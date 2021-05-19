Полезная информация о Ташкенте
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Местное время в Ташкенте
00:0710
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇿 Узбекистан
|Название города
|Ташкент
|По-английски
|Tashkent
|Это столица
|Ташкент является столицей Узбекистана
|Население города
|1 978 028 чел.
|Аэропорт
|Ташкент TAS
|Часовой пояс
|Asia/Tashkent
|Средняя высота
|424 м. от уровня моря
Где находится Ташкент на карте
Достопримечательности
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