Полезная информация о Ташкенте

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Местное время в Ташкенте
00:0710
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇿 Узбекистан
Название городаТашкент
По-английскиTashkent
Это столицаТашкент является столицей Узбекистана
Население города1 978 028 чел.
АэропортТашкент TAS
Часовой поясAsia/Tashkent
Средняя высота424 м. от уровня моря

Где находится Ташкент на карте

Достопримечательности

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы

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Большая экскурсия по Ташкенту. Самые интересные места, истории и факты.
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Как в песне... - "Сияй, Ташкент - звезда Востока"
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Мы начнем со старого города, где жизнь протекает спокойно и тихо, как это и должно быть на Востоке. Отправным пунктом станет архитектурно-монументальн...
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
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Первое знакомство с Ташкентом
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История города на прогулке по старым улочкам, базарам и паркам, проспектам и площадям
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Фотографии

Собор внутри
Собор со стороны главного входа
Кафедральный собор Успения Божией Матери

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