Приглашаем гостей Республики Узбекистан с комфортом доехать на поезде из Ташкента в прекрасный Самарканд, и в рамках насыщенного экскурсионного тура за один день исследовать главные памятники уникального города.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Самарканд
- Обсерватория Улугбека
- Мавзолей Тамерлана
- Комплекс Шахи Зинда
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы откроете для себя немало интересного:
- узнаете впечатляющую историю великой династии;
- прикоснетесь к аутентичной восточной культуре;
- рассмотрите уникальные творения местных мастеров-зодчих;
- посетите средневековые центры науки;
- впечатлитесь мавзолеем знаменитого завоевателя Тамерлана;
- оцените размах грандиозной мечети и старинного некрополя;
- исследуете «потерянный город»;
- побываете у легендарной обсерватории Улугбека + множество дополнительных локаций, потрясающих историй и позитивных впечатлений!
- Вместе мы разберемся в хитросплетениях самаркандской истории и узнаем о жизни города в наши дни. Уверены, мавзолей Тамерлана, восхитительный комплекс Шахи Зинда, древние мечети и обсерватория XV столетия не оставят вас равнодушными. По окончании сити-тура в Самарканде вечером вы на поезде вернетесь в Ташкент.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты на поезд Афросиаб, Шарк
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Входные билеты на памятники
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ташкент, Южный вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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