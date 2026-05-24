Встретимся в 11:00 в центре города, как правило — у одной из гостиниц. Отправимся на экскурсию по Ташкенту — «Каменному городу» (тош — камень, кент — город).

Начнём с архитектурного ансамбля Хаст-Имам, формировавшегося с середины 16 века. Зайдём в Соборную мечеть, посетим музей Коранов, где хранится древнейший экземпляр 680 года, и пройдём по лавкам мастеров, расположенным в стенах старинного медресе.

Затем заглянем к хранителю традиций росписи иката — той самой техники, по которой создают узбекские халаты. Этот яркий орнамент, когда-то бытовавший только в Средней Азии, сегодня стал узнаваемым во всём мире.

После этого побываем в Центре плова, где в огромных казанах готовят десятки разновидностей этого блюда: бухарский, самаркандский, свадебный — выберем по вкусу.

Далее на скоростном экспрессе переедем в Самарканд. Всего через 2–3 часа окажемся в древней столице Мараканды.