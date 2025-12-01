Услуга трансфера по Ташкенту с комфортабельными автомобилями и профессиональными водителями.
Встреча в аэропорту или у отеля, помощь с багажом и прямое следование до места назначения без дополнительных остановок.
Встреча в аэропорту или у отеля, помощь с багажом и прямое следование до места назначения без дополнительных остановок.
Описание трансфер
Комфортный трансфер по Ташкенту
Наша служба трансфера предлагает удобное и безопасное решение для передвижения по Ташкенту. Мы обеспечиваем перевозки от аэропорта, вокзала или отеля в любую точку города. Поездка организуется без лишних остановок по прямому маршруту до места назначения.
Организация встречи и проводов
При заказе трансфера из аэропорта или вокзала вас встретят по прибытии, окажут помощь с багажом и проводят к автомобилю. При отъезде из гостиницы машина будет ожидать вас в указанное время. Для трансфера предоставляется комфортабельный транспорт, соответствующий вашим запросам.
Маршруты передвижения
Мы осуществляем трансферы между ключевыми точками города — от транспортных узлов до гостиниц и обратно. Возможны поездки в любые районы Ташкента по вашему выбору с соблюдением оптимального времени в пути.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Помощь в багажом
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Marat
1 дек 2025
Отличный трансфер по городу. Ташкент большой,красивый и современный город, передвижение на машине очень удобно и все можно посмотреть. Отличный водитель возил от локации к локации без проблем. Все советую!
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
до 4 чел.
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
$165 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Ташкента в Самарканд: комфортное путешествие
Путешествуйте из Ташкента в Самарканд с комфортом и безопасностью. Профессиональные водители и удобный транспорт для вашего удобства
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$84
$88 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Ташкенте
Путешествуйте с комфортом: трансфер из аэропорта Ташкента с русскоговорящим водителем. Удобное путешествие по городу и помощь с багажом
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
$35 за всё до 3 чел.