Виноделие Узбекистана: от лозы до бокала

Отправиться из Ташкента в Паркент и узнать тонкости производства локальных вин
Вас ждут пейзажи, напоминающие Тоскану, — здесь склоны увиты виноградниками до горизонта. Вы проследите весь путь напитка богов, от выбора сорта винограда до рождения изысканного букета. Узнаете историю узбекского виноделия, особенности паркентского терруара, секреты виноделов. А на дегустации оцените вкусы и ароматы, подаренные солнцем и землёй.
Описание экскурсии

11:30 — выезд в Паркент

12:30-12:45 — прогулка по виноградникам

Вы узнаете, почему виноград получается здесь ароматным и сладким и какие сорта тут выращивают.

13:00-14:00 — обед в чайхане Сукока

14:45-17:15 — экскурсия по винодельне

Вы познакомитесь с основными этапами производства: переработкой гроздьев, ферментацией, выдержкой. Вместе с сомелье попробуете 5 сортов вина, к напиткам подадут сырное и фруктовое ассорти. Вместо дегустации можно прогуляться по саду.

18:00 — возвращение в Ташкент

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на автомобиле Lacettibkb или на микроавтобусе Toyota Hiace (зависит от числа участников)
  • Дополнительно оплачиваются: обед — $10, входные билеты на винодельню — $21, дегустация (опционально) — $21
  • Дегустация вин — строго 21+

ежедневно в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Узбекистан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ануш
Ануш — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я родилась в Ташкенте, и меня всегда интересовала история моего города. Постепенно накопилось много материала, которым захотелось делиться не только с друзьями и родственниками, приезжающими в Ташкент, но и с
более широкой аудиторией. Так я стала профессиональным гидом. В своих экскурсиях делаю акцент на фактах и историях, которые не встретишь в школьных учебниках. Особое внимание уделяю необычным маршрутам и скрытым уголкам Ташкента — тем местам, которые редко входят в стандартные программы и часто остаются неизвестными даже самим ташкентцам. Именно такие места делают прогулки по городу по-настоящему уникальными и запоминающимися.

А
Отличная экскурсия! Отличный экскурсовод Ануш! Все очень понравилось! Экскурсию составили с учётом всех наших пожеланий. Ануш рассказывала все очень интересно. Программа была ненапряжной, спокойной с интересными фактами и шутками. Все очень душевно. Спасибо!
Александр
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Ануш рассказала много интересных фактов об Узбекистане.
