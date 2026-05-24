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Тур-погружение в историю и ремёсла Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива

Увидеть, как изготовляют бумагу, побывать в пустыне Кызылкум и полюбоваться роскошными мечетями
Приглашаем вас стать героями восточной сказки.

Вы увидите древние медресе и дворцы, украшенные мозаикой, мимо которых того и гляди пролетит ковёр-самолёт.

Побываете на колоритных базарах, понаблюдаете за работой мастеров, заглянете в средневековую
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тюрьму и даже встретите закат в пустыне.

Мы покажем вам главные достопримечательности Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы: комплекс Хаст-Имам, некрополь Шахи-Зинда, мавзолей Саманидов и дворец Ситораи Мохи-Хоса, прекрасный, как Луна и звёзды. А ещё вы попробуете вкуснейший плов и погрузитесь в историю и традиции Узбекистана.

5
6 отзывов
Тур-погружение в историю и ремёсла Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Тур-погружение в историю и ремёсла Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Тур-погружение в историю и ремёсла Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
— очки от солнца;
— крем от загара;
— гигиенические принадлежности;
— деньги на личные траты (можно в рублях или $, и то, и другое возможно поменять);
— удобную обувь для пеших прогулок;
— одежду, покрывающую плечи и декольте;
— не слишком короткие шорты/юбки;
— лёгкую куртку/кофту на вечер (вечером может быть прохладно);
— головной убор.

Обращаем внимание: российские карты к оплате не принимают.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, хранитель росписи иката и Центр плова

Встретимся в 11:00 в центре города, как правило — у одной из гостиниц. Отправимся на экскурсию по Ташкенту — «Каменному городу» (тош — камень, кент — город).

Начнём с архитектурного ансамбля Хаст-Имам, формировавшегося с середины 16 века. Зайдём в Соборную мечеть, посетим музей Коранов, где хранится древнейший экземпляр 680 года, и пройдём по лавкам мастеров, расположенным в стенах старинного медресе.

Затем заглянем к хранителю традиций росписи иката — той самой техники, по которой создают узбекские халаты. Этот яркий орнамент, когда-то бытовавший только в Средней Азии, сегодня стал узнаваемым во всём мире.

После этого побываем в Центре плова, где в огромных казанах готовят десятки разновидностей этого блюда: бухарский, самаркандский, свадебный — выберем по вкусу.

Далее на скоростном экспрессе переедем в Самарканд. Всего через 2–3 часа окажемся в древней столице Мараканды.

Экскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, хранитель росписи иката и Центр пловаЭкскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, хранитель росписи иката и Центр пловаЭкскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, хранитель росписи иката и Центр пловаЭкскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, хранитель росписи иката и Центр плова
2 день

Прогулка по Самарканду: усыпальница Тимуридов, Регистан, некрополь Шахи-Зинда и восточный базар

Отправимся на большую обзорную пешеходную экскурсию по Самарканду, рассчитанную на 6–7 часов. Начнём маршрут с посещения роскошной усыпальницы Тимуридов — мавзолея, где покоятся останки Тамерлана (конец 14 века). Впечатляющая лазурная майолика украшает фасад, а внутри поражает богатое убранство.

Прогуляемся по центру Самарканда. Перед нами предстанет величественный Регистан (15–17 века), внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Завершим день у некрополя Шахи-Зинда — великолепного ансамбля мавзолеев Караханидской и Тимуридской эпохи, где каждый портал украшен изящными узорами.

Восточный базар Афросиаб станет финальной точкой прогулки — здесь ощутим атмосферу древнего города, наполненного ароматами специй, красками тканей и звуками восточного торга.

Прогулка по Самарканду: усыпальница Тимуридов, Регистан, некрополь Шахи-Зинда и восточный базарПрогулка по Самарканду: усыпальница Тимуридов, Регистан, некрополь Шахи-Зинда и восточный базарПрогулка по Самарканду: усыпальница Тимуридов, Регистан, некрополь Шахи-Зинда и восточный базар
3 день

Знакомство с древними ремёслами

Утром будет возможность прогуляться до базара, расположенного в пешей доступности от гостиницы. Здесь можно выбрать специи, орехи, сухофрукты, традиционный курт — сушёный сыр с ярким вкусом, горный чай, свежевыжатый гранатовый сок и сезонные фрукты.

Желающие смогут самостоятельно посетить музей Афросиаб, расположенный на месте древнего городища, разрушенного во времена набегов Чингисхана.

В 13:00 отправимся в ремесленную деревню. Здесь познакомимся с традиционными ремёслами: увидим работу керамистов, посетим маслобойню и мастерские ткачей. Понаблюдаем за производством шёлковой бумаги — древнего ремесла, восстановленного по старинной технологии и находящегося под охраной ЮНЕСКО. Затем пообедаем — именно здесь подают самый вкусный плов на всём маршруте.

Во второй половине дня сядем на скоростной экспресс и отправимся в следующую локацию — песчаную Бухару.

