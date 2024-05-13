На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
Авторский тур в Ташкенте

Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй, побалдеть на пикнике с видом на Тянь-Шань

Узбекистан ближе, чем кажется — всего 3 часа на самолёте из Москвы, и вы — в мире средневековых улиц, ароматных специй, ярких узоров и высоких Тянь-Шаньских гор.

Вы полюбуетесь сине-голубой мозаикой Самарканда, погуляете по древней и загадочной Бухаре, познакомитесь со столицей и пройдётесь по горным склонам.

Мы увидим, как плетут неповторимые ковры, опробуем на себе хамам 16-го века, а местная семья научит готовить плов. Вам ни о чём не надо думать — маршрут уже составлен, уютные отели найдены, а тёплая уже собирается!
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 100
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8 лет.
Виза гражданам РФ для въезда в Узбекистан не нужна, нужен только загранпаспорт и ПЦР-тест или прививочный сертификат.

Проживание. Почти каждый день мы будем переезжать в новые места и жить в уютных бутик-отелях в Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и приветственный обед. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, обед, отдых

Встречаемся и едем в отель. После размещения соберёмся в ресторане: пообедаем, познакомимся и обсудим предстоящее путешествие. Затем — время на отдых.

Встреча, размещение в отеле, обед, отдыхВстреча, размещение в отеле, обед, отдыхВстреча, размещение в отеле, обед, отдых
2 день

Прогулка в горах, Чарвакское водохранилище

Утром отправляемся в урочище Бельдерсай, где на крутых отрогах Тянь-Шаня расположен горнолыжный курорт.
По канатной дороге поднимемся на высоту 2250 метров. Погуляем по горам, подышим чистейшим воздухом и полюбуемся захватывающими видами. После спуска побываем на Чарвакском водохранилище и насладимся пейзажем с изумрудной водой на фоне рыжеватых склонов Западного Тянь-Шаня.

Прогулка в горах, Чарвакское водохранилищеПрогулка в горах, Чарвакское водохранилищеПрогулка в горах, Чарвакское водохранилищеПрогулка в горах, Чарвакское водохранилище
3 день

Достопримечательности Самарканда, мастер-класс по приготовлению плова

Сегодня вас ждёт знакомство с Самаркандом, одним из древнейших городов Средней Азии. Посетим мавзолей Гур-Эмир, где нашёл последнее пристанище Тамерлан, и полюбуемся невероятной мозаикой небесных оттенков. Прогуляемся по главной площади города — Регистан, окружённой минаретами и мавзолеями. Вы увидите медресе Улугбека и Тиля-Кори, медресе Шер-Дор.

Во второй половине дня вы сможете почувствовать себя настоящими шеф-поварами — отправляемся на мастер-класс по приготовлению узбекского плова и узнаем все секреты блюда из первых рук! А после поужинаем традиционной кухней в местном доме.

Достопримечательности Самарканда, мастер-класс по приготовлению пловаДостопримечательности Самарканда, мастер-класс по приготовлению пловаДостопримечательности Самарканда, мастер-класс по приготовлению пловаДостопримечательности Самарканда, мастер-класс по приготовлению пловаДостопримечательности Самарканда, мастер-класс по приготовлению пловаДостопримечательности Самарканда, мастер-класс по приготовлению пловаДостопримечательности Самарканда, мастер-класс по приготовлению плова
4 день

Второй день в Самарканде, бумажная мастерская и фабрика ковров

Продолжим исследовать Самарканд. Посетим мемориальный комплекс Шахи Зинда, в чьих мавзолеях покоятся мусульманские святые, родственники знаменитого правителя Тимура и философы. Здесь же находится одна из предполагаемых могил двоюродного брата пророка Мухаммеда. Посмотрим на мечеть Биби Ханум, построенную в честь любимой жены Тамерлана. Заглянем на большой и древний восточный базар по соседству, вы сможете попробовать и купить традиционные сладости и сухофрукты.

В завершении дня побываем в бумажной мастерской, где по-прежнему пользуются старинными технологиями производства, и на фабрике ковров, узоры которых хочется разглядывать бесконечно.

Второй день в Самарканде, бумажная мастерская и фабрика ковровВторой день в Самарканде, бумажная мастерская и фабрика ковровВторой день в Самарканде, бумажная мастерская и фабрика ковровВторой день в Самарканде, бумажная мастерская и фабрика ковров
5 день

Переезд и знакомство с Бухарой

После раннего завтрака переедем в Бухару и отправимся изучать её главные достопримечательности. В историческом центре вы увидите высокий минарет Калян 12-го века и узнаете связанную с ним легенду о Чингисхане. Посетим крепость Арк с 20-метровыми стенами и башнями-укреплениями, где жили бухарские эмиры и бывали Тамерлан, Авиценна, Омар Хайям.

Побываем в мавзолее Чашма-Айюб со священным источником, история которого объединяет христианскую и мусульманскую веры. Увидим мавзолей Саманидов — усыпальницу правителей восточной династии.
Погуляем у комплекса сооружений вокруг пруда — Ляби-Хаус, где рассмотрим торговые купола, и полюбуемся двумя изящными зданиями Кош-медресе, украшенными мозаикой из плиток сине-голубых тонов.

Переезд и знакомство с БухаройПереезд и знакомство с БухаройПереезд и знакомство с БухаройПереезд и знакомство с БухаройПереезд и знакомство с Бухарой
6 день

Летняя резиденция эмира, возвращение в Ташкент

В первой половине дня посетим дворец Ситораи-Мохи-Хоса — загородную резиденцию последнего Бухарского эмира. После обеда, в 15:50 отправимся обратно в Ташкент. По прибытии поужинаем в ресторане и отдохнём.

Летняя резиденция эмира, возвращение в ТашкентЛетняя резиденция эмира, возвращение в ТашкентЛетняя резиденция эмира, возвращение в ТашкентЛетняя резиденция эмира, возвращение в Ташкент
7 день

Прогулка по Ташкенту, центр плова, отъезд

Сегодня прогуляемся по столице Узбекистана. Заглянем на огромный рынок «Чорсу», который был известнен ещё в средние века. Сочный фрукты, орехи, восточные сладости — попробовать можно всё!
Посетим центр плова и осмотрим медресе Баранхан и современную мечеть Хазрати Имам на площади Хаст Имам.
Вечером — трансфер в аэропорт.

Прогулка по Ташкенту, центр плова, отъездПрогулка по Ташкенту, центр плова, отъездПрогулка по Ташкенту, центр плова, отъездПрогулка по Ташкенту, центр плова, отъезд

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 обед
  • Все трансферы по программе
  • Экскурсии по программе с местными гидами
  • Ежедневные фотосессии
  • Мастер-класс по приготовлению узбекского плова
  • Все входные билеты и активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Обеды и ужины (кроме одного)
  • Посещение хамама
  • Доплата за одноместное размещение (при необходимости) составит 500 долларов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, аэропорт, время - по договорённости
Завершение: Ташкент, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыПрирода и пейзажиГорыГастрономические

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