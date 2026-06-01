Описание тура
Загадочная культура Востока, роскошная архитектура азиатского средневековья, секрет самого вкусного плова – отправляемся с Вами в путешествие по солнечному Узбекистану. Наш маршрут: Ташкент-Самарканд-Бухара-Пустыня Кызыл Кум – Хива. Именно этим путём шли шёлковые караваны из Китая в Константинополь сотни лет назад. В каждом городе нас ждёт большая пешая прогулка с профессиональным экскурсоводом по региону (это важно), посещение всех основных достопримечательностей, посещение рынка (в каждом городе это отдельное удовольствие) и свободное время для прогулок по особенно понравившемся местам.
Программа тура по дням
Ташкент
В 1966 году на территории Ташкента было большое землетрясение, которое принесло Встречаемся в 11:00 в Ташкенте (как правило встречаемся у одной из гостиниц в центре города, об этом будет написано в памятке маршрута), садимся в трансфер (с багажом) и отправляемся на экскурсию по «Каменному городу» - именно так переводится Ташкент (тош – камень, кент – город).
Начнём с обзорной экскурсии по городу. Познакомимся с историей Ташкента, хоть он и самый молодой, из городов, которые мы посетим на Шёлковом пути, тем не менее ему 2000 лет и он богат историей. Прогуляемся по центру, пройдём по площади Амира Тимура и посмотрим на готический дворец одного из Романовых (посещение, к сожалению запрещено, дом принадлежит МИД Узбекистан). Но и с наружи есть, чем полюбоваться. Узнаем увлекательную историю хозяина дома.
Центр Плова – здесь несколько огромных казанов с дымящимся половом: бухарский, самаркандский, свадебный… выбор за Вами.
После обеда отправляемся в старинный архитектурный комплекс Хаст Имам. Пройдём по мощёной площади, заглянем в Соборную мечеть, но самое интересное нас ждёт дальше. В 2026 году здесь открыли самый большой в мире Центр Исламской культуры (сейчас здесь находится один из самых древних Коранов). Осмотрим комплекс с экскурсией (экскурсия 2 часа).
На трансфере отправимся на ж/д вокзал Ташкента и на скором поезде следуем в Самарканд, столицу древней Мараканды (время в пути 2 часа).
- Встреча в 11:00 в центре Ташкента;
- Обзорная экскурсия;
- Дом Романовых;
- Центр плова;
- Центр Исламской культуры (экскурсия 2 часа);
- Поезд в Самарканд (2 часа).
Самарканд столица Тимуридов
Встречаемся в 11:00 в Ташкенте (как правило встречаемся у одной из гостиниц в центре города, об этом будет написано в памятке маршрута), садимся в трансфер (с багажом) и отправляемся на экскурсию по «Каменному городу» - именно так переводится Ташкент (тош – камень, кент – город).
Начнём с обзорной экскурсии по городу. Познакомимся с историей Ташкента, хоть он и самый молодой, из городов, которые мы посетим на Шёлковом пути, тем не менее ему 2000 лет и он богат историей. Прогуляемся по центру, пройдём по площади Амира Тимура и посмотрим на готический дворец одного из Романовых (посещение, к сожалению запрещено, дом принадлежит МИД Узбекистан). Но и с наружи есть, чем полюбоваться. Узнаем увлекательную историю хозяина дома.
Центр Плова – здесь несколько огромных казанов с дымящимся половом: бухарский, самаркандский, свадебный… выбор за Вами.
После обеда отправляемся в старинный архитектурный комплекс Хаст Имам. Пройдём по мощёной площади, заглянем в Соборную мечеть, но самое интересное нас ждёт дальше. В 2026 году здесь открыли самый большой в мире Центр Исламской культуры (сейчас здесь находится один из самых древних Коранов). Осмотрим комплекс с экскурсией (экскурсия 2 часа).
На трансфере отправимся на ж/д вокзал Ташкента и на скором поезде следуем в Самарканд, столицу древней Мараканды (время в пути 2 часа).
- Встреча в 11:00 в центре Ташкента;
- Обзорная экскурсия;
- Дом Романовых;
- Центр плова;
- Центр Исламской культуры (экскурсия 2 часа);
- Поезд в Самарканд (2 часа).
