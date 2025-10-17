Самарканд - это не просто город, а настоящая ожившая сказка.
За 2 часа на скоростном поезде вы окажетесь в сердце древнего города, где каждый камень хранит историю. Посетите знаменитый Регистан, усыпальницу
5 причин купить эту экскурсию
- 🚄 Скоростной поезд Афросиаб
- 🏛 Посещение исторических памятников
- 🍽 Включён обед с пловом
- 🕌 Уникальная архитектура
- 🕰 Погружение в историю
Что можно увидеть
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханум
- Сиабский базар
- Комплекс Шахи-Зинда
Описание экскурсии
- Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница великого завоевателя Тамерлана. Это сооружение 15 века повлияло на архитектуру всего Востока — от Самарканда до Индии
- Площадь Регистан — архитектурная жемчужина Самарканда и символ Золотого века Тимуридов. Вы увидите три легендарных медресе — Улугбека, Шер-дор и Тилля-Кари — и узнаете, как наука, религия и власть соединились в камне
- Мечеть Биби-Ханум — грандиозное сооружение, построенное по приказу Тамерлана в конце 14 века. Мечеть символизировала мощь его империи
- Сиабский базар — традиционный восточный рынок с местными деликатесами и сувенирами
- Комплекс Шахи-Зинда — священный некрополь на склоне холма. Вы прогуляетесь среди мозаичных мавзолеев и почувствуете живую связь времён и культур
Вы узнаете:
- О правителях Самарканда
- Легендах и традициях
- Эпохе Тимуридов
- Национальной кухне
- Разделении города
- Известном фильме, который был снят в Самарканде
Тайминг маршрута:
7:30 — самостоятельное отправление на поезде в Самарканд
9:52 — прибытие, встреча с гидом, начало автомобильной экскурсии
12:30 — обед в Центре плова
13:30–16:30 — продолжение экскурсии: мавзолеи, мечети, базар
16:30 — трансфер на вокзал
17:35 — отправление поезда
19:40 — возвращение в Ташкент
Организационные детали
- В стоимость включены билеты на поезд, трансфер на автомобиле Chevrolet Cobalt или Hyundai Starex, а также обед в Центре плова
- На поезде вы добираетесь самостоятельно. Гид встретит вас в Самарканде
- Экскурсию рекомендуем участникам с 12 лет
- Если билетов на поезд «Афросиаб» не будет, мы купим билеты на поезд «Шарк» (он едет на 1,5 часа дольше). На продолжительность экскурсии в Самарканде это не повлияет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются входные билеты:
- Ансамбль Регистан — 100000 сумов за чел.
- Мавзолей Гур-Эмир — 75000 сумов за чел.
- Мечеть Биби-Ханум — 75000 сумов за чел.
- Некрополь Шахи-Зинда — 50000 сумов за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$139
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На выходе из ж/д вокзала Самарканда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Парвиз — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 119 туристов
Добро пожаловать в Самарканд. Меня зовут Парвиз. Я профессиональный гид-историк по Самарканду и работаю в сфере туризма с 2012 года вместе с командой гидов. Мы любим рассказывать историю своего города. И будем рады провести экскурсию для вас.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
17 окт 2025
Хочу выразить свою искреннюю благодарность гиду Акобиру за прекрасный день, который мы провели с ним в Самарканде. Нас вовремя встретили с поезда (билеты нам купили и прислали на почту заранее),
Елена
23 сен 2025
От экскурсии остались в восторге! Все было организовано отлично.
Особая благодарность гиду Парвизу. Отличное знание истории, увлекательные рассказы о всех местах, где мы были и проезжали по дороге. Даже не заметили, как пролетело время))
Самаркандский плов очень вкусный) Очень довольны, как обслуживали в Центре плова.
Тайминг выдержан на 100%
Всем своим знакомым, кто собирается в Самарканд на экскурсию, рекомендую Парвиза)