Знакомство с древними ремёсламиЗнакомство с древними ремёсламиЗнакомство с древними ремёслами
4 день

Знакомство с Бухарой: Пои-Калян, мавзолей Саманидов и Ляби-Хауз

Мы уже в сердце пустыни — Бухара раскинулась на территории Кызылкума. После завтрака мы пройдём по главным достопримечательностям древнего города. Перед нами предстанет его символ — минарет Пои-Калян (1127 год), удивительно изящное сооружение, единственное, что уцелело после нашествия Чингисхана. Именно рядом с ним снимали сцену из фильма «Узник замка Иф», где на невольничьем рынке продавали Гайдэ.

Далее осмотрим зимний дворец эмиров и древнейший мавзолей Саманидов (11 век) — выдающийся памятник среднеазиатского зодчества, имеющий мировое значение.

Прогулка по улочкам и торговым куполам красавицы Бухары позволит ощутить восточную атмосферу. На берегу бассейна Ляби-Хауз будет время отдохнуть и насладиться видом на исторические фасады.

Вечером можно посетить народные танцы и показ мод в стенах одного из медресе (дополнительно, не включено в стоимость программы).

Знакомство с Бухарой: Пои-Калян, мавзолей Саманидов и Ляби-ХаузЗнакомство с Бухарой: Пои-Калян, мавзолей Саманидов и Ляби-ХаузЗнакомство с Бухарой: Пои-Калян, мавзолей Саманидов и Ляби-ХаузЗнакомство с Бухарой: Пои-Калян, мавзолей Саманидов и Ляби-Хауз
5 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса и торговые купола

Посетим Ситораи Мохи-Хоса — загородную резиденцию последнего бухарского эмира Алимхана. Архитекторы стремились объединить восточный колорит с изяществом европейской архитектуры. Входная группа украшена скульптурами львов, а в саду, как и сто лет назад, спокойно разгуливают павлины. За стенами дворца раскинулся благоухающий розовый сад, а у бассейна расположен гарем.

После осмотра дворца отправимся в торговые купола старого базара. Шёлк, хлопок, вышивка, специи, керамика — здесь легко потеряться среди множества красок, ароматов и изделий ручной работы. На прилавках встречаются удивительные вещи, которых не найти в повседневной жизни.

Вечер можно посвятить отдыху: посетить старинный хаммам 16 века, поучаствовать в мастер-классе у бухарских керамистов и расписать собственную тарелку или просто прогуляться по уютным улочкам старого города, наполненным мягким светом вечерних фонарей.

Дворец Ситораи Мохи-Хоса и торговые куполаДворец Ситораи Мохи-Хоса и торговые куполаДворец Ситораи Мохи-Хоса и торговые куполаДворец Ситораи Мохи-Хоса и торговые купола
6 день

Прибытие в Хиву и поездка в пустыню Кызылкум

Сегодня проснёмся рано: поезд Бухара — Хива отправится в 7:00. В дороге сможем немного поспать и восстановить силы. К полудню прибудем в город, напоминающий восточную Аграбу из сказок об Алладине.

После заселения и обеда немного прогуляемся, а затем поедем в пустыню Кызылкум. Там увидим песчаные крепости Аяз-Кала и Топрак-Кала, возведённые в 3–2 веках до нашей эры. Когда-то на этих землях существовали города, но после того как река Амударья сменила русло и ушла на 80 километров, жители покинули эти места. Остатки древних построек до сих пор возвышаются среди песков. Если позволит время, встретим закат в пустыне. Следует учитывать, что поезд ходит не каждый день: при отсутствии рейса поедем на автобусе.

Прибытие в Хиву и поездка в пустыню КызылкумПрибытие в Хиву и поездка в пустыню КызылкумПрибытие в Хиву и поездка в пустыню КызылкумПрибытие в Хиву и поездка в пустыню Кызылкум
7 день

Экскурсия по Хиве: академия хорезмшаха Мамуна, дворец Таш-Хаули и средневековая тюрьма

Сегодня отправимся на большую экскурсию по цитаделям и дворцам хорезмских ханов. Увидим короткий голубой минарет — символ Хивы, о котором ходит множество легенд, и узнаем самые интересные из них. Посетим академию хорезмшаха Мамуна, известную как Средневековый дом мудрости, где когда-то трудились выдающиеся учёные своего времени. Заглянем во дворец Таш-Хаули — яркий пример архитектурного великолепия Хорезма середины 19 века, а также посетим средневековую тюрьму (зиндан).

Узнаем, какие наказания существовали в те времена, в том числе про легендарную казнь «от кошек». После обеда не будем торопиться: прогуляемся по центру города, заглянем в торговые лавки и выберем сувениры. В Хиве особенно ценятся изделия из шерсти верблюда — тёплые носки, пояса и шёлковые платки ручной работы. Вечером соберёмся на прощальный ужин и поделимся впечатлениями о нашем путешествии.