Афросиаб
Утром будет время сходить на Базар Афросиаб, в пешей доступности от нашей гостиницы. Здесь рекомендуем посмотреть специи, орехи, сухофрукты, курт (сушёный сыр, довольно специфический), горный чай, гранатовый сок и сезонные фрукты.
Или самостоятельно посетить музей Афросиаб (место городища, которое разрушил Чингиз-хан во время своего набега). Или заглянуть на ручное ковровое производство, посмотреть как мастерицы ткут шёлковые ковры.
В 13:00 отправляемся в ремесленную деревню. Само по себе место очень красивое, как оазис в городе. Посмотрим на ремесло керамистов, зайдём на маслобойню и к ткацким мастерам, но самое основное, что нам надо увидеть, это производство Шёлковой бумаги. Технику производства восстановили и сейчас она под охраной ЮНЕСКО. Также нас тут ожидает самый вкусный плов на маршруте.
После обеда на поезде отправимся в следующую локацию – песчаную Бухару (время в пути 4 часа). Важно! В случае отсутствия подходящих по времени поездов, организатор сохраняет за собой право осуществить данный трансфер на индивидульном автобусе (комфортный автобус, для нашей группы, с кондиционером).
- Восточный базар Афросиаб;
- Городище Афросиаб (по желанию);
- Производство Шёлковой бумаги;
- Лучший плов;
- Поезд в Бухару (4 часа).
Красавица Бухара
Мы уже в пустыне. Бухара находится на территории пустыни Кызыл-Кум. История Бухары насчитывает более 2 500 лет. Именно она на несколько веков стала столицей Бухарского ханства, основанного в начале XVI века. Бухара была торговым и интеллектуально-культурным центром Великого Шелкового Пути: здесь жили историки, учёные и философы. Она росла и процветала, а в XVIII в. получила статус эмирата. Исторический центр Бухары полностью входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, так как здесь сохранились не только медресе и мечети, но и более 150 жилых домов, школы, бани, которые и сейчас используются по своему назначению.
Сегодня большая пешая прогулка с лучшим гидом по Бухаре с посещением основных достопримечательностей. Самое известное строение и символ города минарет Пой-Колон (1127 год) – удивительно изящная постройка и почти единственное сооружение, которое устояло после нашествия Чингиз-хана. Рядом с ним снимали сцену из фильма «Узник замка Иф», где на невольничьем рынке продавали Гайдэ. Зайдём в зимний дворец эмиров, увидим древнейший мавзолей Саманидов (ХI век) – является древнейшим памятников среднеазиатского зодчества и памятником мирового значения (чудом сохранился от разрушения, при набеге Чингиз-Хана, местные жители засыпали его песком).
Про Бухару можно рассказывать часами, но лучше один раз пройтись по улочкам и торговым куполам красавицы Бухары, посидеть на берегу бассейна Ляби-Хаус. Вечером можно посетить народные танцы и показ мод (не входит в стоимость программы), проходит в стенах медресе.
- Большая пешая экскурсия (6 часов);
- Центральный минарет Пой-Колон;
- Соборная мечеть;
- Зимний дворец эмиров;
- Мавзолей Саманидов;
- Свободный вечер.
Летний дворец
Дворец Ситораи Мохи Хоса или Дворец, прекрасный как луна и звёзды – загородная резиденция последнего Бухарского эмира Алимхана. Архитекторы старались соединить восточный колорит и сохранить утончённость европейской архитектуры. Алимхан учился в Петербурге и проникся любовью к городу. Поэтому дворец напоминает наш Петербург, а входная группа украшена львами. По дорожкам здесь, как и сто лет назад, неспешно расхаживают павлины, за стенами разбит роскошный розовый сад, а на берегу бассейна стоит гарем. По приданию, наложницы эмира купались в бассейне, и та которая поймает яблоко из его рук, и проведёт с ним ночь. После дворца отправимся в торговые купола Бухарского базара: шёлк, хлопок, вышивка, специи, керамика – ходить здесь большое удовольствие. Можно встретить много разных диковинных штук, которых нет в нашем быту.
- Дворец Эмира;
- Торговые купола;
- Свободный вечер.
Пустыня Кызыл-Кум
Сегодня ранний подъём.
