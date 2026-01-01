Описание тура
Этот насыщенный тур перенесет вас в атмосферу волшебного Востока, где солнце, вкуснейшая узбекская кухня и потрясающая средневековая архитектура создают неповторимую гармонию. Вы успеете побывать в главных исторических городах Узбекистана Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве, увидеть все самые открыточные достопримечательности, от которых захватывает дух, и насладиться уникальной культурой и гостеприимством этой страны.
Что вас ждет:
- Ташкент современная столица с древней душой. Вы побываете в Среднеазиатском центре плова, где ежедневно готовят 10 тонн лучшего плова в стране, и насладитесь его вкусом.
- Самарканд город, где история оживает в величественных памятниках: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и ансамбль Шахи-Зинда.
- Бухара священный город с сотнями мечетей, медресе и минаретов. Вы увидите ансамбль Ляби-Хауз, крепость Арк, минарет Калян и посетите атмосферную студию-мастерскую с кукольным театром.
- Хива город-сказка, окруженный мощными крепостными стенами. Вы прогуляетесь по Ичан-Кале, где каждый уголок это шедевр архитектуры и истории.
Почему этот тур особенный:
- Переезды между городами (кроме Бухара Хива) осуществляются на комфортабельных поездах, что экономит время и силы.
- Вы увидите не только города, но и насладитесь уникальными гастрономическими впечатлениями, включая обед в легендарном центре плова.
- Вас ждут уникальные и неожиданные культурные открытия.
Восточный калейдоскоп это путешествие, которое подарит вам незабываемые эмоции, яркие впечатления и глубокое погружение в культуру и историю Узбекистана.
Программа тура по дням
Прибытие в Ташкент знакомство со столицей
Встреча в аэропорту. Наш представитель встретит вас с табличкой и поможет с трансфером до гостиницы.
Размещение в гостинице (заселение с 14:00). После заселения у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть после перелета и насладиться первыми впечатлениями от города.
Свободное время. Вы можете самостоятельно прогуляться по городу, почувствовать его атмосферу и подготовиться к насыщенной программе следующих дней.
Ташкент это многогранная столица современного Узбекистана, где история и современность переплетаются в уникальной гармонии. Город поражает своим архитектурным разнообразием:
- Археологические памятники времен зороастризма, которым более 2200 лет.
- Архитектурные шедевры Средневековья.
- Монументальные здания конца Xix века.
- Самое красивое в мире метро, каждая станция которого произведение искусства.
- Современные постройки, отражающие динамичное развитие города.
Рекомендуем:
Совершить прогулку по современной части Ташкента. Полюбуйтесь широкими проспектами, зелеными парками и фонтанами, которые делают город уютным и живым.
Завтра вас ждут увлекательные экскурсии и знакомство с богатой историей и культурой Узбекистана.
Ночь в гостинице.
Экскурсии по Ташкенту. Чимганские горы. (3ч. +3ч.)
Сегодня вас ждет путешествие в живописные Чимганские горы отроги Западного Тянь-Шаня, где природа создала настоящий рай для любителей горных пейзажей и свежего воздуха.
Программа дня:
Переезд в Чимганские горы (85 км от Ташкента).
Чимган это курортная зона, расположенная на высотах от 1600 до 3309 метров над уровнем моря. Высшая точка вершина Большой Чимган (3309 м), которую можно увидеть даже с улиц Ташкента.
Посещение горного курорта Амирсой.
Подъем на смотровую площадку (2290 м) на современном канатном подъемнике гондольного типа. С высоты открываются потрясающие панорамы на Чаткальский хребет, Чарвакское водохранилище и поселок Бричмулла.
Пешая прогулка в горах.
Чистый воздух, живописные тропы и энергетика гор подарят вам ощущение гармонии и восторга. Здесь красиво в любое время года!
Обед в местечке Бочки.
По пути обратно в Ташкент мы остановимся у Чарвакского водохранилища, где вас ждет обед в одном из местных кафе. Здесь готовят отменные узбекские шашлыки и другие блюда национальной кухни.
Вечерняя прогулка по парку Ташкент-Сити.
Завершим день прогулкой по современному парку с поющими фонтанами. Это идеальное место, чтобы расслабиться и насладиться атмосферой вечернего Ташкента.
Этот день подарит вам:
- Величественные горные пейзажи и свежий воздух.
- Уникальные панорамы с высоты канатной дороги.
- Вкуснейшие блюда узбекской кухни.
- Романтическую атмосферу вечернего Ташкента.
Питание: завтрак, обед.
Древний и современный Ташкент. Самарканд
Сегодня вас ждет погружение в историю и культуру Ташкента, где древние традиции гармонично сочетаются с современной жизнью.
