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Волшебный восток: Ташкент, Самарканд, Бухара и Чимганские горы (путешествие на поездах)
Увидеть медресе и мавзолеи, подняться на высоту 2290 м и попробовать вкуснейший плов
Начало: Аэропорт Ташкента, 14:00
«Между городами передвигаемся на комфортабельных поездах»
23 авг в 14:00
30 авг в 14:00
$875
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На поездах: Восточный калейдоскоп - Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Топовые экскурсии и локации. Отели 3*. Переезды на поездах (кроме Бухара - Хива). Уровень комфорта
«Переезды между городами (кроме Бухара Хива) осуществляются на комфортабельных поездах, что экономит время и силы»
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4 города Узбекистана, Чимганские горы и пустыня Кызылкум: магия Востока (на поездах)
Осмотреть Ташкент и Самарканд, Бухару и Хиву, подняться на смотровую «Амирсоя»
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«От шумного Ташкента до древней Хивы — поедем на поездах исследовать грани Узбекистана»
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