Сегодня ранний подъём. Садимся на ранний поезд (вагон-купе) в Бухаре, чтоб к 13 часам быть уже в Бухаре (в случае невозможности следовать поездом, организатор оставляет за собой право заменить данный трансфер на автобусный).
На поезде доезжаем до города Ургенч, а дальше на трансфере отправляемся в сердце пустыни Кызыл-Кум.
Здесь есть чем Вас удивить: уникальные грязевые крепости периода кушанской культуры (III-II век до н. э.), в 200 км от Аральского моря. Мы посетим три крепости. На протяжении 800 лет здесь жили и процветали люди. У них была скульптура, письменность, оружие, но в 5-6 веках нашей эры Амударья изменила своё русло, эта территория стала непригодной для жизни и люди покинули эти земли. Посмотрим три основные крепости. В Топаз Кала будем уже на закате, а это особенно красиво.
Вечером прибываем в Хиву, территорию древнего Хорезма. Хива совершенно не похожа на то, что мы уже видели. Здесь как декорации для фильма об Алладине.
- Переезд Бухара – Ургенч;
- Пустыня Кызыл-Кум;
- Песчаные крепости 3-2 век до н. э.;
- Древняя Хива, как Агроба из Алладина.
Хэй-ва
Сегодня большая увлекательная экскурсия по цитаделям и гаремам хорезмских ханов.
Сегодня большая увлекательная экскурсия по цитаделям и гаремам хорезмских ханов. Увидим короткий голубой минарет, символ Хивы, о нём ходит много интересных легенд (услышим некоторые из них). Побываем в академии хорезмшаха Мамуна (Средневековый дом мудрости) – здесь работали самые знаменитые мировые учёные начала прошлого тысячелетия. Заглянем во дворец Таш Хаули – образец величия хорезмского архитектурного стиля середины 19го века. После экскурсии пообедаем на террасе, с видом на старый город. После обеда есть время пройтись по торговым рядам в старом городе. Здесь много изделий из шерсти верблюдов, много работ шёлковых мастериц. Этот рынок не похож, на то, что мы видели, здесь есть свой особенные изделия, которые мы не встречали в других городах.
- Столица Хорезма;
- Большая пешая экскурсия (3 часа);
- Голубой минарет;
- Торговые ряды;
- Свободный вечер.
Финиш
На этом наше путешествие по Восточной Сказке заканчивается.
На этом наше путешествие по Узбекистану заканчивается.
Вы можете улететь из Аэропорта города Ургенч (на такси 30 минутах от Хивы) или добраться на поезде до Ташкента (билеты на поезд можно посмотреть и приобрести на нашем сайте РЖД).
Мы очень надеемся, что наше солнечное путешествие пришлось по вкусу и Узбекистан надолго останется в Ваших воспоминаниях как Восточная сказка Шахерезады.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2х местное проживание (стоимость одноместного размещения 7 500 рублей за весь маршрут)
- Завтраки в отеле
- Обед-плов в городе мастеров
- Входные билеты: Регистан, Гур Эмир, Шахи Зинда, Арк, Соборная Мечеть в Бухаре, мавзолей - Шаманидов, Летний Дворец Эмира, мультивход в Хиве, посещение трёх грязевых крепостей в КызылКум
- Большая пешая экскурсия по Самарканду, Бухаре, Хиве
- Поездка в пустыню КызылКум в грязевые крепости
- Сопровождение гида
- Все необходимые трансферы (автобусные и на поезде)
Что не входит в цену
- Все обеды и ужины
- Авиабилеты
- Медицинская страховка
- Личные расходы
О чём нужно знать до поездки
Проживание и подселение в турах:
Мы заботимся о комфорте участников и стараемся организовать максимально удобные условия. В наших турах предусмотрено размещение в гостиницах в двухместных номерах.
Если вы путешествуете один/одна, мы стараемся подобрать для вас соседа по принципу одного пола. Подселение осуществляется по мере формирования группы.
Важно:
Если вы готовы к подселению с участником противоположного пола, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании.
Если на момент формирования группы не окажется другого участника вашего пола для подселения, мы заранее уведомим вас. В этом случае потребуется доплата за одноместное размещение. все входные билеты на указанные объекты.