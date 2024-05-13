Возможно участие с детьми от 8 лет.

Виза гражданам РФ для въезда в Узбекистан не нужна, нужен только загранпаспорт и ПЦР-тест или прививочный сертификат.

Проживание. Почти каждый день мы будем переезжать в новые места и жить в уютных бутик-отелях в Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях и приветственный обед. Остальное питание — за доплату.