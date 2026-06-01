1 день

Ташкент

В 1966 году на территории Ташкента было большое землетрясение, которое принесло Встречаемся в 11:00 в Ташкенте (как правило встречаемся у одной из гостиниц в центре города, об этом будет написано в памятке маршрута), садимся в трансфер (с багажом) и отправляемся на экскурсию по «Каменному городу» - именно так переводится Ташкент (тош – камень, кент – город).

Начнём с обзорной экскурсии по городу. Познакомимся с историей Ташкента, хоть он и самый молодой, из городов, которые мы посетим на Шёлковом пути, тем не менее ему 2000 лет и он богат историей. Прогуляемся по центру, пройдём по площади Амира Тимура и посмотрим на готический дворец одного из Романовых (посещение, к сожалению запрещено, дом принадлежит МИД Узбекистан). Но и с наружи есть, чем полюбоваться. Узнаем увлекательную историю хозяина дома.

Центр Плова – здесь несколько огромных казанов с дымящимся половом: бухарский, самаркандский, свадебный… выбор за Вами.

После обеда отправляемся в старинный архитектурный комплекс Хаст Имам. Пройдём по мощёной площади, заглянем в Соборную мечеть, но самое интересное нас ждёт дальше. В 2026 году здесь открыли самый большой в мире Центр Исламской культуры (сейчас здесь находится один из самых древних Коранов). Осмотрим комплекс с экскурсией (экскурсия 2 часа).

На трансфере отправимся на ж/д вокзал Ташкента и на скором поезде следуем в Самарканд, столицу древней Мараканды (время в пути 2 часа).

- Встреча в 11:00 в центре Ташкента;

- Обзорная экскурсия;

- Дом Романовых;

- Центр плова;

- Центр Исламской культуры (экскурсия 2 часа);

- Поезд в Самарканд (2 часа).

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086