Вас ждут пейзажи, напоминающие Тоскану, — здесь склоны увиты виноградниками до горизонта. Вы проследите весь путь напитка богов, от выбора сорта винограда до рождения изысканного букета. Узнаете историю узбекского виноделия, особенности паркентского терруара, секреты виноделов. А на дегустации оцените вкусы и ароматы, подаренные солнцем и землёй.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Ташкенте

Описание экскурсии

11:30 — выезд в Паркент

12:30-12:45 — прогулка по виноградникам

Вы узнаете, почему виноград получается здесь ароматным и сладким и какие сорта тут выращивают.

13:00-14:00 — обед в чайхане Сукока

14:45-17:15 — экскурсия по винодельне

Вы познакомитесь с основными этапами производства: переработкой гроздьев, ферментацией, выдержкой. Вместе с сомелье попробуете 5 сортов вина, к напиткам подадут сырное и фруктовое ассорти. Вместо дегустации можно прогуляться по саду.

18:00 — возвращение в Ташкент

Организационные детали