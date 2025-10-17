Хочу выразить свою искреннюю благодарность гиду Акобиру за прекрасный день, который мы провели с ним в Самарканде. Нас вовремя встретили с поезда (билеты нам купили и прислали на почту заранее),

на прекрасной машине без единой очереди в кассы провезли по всем обещанным достопримечательностям, в конце программы вернули на вокзал и днем угостили вкусным обедом. Акобир обладает обширными знаниями по истории города и страны, хороший рассказчик и очень приятный человек. Спасибо!

Елена

От экскурсии остались в восторге! Все было организовано отлично.

Особая благодарность гиду Парвизу. Отличное знание истории, увлекательные рассказы о всех местах, где мы были и проезжали по дороге. Даже не заметили, как пролетело время))

Самаркандский плов очень вкусный) Очень довольны, как обслуживали в Центре плова.

Тайминг выдержан на 100%

Всем своим знакомым, кто собирается в Самарканд на экскурсию, рекомендую Парвиза)