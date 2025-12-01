Мои заказы

Трансфер в Ташкенте

Услуга трансфера по Ташкенту с комфортабельными автомобилями и профессиональными водителями.

Встреча в аэропорту или у отеля, помощь с багажом и прямое следование до места назначения без дополнительных остановок.
5
1 отзыв
Трансфер в Ташкенте
Трансфер в Ташкенте
Трансфер в Ташкенте

Описание трансфер

Комфортный трансфер по Ташкенту

Наша служба трансфера предлагает удобное и безопасное решение для передвижения по Ташкенту. Мы обеспечиваем перевозки от аэропорта, вокзала или отеля в любую точку города. Поездка организуется без лишних остановок по прямому маршруту до места назначения.

Организация встречи и проводов

При заказе трансфера из аэропорта или вокзала вас встретят по прибытии, окажут помощь с багажом и проводят к автомобилю. При отъезде из гостиницы машина будет ожидать вас в указанное время. Для трансфера предоставляется комфортабельный транспорт, соответствующий вашим запросам.

Маршруты передвижения

Мы осуществляем трансферы между ключевыми точками города — от транспортных узлов до гостиниц и обратно. Возможны поездки в любые районы Ташкента по вашему выбору с соблюдением оптимального времени в пути.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Помощь в багажом
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
M
Marat
1 дек 2025
Отличный трансфер по городу. Ташкент большой,красивый и современный город, передвижение на машине очень удобно и все можно посмотреть. Отличный водитель возил от локации к локации без проблем. Все советую!

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии из Ташкента

По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
На машине
4.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
$165 за всё до 4 чел.
Трансфер из Ташкента в Самарканд
На машине
5 часов
-
5%
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Ташкента в Самарканд: комфортное путешествие
Путешествуйте из Ташкента в Самарканд с комфортом и безопасностью. Профессиональные водители и удобный транспорт для вашего удобства
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$84$88 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Ташкенте
На машине
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Ташкенте
Путешествуйте с комфортом: трансфер из аэропорта Ташкента с русскоговорящим водителем. Удобное путешествие по городу и помощь с багажом
Сегодня в 15:00
Завтра в 00:00
$35 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте