50% от стоимости билета, при отмене за сутки — возврата нет. Билеты разбирают быстро, лучше покупать за 2 месяца. Если не успеете, сможете поехать на скоростном поезде «Шарк» (он идёт на 1 час дольше) или доплатить за комфортабельное авто
- Вы самостоятельно добираетесь до Самарканда на скоростном поезде, а мы встречаем вас по приезде
- В стоимость включены билеты на скоростной поезд, а также трансфер на автомобиле по всему маршруту и обед
- Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит примерно 27$ на чел.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$153
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Северном вокзале Ташкента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3384 туристов
С радостью и гордостью мы показываем путешественникам настоящий Узбекистан. Всех гидов нашей команды объединяет любовь к своей стране, её культуре, традициям и природе. Мы создаём маршруты так, чтобы вы не
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 157 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Дата посещения: 17 апр 2026
Едем из Самарканда в Ташкент и я пишу отзыв о нашей экскурсии с гидом. Бахадыром. Забрали нас с мамой на машине от отеля в Ташкенте, так как билетов на поезд
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А
Дата посещения: 14 мар 2026
Все прошло просто замечательно. Очень оперативно мне ответили после заказа на сайте, после предоплаты сразу купили билеты туда-обратно на завтра! Гид у нас был просто роскошный, очень здорово адаптировалась под
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мы в восторге от нашего гида - Акабира! очень интересная экскурсия и потрясающий рассказчик! все было на высшем уровне- комфортно и интересно. Обязательно буду рекомендовать! спасибо❤️
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О
Была на экскурсии 30 мая, экскурсовод Азиз. Это был незабываемый день общения с эрудированным человеком с литературной грамотной речью. Получила ответ на все свои вопросы, увидела все, что хотела увидеть. Длинный день пролетел незаметно, оставил чудесные воспоминания о вашем городе. Большое спасибо!
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все отлично. получили билеты на поезд, в Самарканде нас встретили на комфортабельном авто, завезли в центр плова, покормили и поехали смотреть красоту Самарканда.
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Е
На экскурсии в горы чувствовали Узбекское гостеприимство каждую минуту! Вернемся в эту страну не раз!
Наш гид Равшан очаровал своим доброжелательным отношением и интересным рассказом о своей стране! и превзошел наши ожидания!
Наш гид Равшан очаровал своим доброжелательным отношением и интересным рассказом о своей стране! и превзошел наши ожидания!
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