Провести один день среди достопримечательностей древнего города
Скоростной поезд «Афросиаб» всего за 2 часа домчит вас из Ташкента в Самарканд, где мы встретим вас, чтобы познакомить с наследием города.
Легендарный Регистан, узорчатые мечети и мавзолеи, а также обсерватория Улугбека будут на нашем пути.
Вы насладитесь характерной архитектурой, узнаете о династии Тимуридов и её родоначальнике Тамерлане, а также отобедаете местным пловом!
Легендарный Регистан, узорчатые мечети и мавзолеи, а также обсерватория Улугбека будут на нашем пути.
Вы насладитесь характерной архитектурой, узнаете о династии Тимуридов и её родоначальнике Тамерлане, а также отобедаете местным пловом!
Ближайшие даты:
19
окт
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21
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22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Тайминг
07:28 — самостоятельное отправление на скоростном поезде в Самарканд (билеты включены в стоимость)
09:36 — прибытие, встреча с гидом
10:00–17:00 — автомобильная экскурсия по городу с остановками у достопримечательностей
17:00 — трансфер на вокзал
17:37 — отправление поезда
19:47 — возвращение в Ташкент
Программа
- Регистан — сердце Самарканда и его главная площадь с тремя медресе 15–17 веков: Улугбека, Тилля-Кари, Шердор. Мы осмотрим все и поговорим о том, кто и когда здесь учился.
- Мечеть Биби-Ханым, построенная, если верить преданиям, в честь любимой жены Тамерлана. Вы узнаете, почему главный архитектор мечети никак не хотел завершать работу над ней.
- Мечеть Хазрет-Хызр — одна из старейших сохранившихся мечетей в Средней Азии.
- Мавзолей Шахи Зинда: ансамбль усыпальниц древней знати Самарканда, который состоит из 11 красивейших мавзолеев. Некоторые из них открыты для посещения.
- Мавзолей Ходжа Данияр, гробница библейского пророка Даниила. Разберёмся, почему Тамерлан решил отправить часть останков святого в Самарканд.
- Мавзолей Гур-Эмир — царская усыпальница, где похоронен сам Тамерлан и его сыновья и внуки, Тимуриды. Вы услышите легенду, которая связывает это место с началом войны.
- Обсерватория Улугбека: удивительно, но здание 15 века уже само по себе является хорошо выверенным прибором для наблюдения за космическими телами. Вы узнаете, в чём оригинальность и уникальность этой постройки.
🍽 В середине дня мы остановимся на обед в ресторане и попробуем настоящий самаркандский плов, который отличается от традиционного ташкентского плова — и обязательно обсудим, чем именно.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Вы самостоятельно добираетесь до Самарканда на скоростном поезде, а мы встречаем вас по приезде
- В стоимость включены билеты на скоростной поезд, а также трансфер на автомобиле по всему маршруту и обед
- Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит примерно 16$ на человека
- Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд «Афросиаб» разбирают очень быстро. Если так произойдёт, мы предложим вам экскурсию на поезде «Шарк» (он едет на 1,5 часа дольше).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Северном вокзале Ташкента
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Ташкенте
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мелис
17 окт 2023
Я был впечатлен туром из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде. Это был безусловно один из самых удобных и комфортабельных способов путешествия, за последнее время.
Один из самых важных аспектов этого тура был наш гид. Он был знатоком истории и культуры Узбекистана и с легкостью отвечал на все наши вопросы и рассказывал интересные истории о местах, которые мы проезжали. Благодаря ему, мое путешествие было еще более захватывающим и познавательным.
В целом, этот тур был незабываемым. Скоростной поезд предоставил комфортабельное и быстрое путешествие, а гиды сделали его еще более интересным и познавательным. Я рекомендую этот тур всем, кто желает исследовать удивительную страну Узбекистан.
Один из самых важных аспектов этого тура был наш гид. Он был знатоком истории и культуры Узбекистана и с легкостью отвечал на все наши вопросы и рассказывал интересные истории о местах, которые мы проезжали. Благодаря ему, мое путешествие было еще более захватывающим и познавательным.
В целом, этот тур был незабываемым. Скоростной поезд предоставил комфортабельное и быстрое путешествие, а гиды сделали его еще более интересным и познавательным. Я рекомендую этот тур всем, кто желает исследовать удивительную страну Узбекистан.
Л
Лариса
13 окт 2023
Хочу поделиться с вами о поездке (ОДНОДНЕВНЫЙ ТУР ИЗ ТАШКЕНТА В САМАРКАНД НА СКОРОСТНОМ ПОЕЗДЕ АФРАСИАБ)
Экскурсовод это для иностранца - лицо страны.
Парвиз - мой экскурсовод в Самарканде - это лицо очень симпатичное, как и ваша прекрасная страна. Очень грамотный и эрудированный товарищ. Много увидела и услышала, благодаря ему и водителю.
Осталось очень приятное впечатление о поездке. Благодарю тебя Давлат, за хорошую организацию экскурсии. Рекомендую пользоваться услугами Давлата и обязательно экскурсовода Парвиза.
Экскурсовод это для иностранца - лицо страны.
Парвиз - мой экскурсовод в Самарканде - это лицо очень симпатичное, как и ваша прекрасная страна. Очень грамотный и эрудированный товарищ. Много увидела и услышала, благодаря ему и водителю.
Осталось очень приятное впечатление о поездке. Благодарю тебя Давлат, за хорошую организацию экскурсии. Рекомендую пользоваться услугами Давлата и обязательно экскурсовода Парвиза.
Н
Наталья
10 окт 2023
Огромное спасибо команде за прекрасно проведенный день. Самарканд великолепен. Просто как в сказке побывала. Экскурсовод - профессионал и просто замечательный человек. Приятно, когда чувствуешь, что человек влюблен в свое дело и свой город, это очень вдохновляет. Оганизация на высоком уровне! И очень приятным бонусом был прощальный подарок) Очень благодарна всем) Буду рекомендовать!
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