Программа дня:
Экскурсия по Старому городу:
Площадь Хаст-Имам духовный центр Ташкента. Здесь хранится уникальная реликвия: волос Пророка Мухаммеда.
Медресе Барак-хана и мавзолей Кафал-аль-Шаши одни из старейших архитектурных памятников города, которые перенесут вас в эпоху Средневековья.
Базар Чорсу самый оригинальный и старинный базар Ташкента. Под огромным куполом вы найдете местные продукты, специи, ремесленные изделия и сувениры.
Старинные махалли аутентичные жилые кварталы с глинобитными домами и узкими улочками, где сохранилась атмосфера Старого Ташкента.
Обед в Среднеазиатском центре плова Беш Козон.
Здесь ежедневно готовят 10 тонн вкуснейшего плова в гигантских казанах. Это настоящий гастрономический праздник!
Продолжение экскурсии по Ташкенту:
Мечеть Минор белоснежная красавица, символ современного Ташкента.
Монумент Мужество, посвященный подвигу ташкентцев после землетрясения 1966 года.
Сквер Амира Темура и ташкентские куранты символы города.
Дворец форумов, театральная площадь и Большой театр Узбекистана архитектурные жемчужины столицы.
Площадь Космонавтов дань уважения достижениям в освоении космоса.
Парк Анхор здесь вы посетите этнографическую часть с магазинами современных дизайнеров одежды, украшений и посуды.
Переезд в Самарканд на вечернем поезде (20:1323:45, время в пути: 3 часа 32 минуты).
Комфортабельный поезд доставит вас в Самарканд, где вас ждут новые впечатления и открытия.
Этот день подарит вам:
Погружение в историю и духовность Старого Ташкента.
Вкуснейший плов в легендарном центре Беш Козон.
Знакомство с современной архитектурой и культурой столицы.
Удобный переезд в Самарканд, где вас ждут новые приключения.
Питание: завтрак, обед.
Ночь в гостинице.
Экскурсия по Самарканду - жемчужине Востока
Самарканд город, который очаровывает с первого взгляда. Этот ровесник Рима, бывшая столица Согдианы и империи Тамерлана, сохранил уникальную ауру азиатского Средневековья. Сегодня вы погрузитесь в его богатую историю и насладитесь величественной архитектурой.
Программа дня:
Площадь Регистан сердце Самарканда и самая известная площадь Центральной Азии. Вы увидите три величественных медресе:
Медресе Улугбека старейшее из трех, символ науки и просвещения.
Медресе Шер-Дор украшенное изображениями тигров, символизирующими силу и мощь.
Медресе Тилля-Кари позолоченное, поражающее своей красотой и изяществом.
Мавзолей Гур-Эмир династическая усыпальница Тамерлана и его потомков. Этот архитектурный шедевр вдохновил создателей мавзолеев Хумаюн в Дели и Тадж-Махала в Агре.
Мечеть Биби-Ханум одна из самых больших и величественных соборных мечетей Центральной Азии. Ее история окутана легендами о любви и власти.
Базар Сиаб крупнейший рынок Самарканда, где вы сможете ощутить атмосферу восточного базара, попробовать свежие фрукты, орехи и знаменитые самаркандские лепешки.
Архитектурный ансамбль Шахи-Зинда уникальный комплекс из 11 мавзолеев, где каждый памятник это шедевр средневековой архитектуры.
Музей обсерватории Улугбека место, где вы узнаете о вкладе великого ученого в развитие астрономии. Вы увидите фрагмент гигантского угломера (секстанта), который использовался для наблюдений за звездами.
Самарканд это город, который оставляет неизгладимое впечатление. Его величественные памятники, богатая история и уникальная атмосфера перенесут вас в эпоху Тамерлана и Шелкового пути. из самых значительных обсерваторий Средневековья, где под землей сохранился гигантский угломер (секстант).
Питание: завтрак.
Ночь в гостинице.
Переезд в Бухару (2 ч 23 мин). Экскурсия по Бухаре
Сегодня вас ждет путешествие из Самарканда в Бухару город, который на протяжении веков был центром культуры, торговли и религии.
Программа дня:
Свободное время в Самарканде.
Утром у вас будет возможность самостоятельно прогуляться по городу, насладиться его атмосферой и сделать последние фотографии на память.
Переезд в Бухару на дневном поезде (12:1514:38, время в пути: 2 часа 23 минуты).
Комфортабельный поезд доставит вас в Бухару, где вас ждут новые впечатления и открытия.
