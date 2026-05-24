Вы увидите древние медресе и дворцы, украшенные мозаикой, мимо которых того и гляди пролетит ковёр-самолёт.
Побываете на колоритных базарах, понаблюдаете за работой мастеров, заглянете в средневековую
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
— очки от солнца;
— крем от загара;
— гигиенические принадлежности;
— деньги на личные траты (можно в рублях или $, и то, и другое возможно поменять);
— удобную обувь для пеших прогулок;
— одежду, покрывающую плечи и декольте;
— не слишком короткие шорты/юбки;
— лёгкую куртку/кофту на вечер (вечером может быть прохладно);
— головной убор.
Обращаем внимание: российские карты к оплате не принимают.
Программа тура по дням
Экскурсия по Ташкенту: Хаст-Имам, хранитель росписи иката и Центр плова
Встретимся в 11:00 в центре города, как правило — у одной из гостиниц. Отправимся на экскурсию по Ташкенту — «Каменному городу» (тош — камень, кент — город).
Начнём с архитектурного ансамбля Хаст-Имам, формировавшегося с середины 16 века. Зайдём в Соборную мечеть, посетим музей Коранов, где хранится древнейший экземпляр 680 года, и пройдём по лавкам мастеров, расположенным в стенах старинного медресе.
Затем заглянем к хранителю традиций росписи иката — той самой техники, по которой создают узбекские халаты. Этот яркий орнамент, когда-то бытовавший только в Средней Азии, сегодня стал узнаваемым во всём мире.
После этого побываем в Центре плова, где в огромных казанах готовят десятки разновидностей этого блюда: бухарский, самаркандский, свадебный — выберем по вкусу.
Далее на скоростном экспрессе переедем в Самарканд. Всего через 2–3 часа окажемся в древней столице Мараканды.
Прогулка по Самарканду: усыпальница Тимуридов, Регистан, некрополь Шахи-Зинда и восточный базар
Отправимся на большую обзорную пешеходную экскурсию по Самарканду, рассчитанную на 6–7 часов. Начнём маршрут с посещения роскошной усыпальницы Тимуридов — мавзолея, где покоятся останки Тамерлана (конец 14 века). Впечатляющая лазурная майолика украшает фасад, а внутри поражает богатое убранство.
Прогуляемся по центру Самарканда. Перед нами предстанет величественный Регистан (15–17 века), внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Завершим день у некрополя Шахи-Зинда — великолепного ансамбля мавзолеев Караханидской и Тимуридской эпохи, где каждый портал украшен изящными узорами.
Восточный базар Афросиаб станет финальной точкой прогулки — здесь ощутим атмосферу древнего города, наполненного ароматами специй, красками тканей и звуками восточного торга.
Знакомство с древними ремёслами
Утром будет возможность прогуляться до базара, расположенного в пешей доступности от гостиницы. Здесь можно выбрать специи, орехи, сухофрукты, традиционный курт — сушёный сыр с ярким вкусом, горный чай, свежевыжатый гранатовый сок и сезонные фрукты.
Желающие смогут самостоятельно посетить музей Афросиаб, расположенный на месте древнего городища, разрушенного во времена набегов Чингисхана.
В 13:00 отправимся в ремесленную деревню. Здесь познакомимся с традиционными ремёслами: увидим работу керамистов, посетим маслобойню и мастерские ткачей. Понаблюдаем за производством шёлковой бумаги — древнего ремесла, восстановленного по старинной технологии и находящегося под охраной ЮНЕСКО. Затем пообедаем — именно здесь подают самый вкусный плов на всём маршруте.
Во второй половине дня сядем на скоростной экспресс и отправимся в следующую локацию — песчаную Бухару.
Знакомство с Бухарой: Пои-Калян, мавзолей Саманидов и Ляби-Хауз
Мы уже в сердце пустыни — Бухара раскинулась на территории Кызылкума. После завтрака мы пройдём по главным достопримечательностям древнего города. Перед нами предстанет его символ — минарет Пои-Калян (1127 год), удивительно изящное сооружение, единственное, что уцелело после нашествия Чингисхана. Именно рядом с ним снимали сцену из фильма «Узник замка Иф», где на невольничьем рынке продавали Гайдэ.
