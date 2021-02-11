Интересное место для туристов в Узбекистане, а именно в Ташкенте. Данный собор Успения Божией Матери был построен в 1879 году

Кафедральный собор Успения Божией Матери

В Ташкенте есть одно интересное место с богатой историей. Это улица Госпитальная. Сейчас она носит название Авлие-Ота. Её украшает одна из известных достопримечательностей города-православный храм. Более столетия назад это была церковь Святого Пантелеймона. В наши дни это кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы.

История кафедрального собора

Вторая половина 19 века была ознаменована завоеванием Средней Азии Царской Россией. В 1867 году царским указом было утверждено Туркестанское генерал губернаторство, со столицей в Ташкенте. Большое количество раненых, во время экспансии, вызвало необходимость в организации госпиталя и церкви при нем.

Собор со стороны главного входа

Со временем приход разросся и встал вопрос о его расширении. По ходатайству начальника госпиталя, был начат сбор пожертвований на его реконструкцию. Большой вклад в строительство и обновление церкви внесли генерал фон К. П. Кауфман и известный ташкентский купец Дмитрий Николаевич Зохо. За счет средств купца было осуществлено строительство колокольни в три этажа, украшен иконостас, обновлена ризница. По завершению строительства, в конце 1879 года, храм Святого целителя Пантелеймона был освящен.

С приходом советской власти, служба в храме велась обновленцами. Так называли себя представители нового течения православной церкви. Во время репрессий многие последователи этого направления были уничтожены, оставшиеся вернулись в лоно Московского патриархата.

С 1927 по 1929 гг. Ташкентскую и Среднеазиатскую кафедру возглавлял епископ Лука (Войно-Ясенецкий), врач и хирург с мировым именем.

Храм многое пережил. С 1933 в здании был склад. Церковь вернули верующим лишь в конце 1945 года. Тогда она и приобрела статус кафедрального собора.

В 1958 году были выделены средства на ремонт собора, но благодаря руководству епархии, он был построен заново. Реставрационные и ремонтные работы ведутся постоянно. Развитие комплекса и его модернизация ведётся постоянно.

Архитектура и убранство

Вход, на территорию собора, встречает верующих и гостей тройной аркой, увенчанной золотым куполом. В настоящее время здесь расположен комплекс зданий состоящий из самого собора, пятиярусной колокольни, баптистерия, семинарии, водосвятной церкви и епархиального управления. Двор украшают сосны, берёзы, и красивые газоны. Архитектура всех зданий выдержана в классическом стиле. Фасады собора и колокольни отделаны в белые и голубые тона. Купола покрыты сусальным золотом. Всё это создаёт эффект лёгкости и изящества.

Внутреннее убранство храма отражает его индивидуальность. С купола спускается многоярусная люстра из металла и хрусталя. Старинные иконы, хоругви, запах ладана и церковных свечей создают неповторимую атмосферу.

Экстерьер Водосвятной декорирован мозаичной иконой, а внутреннее пространство украшают витражи.

Фасад крестильной полностью отделан серым мрамором. Венчает здание золотой купол.

По доброй традиции, в праздничные дни, колокола собора вещают о радостном событии. Красивый перезвон можно услышать далеко от храма.

Собор внутри

Святыни собора

В начале девятнадцатого века архиепископ Дмитрий (Абашидзе) доставил в епархию копию Иверской иконы Божией Матери, написанной монахами Свято Афонской обители. Она расположена в храме возле иконостаса.

Иконы Спасителя и Николая Чудотворца считаются самыми старыми и являются святыней прихода.

Заключение

Посещая достопримечательности Ташкента, понимаешь насколько тесно переплетены судьбы и культура народов проживающих в этом пространстве. Об этом напоминают православные храмы, монастыри продолжающие жить и нести свет веры и поддержки всем страждущим. Если вы хотите посетить этот собор или вообще начать своё изучение мира, можем посоветовать турфирму 24Travel из Узбекистана.

Практическая информация для туристов

От Международного терминала аэропорта такси доставит, примерно за 10 минут. Маршрутные такси № 62 и 95, останавливаются рядом с Собором.