1 день

Прибытие в Ташкент знакомство со столицей

Встреча в аэропорту. Наш представитель встретит вас с табличкой и поможет с трансфером до гостиницы.

Размещение в гостинице (заселение с 14:00). После заселения у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после перелета и насладиться первыми впечатлениями от города.

Свободное время. Вы можете самостоятельно прогуляться по городу, почувствовать его атмосферу и подготовиться к насыщенной программе следующих дней.

Ташкент это многогранная столица современного Узбекистана, где история и современность переплетаются в уникальной гармонии. Город поражает своим архитектурным разнообразием:

Археологические памятники времен зороастризма, которым более 2200 лет.

Архитектурные шедевры Средневековья.

Монументальные здания конца Xix века.

Самое красивое в мире метро, каждая станция которого произведение искусства.

Современные постройки, отражающие динамичное развитие города.

Рекомендуем:

Совершить прогулку по современной части Ташкента. Полюбуйтесь широкими проспектами, зелеными парками и фонтанами, которые делают город уютным и живым.

Завтра вас ждут увлекательные экскурсии и знакомство с богатой историей и культурой Узбекистана.

Ночь в гостинице.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086