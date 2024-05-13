Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй, побалдеть на пикнике с видом на Тянь-Шань
Вы полюбуетесь сине-голубой мозаикой Самарканда, погуляете по древней и загадочной Бухаре, познакомитесь со столицей и пройдётесь по горным склонам.
Мы увидим, как плетут неповторимые ковры, опробуем на себе хамам 16-го века, а местная семья научит готовить плов. Вам ни о чём не надо думать — маршрут уже составлен, уютные отели найдены, а тёплая уже собирается!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 100
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8 лет.
Виза гражданам РФ для въезда в Узбекистан не нужна, нужен только загранпаспорт и ПЦР-тест или прививочный сертификат.
Проживание. Почти каждый день мы будем переезжать в новые места и жить в уютных бутик-отелях в Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и приветственный обед. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, обед, отдых
Встречаемся и едем в отель. После размещения соберёмся в ресторане: пообедаем, познакомимся и обсудим предстоящее путешествие. Затем — время на отдых.
Прогулка в горах, Чарвакское водохранилище
Утром отправляемся в урочище Бельдерсай, где на крутых отрогах Тянь-Шаня расположен горнолыжный курорт.
По канатной дороге поднимемся на высоту 2250 метров. Погуляем по горам, подышим чистейшим воздухом и полюбуемся захватывающими видами. После спуска побываем на Чарвакском водохранилище и насладимся пейзажем с изумрудной водой на фоне рыжеватых склонов Западного Тянь-Шаня.
Достопримечательности Самарканда, мастер-класс по приготовлению плова
Сегодня вас ждёт знакомство с Самаркандом, одним из древнейших городов Средней Азии. Посетим мавзолей Гур-Эмир, где нашёл последнее пристанище Тамерлан, и полюбуемся невероятной мозаикой небесных оттенков. Прогуляемся по главной площади города — Регистан, окружённой минаретами и мавзолеями. Вы увидите медресе Улугбека и Тиля-Кори, медресе Шер-Дор.
Во второй половине дня вы сможете почувствовать себя настоящими шеф-поварами — отправляемся на мастер-класс по приготовлению узбекского плова и узнаем все секреты блюда из первых рук! А после поужинаем традиционной кухней в местном доме.
Второй день в Самарканде, бумажная мастерская и фабрика ковров
Продолжим исследовать Самарканд. Посетим мемориальный комплекс Шахи Зинда, в чьих мавзолеях покоятся мусульманские святые, родственники знаменитого правителя Тимура и философы. Здесь же находится одна из предполагаемых могил двоюродного брата пророка Мухаммеда. Посмотрим на мечеть Биби Ханум, построенную в честь любимой жены Тамерлана. Заглянем на большой и древний восточный базар по соседству, вы сможете попробовать и купить традиционные сладости и сухофрукты.
В завершении дня побываем в бумажной мастерской, где по-прежнему пользуются старинными технологиями производства, и на фабрике ковров, узоры которых хочется разглядывать бесконечно.
Переезд и знакомство с Бухарой
После раннего завтрака переедем в Бухару и отправимся изучать её главные достопримечательности. В историческом центре вы увидите высокий минарет Калян 12-го века и узнаете связанную с ним легенду о Чингисхане. Посетим крепость Арк с 20-метровыми стенами и башнями-укреплениями, где жили бухарские эмиры и бывали Тамерлан, Авиценна, Омар Хайям.
Побываем в мавзолее Чашма-Айюб со священным источником, история которого объединяет христианскую и мусульманскую веры. Увидим мавзолей Саманидов — усыпальницу правителей восточной династии.
Погуляем у комплекса сооружений вокруг пруда — Ляби-Хаус, где рассмотрим торговые купола, и полюбуемся двумя изящными зданиями Кош-медресе, украшенными мозаикой из плиток сине-голубых тонов.
Летняя резиденция эмира, возвращение в Ташкент
В первой половине дня посетим дворец Ситораи-Мохи-Хоса — загородную резиденцию последнего Бухарского эмира. После обеда, в 15:50 отправимся обратно в Ташкент. По прибытии поужинаем в ресторане и отдохнём.
Прогулка по Ташкенту, центр плова, отъезд
Сегодня прогуляемся по столице Узбекистана. Заглянем на огромный рынок «Чорсу», который был известнен ещё в средние века. Сочный фрукты, орехи, восточные сладости — попробовать можно всё!
Посетим центр плова и осмотрим медресе Баранхан и современную мечеть Хазрати Имам на площади Хаст Имам.
Вечером — трансфер в аэропорт.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 обед
- Все трансферы по программе
- Экскурсии по программе с местными гидами
- Ежедневные фотосессии
- Мастер-класс по приготовлению узбекского плова
- Все входные билеты и активности по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно
- Обеды и ужины (кроме одного)
- Посещение хамама
- Доплата за одноместное размещение (при необходимости) составит 500 долларов