Экскурсия по Бухаре:
Ансамбль Ляби-Хауз сердце Бухары. Это площадь с искусственным прудом, окруженная медресе Кукельдаш, медресе Надира Диванбеги и ханакой. Здесь же вы увидите знаменитый памятник Ходже Насреддину герою восточных легенд и анекдотов.
Торговый квартал крытых базаров Xvi века. Вы посетите мастерские народных ремесел, где сможете приобрести уникальные сувениры и познакомиться с работой местных мастеров.
Посещение мастерской марионеток на площади Ляби-Хауз.
Потомственные мастера расскажут и покажут, как создаются потрясающие куклы-марионетки. Вы увидите небольшое представление, где куклы оживут в руках мастеров.
Среди множества кукол изящной ручной работы вы сможете найти своего двойника и забрать его с собой на память о Бухаре.
Бухара это город, который очаровывает с первого взгляда. Его узкие улочки, древние памятники и атмосфера средневекового Востока оставят у вас незабываемые впечатления.
Ночь в гостинице.
Питание: завтрак.
Продолжение экскурсии по Бухаре
Сегодня вас ждет продолжение знакомства с Бухарой городом, который на протяжении веков был центром культуры, науки и религии. Каждый памятник здесь это страница истории, наполненная легендами и уникальной архитектурой.
Программа дня:
Мавзолей Саманидов один из древнейших памятников Бухары. Эта династическая усыпальница сочетает в себе традиции согдийской и исламской архитектуры. Ее изящные кирпичные узоры и совершенные пропорции делают мавзолей настоящим шедевром.
Чашма Аюб необычный мавзолей в форме продолговатой призмы. С этим местом связаны библейские легенды о странствующем Иове. Здесь также находится источник, который считается священным.
Комплекс Боло-Хауз памятник монументальной архитектуры Бухары. В него входят водоем, минарет и мечеть, украшенная 20 резными деревянными колоннами. Это место было центром общественной жизни города.
Крепость Арк древняя цитадель Бухары, город в городе. Это мощное сооружение на протяжении веков было резиденцией правителей и символом их власти.
Комплекс Пой-Калян центральный ансамбль и главный символ Бухары. В него входят:
- Минарет Калян (46,5 м) величественное сооружение, которое видно из любой точки города.
- Мечеть Калян одна из крупнейших мечетей Центральной Азии.
- Медресе Мири-Араб действующее духовное учебное заведение.
Медресе Абдулазиз-хана потрясающе красивое здание, богато украшенное сложными орнаментами и изразцами. Это один из ярких примеров архитектурного мастерства Бухары.
Медресе Улугбека строгое и уравновешенное здание, построенное в Xv веке. Оно отражает дух эпохи, когда наука и просвещение были в почете.
Бухара это город, который оставляет неизгладимое впечатление. Его древние памятники, уникальная архитектура и атмосфера средневекового Востока переносят вас в эпоху, когда город был сердцем Шелкового пути.
Питание: завтрак.
Ночь в гостинице.
Переезд Бухарахива 440км. Прогулка по Ичан-Кале
Сегодня вас ждет увлекательное путешествие через пустыню Кызылкум к одному из самых загадочных и древних городов Узбекистана Хиве.
Программа дня:
Переезд в Хиву на авто через пустыню Кызылкум.
Мы проедем по древнему маршруту, по которому некогда двигались караваны Шелкового пути. Пустыня Кызылкум, что в переводе с тюркского означает Красные пески, поразит вас своими бескрайними просторами и необычным красноватым оттенком песка.
По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы прогуляться по живописным барханам и насладиться видами пустыни.
Вы увидите одну из крупнейших рек региона Амударью, которая на протяжении веков была источником жизни для народов Центральной Азии.
Прибытие в Хиву.
Хива это город-сказка, город-музей под открытым небом. Его исторический центр, окруженный мощными крепостными стенами, словно переносит вас в эпоху средневековья.
Прогулка по Ичан-Кале.
Ичан-Кала это внутренняя часть Старой Хивы, государственный музей-заповедник, включенный в Список всемирного наследия Юнеско.
Вы прогуляетесь по узким улочкам, окруженным древними минаретами, медресе и дворцами. Каждое здание здесь это шедевр архитектуры и часть истории.
Хива это место, где время словно остановилось. Ее атмосфера, древние стены и уникальные памятники оставят у вас незабываемые впечатления.
Питание: завтрак.
Ночь в гостинице.
Насыщенная экскурсия по Хиве (Ичан-Кале)
Хива это город, который словно сошел со страниц древних легенд. Ее история насчитывает более 2500 лет, а архитектура и атмосфера сохранились практически в первозданном виде. Сегодня вас ждет погружение в мир восточной сказки, где каждое здание это отдельная история и шедевр архитектуры.