Далее осмотрим зимний дворец эмиров и древнейший мавзолей Саманидов (11 век) — выдающийся памятник среднеазиатского зодчества, имеющий мировое значение.
Прогулка по улочкам и торговым куполам красавицы Бухары позволит ощутить восточную атмосферу. На берегу бассейна Ляби-Хауз будет время отдохнуть и насладиться видом на исторические фасады.
Вечером можно посетить народные танцы и показ мод в стенах одного из медресе (дополнительно, не включено в стоимость программы).
Дворец Ситораи Мохи-Хоса и торговые купола
Посетим Ситораи Мохи-Хоса — загородную резиденцию последнего бухарского эмира Алимхана. Архитекторы стремились объединить восточный колорит с изяществом европейской архитектуры. Входная группа украшена скульптурами львов, а в саду, как и сто лет назад, спокойно разгуливают павлины. За стенами дворца раскинулся благоухающий розовый сад, а у бассейна расположен гарем.
После осмотра дворца отправимся в торговые купола старого базара. Шёлк, хлопок, вышивка, специи, керамика — здесь легко потеряться среди множества красок, ароматов и изделий ручной работы. На прилавках встречаются удивительные вещи, которых не найти в повседневной жизни.
Вечер можно посвятить отдыху: посетить старинный хаммам 16 века, поучаствовать в мастер-классе у бухарских керамистов и расписать собственную тарелку или просто прогуляться по уютным улочкам старого города, наполненным мягким светом вечерних фонарей.
Прибытие в Хиву и поездка в пустыню Кызылкум
Сегодня проснёмся рано: поезд Бухара — Хива отправится в 7:00. В дороге сможем немного поспать и восстановить силы. К полудню прибудем в город, напоминающий восточную Аграбу из сказок об Алладине.
После заселения и обеда немного прогуляемся, а затем поедем в пустыню Кызылкум. Там увидим песчаные крепости Аяз-Кала и Топрак-Кала, возведённые в 3–2 веках до нашей эры. Когда-то на этих землях существовали города, но после того как река Амударья сменила русло и ушла на 80 километров, жители покинули эти места. Остатки древних построек до сих пор возвышаются среди песков. Если позволит время, встретим закат в пустыне. Следует учитывать, что поезд ходит не каждый день: при отсутствии рейса поедем на автобусе.
Экскурсия по Хиве: академия хорезмшаха Мамуна, дворец Таш-Хаули и средневековая тюрьма
Сегодня отправимся на большую экскурсию по цитаделям и дворцам хорезмских ханов. Увидим короткий голубой минарет — символ Хивы, о котором ходит множество легенд, и узнаем самые интересные из них. Посетим академию хорезмшаха Мамуна, известную как Средневековый дом мудрости, где когда-то трудились выдающиеся учёные своего времени. Заглянем во дворец Таш-Хаули — яркий пример архитектурного великолепия Хорезма середины 19 века, а также посетим средневековую тюрьму (зиндан).
Узнаем, какие наказания существовали в те времена, в том числе про легендарную казнь «от кошек». После обеда не будем торопиться: прогуляемся по центру города, заглянем в торговые лавки и выберем сувениры. В Хиве особенно ценятся изделия из шерсти верблюда — тёплые носки, пояса и шёлковые платки ручной работы. Вечером соберёмся на прощальный ужин и поделимся впечатлениями о нашем путешествии.
Завершение тура
На этом наше путешествие по восточной сказке подойдёт к концу. Из Хивы можно будет вылететь из аэропорта Ургенча, расположенного всего в 30 минутах езды. Второй вариант — доехать до Ташкента на поезде (около 15 часов в пути) и улететь оттуда.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|78 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 обед
- Трансферы по маршруту
- Входные билеты
- Экскурсии по программе
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно из Хивы
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка
- Доплата за 1-местное размещение - 17 500 ₽