Экскурсия по Хиве: академия хорезмшаха Мамуна, дворец Таш-Хаули и средневековая тюрьмаЭкскурсия по Хиве: академия хорезмшаха Мамуна, дворец Таш-Хаули и средневековая тюрьмаЭкскурсия по Хиве: академия хорезмшаха Мамуна, дворец Таш-Хаули и средневековая тюрьмаЭкскурсия по Хиве: академия хорезмшаха Мамуна, дворец Таш-Хаули и средневековая тюрьмаЭкскурсия по Хиве: академия хорезмшаха Мамуна, дворец Таш-Хаули и средневековая тюрьма
8 день

Завершение тура

На этом наше путешествие по восточной сказке подойдёт к концу. Из Хивы можно будет вылететь из аэропорта Ургенча, расположенного всего в 30 минутах езды. Второй вариант — доехать до Ташкента на поезде (около 15 часов в пути) и улететь оттуда.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник78 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 обед
  • Трансферы по маршруту
  • Входные билеты
  • Экскурсии по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно из Хивы
  • Обеды и ужины
  • Медицинская страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - 17 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, 11:00 (как правило, встречаемся у одной из гостиниц в центре города)
Завершение: Хива, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — Организатор в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 128 туристов
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а также экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет). Горжусь
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тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70 км. Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание — сделать так, чтоб наше приключение стало запоминающимся событием, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет! Я создала свои авторские маршруты и пригласила в команду опытных гидов-проводников, и теперь мы вместе организовываем путешествия в разных уголках мира. В команде 14 действующих гидов и инструкторов по экскурсионному и пешему туризму и команда организаторов. Формат: треккинги, историко-культурные путешествия, маршруты с автосопровождением, комбинированные маршруты. Регионы: Турция, Грузия, Узбекистан, Марокко, Вьетнам, Кольский полуостров, Карелия!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Впервые побывала в Узбекистане, и поездка оставила у меня исключительно приятные воспоминания. Страна словно открылась с другой стороны - подобно сказке с восточным колоритом! За неделю удалось увидеть столько интересного,
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что кажется, будто провела там гораздо больше времени.

Маршрут был составлен так, что насыщенность не утомляла. Переезды между городами были удобными, позволяли полноценно отдохнуть, питание разнообразным и вкусным, а гиды настоящие профессионалы. Проживание тоже приятно удивило своим комфортом. Вся организация путешествия казалась очень продуманной, но, безусловно, многое зависит от людей, которые тебя сопровождают.

Особенно хочу отметить турлидера Настю - девушка, которая вместе с нами была на протяжении всего путешествия, всегда поддерживала позитивный настрой и помогала в любых вопросах. Благодаря ей удалось полностью расслабиться и насладиться поездкой без лишних забот.

Чувство безопасности и заботы заметно было во всех мелочах: будь то встреча в нужном месте или решение финансовых вопросов. Ни одно пожелание не осталось без внимания.

Очень рада, что познакомилась с этой командой, с нетерпением жду новых приключений! 🌍✨

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А
Хочу ещё раз выразить благодарность всей команде за прекрасно организованное путешествие. Всё было продумано до мелочей, успели увидеть и узнать столько нового и интересного. Отдельное спасибо замечательным гидам — настоящим
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профессионалам, которые знают своё дело и любят то, что делают. Благодаря им мы смогли прочувствовать настоящую атмосферу Востока во всей её красоте. Поездка получилась очень насыщенной и познавательной, идеально для тех, кто любит открывать новое. Большое спасибо и будем рады продолжить сотрудничество!

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М
Хочу поделиться впечатлениями о нашем туре в Узбекистан. Маршрут получился очень насыщенным, просто не успевали глазеть! Страна оставила полный восторг – вокруг столько старинных мест, запахов, ярких красок и необычных
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вкусов, будто попали в настоящий калейдоскоп впечатлений. Отдельно хочу отметить всю команду гидов — они были очень профессиональными, отдельное спасибо Светлане за такой отличный подбор местных сопровождающих. Мы с мужем отдохнули и набрались сил так, будто были в дороге не восемь дней, а целый месяц! И конечно же, огромное спасибо нашему Алексею, который всегда быстро решал любые вопросы.

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Ю
Хочу выразить признательность Светлане и ее ребятам за классное путешествие. Программа была составлена здорово, все места очень интересные. Узбекистан — просто удивительная страна! Однозначно стоит туда съездить. Там вкусно кормят,
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люди очень доброжелательные и атмосфера дружелюбная, а погода в сентябре вообще супер, тепло, но не жарко. Мы успели посмотреть все главные достопримечательности Самарканда, Бухары и Хивы. Местные экскурсоводы показали самые важные уголки, рассказали много про традиции и восточную культуру, было очень познавательно.

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Н
Замечательный тур! Очень запомнились узкие улочки старой Бухары и пустыня, потому что я раньше там не бывал, впечатлило. К концу поездки старина в зданиях становилась всё ощутимей. Каждый из четырёх городов казался совсем особенным, ни на что не похожим. А больше всего тронул момент на прощальном ужине, когда меня позвали потанцевать — такого точно не забуду!
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И
Всё прошло просто отлично! Огромное спасибо всем, кто был с нами, особенно Алексею — он словно наш надежный проводник, очень умный и настоящий друг в этой поездке!
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Тур входит в следующие категории Ташкента

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