Программа дня:
Комплекс Пахлавана Махмуда место паломничества и одно из самых почитаемых мест в Хиве. Пахлаван Махмуд легендарный поэт, философ и богатырь, чей мавзолей стал символом духовности и силы.
Крепость Куня-Арк сердце Ичан-Калы. Это цитадель хивинских правителей, где вы увидите дворцы, залы для приемов и древние укрепления.
Медресе и минарет Ислам Ходжи символ Хивы. Минарет высотой 56,6 метров предлагает захватывающий вид на весь город. Это место, где история и красота сливаются воедино.
Дворец Таш Хаули главная резиденция хивинских правителей. Его роскошные залы, изящные орнаменты и атмосфера восточной роскоши оставят у вас незабываемые впечатления.
Медресе Алакули-хана здесь расположен музей истории медицины имени Авиценны. Вы узнаете о древних традициях врачевания и вкладе великого ученого в развитие медицины.
Мечеть Джума центральная и самая необычная мечеть Хивы. Ее уникальность в 213 резных деревянных колоннах, каждая из которых имеет свою историю.
Минарет и медресе Мухаммад Амин-хана крупнейшее медресе Хивы и одно из самых больших в Средней Азии. Его монументальность и изящество подчеркивают величие эпохи.
Хива это город, который очаровывает с первого взгляда. Ее узкие улочки, древние минареты и уникальные памятники переносят вас в эпоху, когда город был центром культуры, науки и торговли.
Питание: завтрак.
Ночь в гостинице.
Вылет из Ургенча. Трансфер в аэропорт (40 км, 1 ч)
Групповой переезд из Хивы в аэропорт Ургенча.
Завершение программы тура.
Питание: завтрак.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча/проводы в аэропорту в любое время, групповой трансфер аэропорт гостиница аэропорт для каждого рейса
- Размещение в гостиницах в двухместных номерах с завтраками
- Ж/д билеты эконом-класса на скоростной поезд Шарк по направлениям: Ташкент Самарканд, Самарканд Бухара
- Комфортабельный транспорт с кондиционером на протяжении всего тура
- Групповые экскурсии с гидом согласно программе тура
- Однодневная поездка в горную курортную зону Чимган, Западный Тянь-Шань
- Билеты на канатную дорогу на горном курорте Амирсой
- Обед на Бочках неподалеку от Чарвакского водохранилища
- Обед в Среднеазиатском центре плова Беш Козон
- Минеральная вода на каждый день тура
- Памятные сувениры
Что не входит в цену
- Одноместное размещение в гостиницах+210 долл. Сша
- Стоимость международных перелетов
- Входные билеты на памятники в городах
- Стоимость питания за исключением перечисленного во включенных услугах
- Медицинская страховка с покрытием от 30000 Usd
- Страховка от невыезда
- Дополнительная ночь по прибытию или убытию (гостиница 3):
- Одноместный номер 60 Usd/за номер/за сутки
- Двухместный номер 70 Usd/за номер/за сутки
- Доплата за индивидуальный трансфер аэропорт гостиница аэропорт:
- Седан: +30 Usd в одну сторону
- Микроавтобус: + 50 Usd в одну сторону
О чём нужно знать до поездки
Какие условия оплаты?
Первая оплата на портале - 15%. Открываются контакты, можно обмениваться анкетными данными. Направляю вам анкету. Без анкеты невозможно бронировать, посадить на места в группу и подготовить договор.
Вторая оплата по договору с нами - 15% по курсу Цб+6% в течении 1-2 дней после получения договора
Остаток 70% оплачивается на месте наличными долл. Сша или рублями по курсу (курс Цб Рф+6%). Валюта оплаты выбирается вами до начала путешествия: долл. Сша или рубли.
Предусмотрено ли подселение?
Для Туристов Без Пары Подтверждаем Только 1-Местное Размещение С Доплатой (См. раздел В стоимость не включено)!
Будут ли применены штрафы при моем отказе от оплаченного тура?
Согласно ст. 32 закона Рф 2300-1 О защите прав потребителей и ст. 782 Гк Рф, Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения договора оказания услуг, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. Заранее указывать размер штрафов для физических лиц запрещено законом. Поэтому при определении фактически понесенных расходов большую роль играет срок отказа туриста от поездки, влияющий на возможность реализации его места в туре для минимизации расходов и ряда других юридических условий и причин.
Проживание в комфортабельных номерах по всему маршруту:
Ташкент - Huvaydo 3 или подобная
Самарканд - Arba 3 или подобная
Бухара - Ayvan Boutique 3или подобная
Хива - Silk Road 3 или подобная