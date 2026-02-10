Альпийские пейзажи в Узбекистане: индивидуальный тур в парк «Заамин» и вершины Тянь-Шаня
Прогуляться по хвойным лесам, посетить Чарвакское водохранилище и увидеть Чимган
Мы проведём 2 дня среди альпийских пейзажей, которые мало кто ожидает увидеть в Узбекистане.
Вас ждут прогулки по горным тропам, где можно сделать фотоснимки среди лугов, ощутить свежесть воздуха и спокойствие читать дальшеуменьшить
окружающей природы. С курорта «Амирсой» откроются панорамы заснеженных склонов и ухоженных горнолыжных трасс. Осмотрите древние наскальные рисунки и петроглифы, отражающие историю этих мест. У Чарвакского водохранилища полюбуетесь бирюзовой гладью и величественными вершинами.
Рекомендуется взять удобную обувь, одежду по погоде (в горах может быть прохладно), головной убор и личные вещи.
Программа тура по дням
1 день
Заамин и предгорья
Ранним утром выезжаем из Ташкента. По пути предусмотрены остановки для фото и любования видами предгорий. По прибытии в национальный парк «Заамин» прогуляемся по густым хвойным лесам, насладимся чистым горным воздухом и умиротворённой атмосферой альпийских ландшафтов.
Во второй половине дня запланировано возвращение в Ташкент, где вечером будет время отдохнуть и восстановить силы перед следующим днём.
2 день
Виды Тянь-Шаня и Чарвакское водохранилище
Утром выезжаем из Ташкента к горам Тянь-Шаня. Первой остановкой станет курорт «Амирсой» — современный горнолыжный комплекс, окружённый живописными вершинами. Даже вне зимнего сезона открываются панорамные виды на заснеженные пики и ухоженные горные трассы. Предусмотрена прогулка по территории курорта. Вы сможете увидеть гору Чимган, ознакомиться с древними наскальными рисунками и петроглифами, отражающими историю региона.
Далее остановимся у Чарвакского водохранилища с бирюзовой водой, где можно насладиться видом водной глади и свежестью горного воздуха, прежде чем отправиться обратно в Ташкент.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер из/до Ташкента
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Что не входит в цену
Перелёт до Ташкента и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты на канатные дороги
Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, точное место - по договорённости, 8:50 или любое время в течение дня
Завершение: Ташкент, точное место - по договорённости, 21:00 или другое по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1073 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Альберт, я родился и живу в Ташкенте. С 2020 года работаю в сфере туристического трансфера. Специализируюсь на встречах в аэропорту, поездках на винодельни, оленьи фермы и по другим популярным направлениям. Всегда доброжелателен, внимателен и вежлив с гостями. Работаю с командой гидов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Михаил
Поездка в Заамин стала для меня как глоток чистого воздуха и шанс по-другому взглянуть на страну. После шумных городов так приятно оказаться среди хвойных лесов, гор и свежестью наполненного воздуха. читать дальшеуменьшить
Горы Тянь-Шаня впечатляют своей величиной — огромные вершины, широкие просторы и такая тишина, что слышен только ветер.
Всё было организовано очень хорошо — удобный транспорт, маршрут продуман, времени хватало и на прогулки и на фото. Было видно, что человек, кто всё это планировал, действительно обожает это место.
Особое впечатление оставила канатка в Амирсаи, откуда открываются просто невероятные виды. Там здорово посидеть и отрешиться, наслаждаясь покоем гор. Это путешествие точно для тех, кто хочет сбежать от городского шума, перезарядиться и увидеть Узбекистан совсем другим, более естественным и спокойным.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Тур получился очень красивым и с особой атмосферой. Заамин действительно поражает своим свежим воздухом и особенно живописным мостом над горным ущельем — там просто нельзя не сделать классные фотки. Горы читать дальшеуменьшить
Тянь-Шаня впечатляют масштабом: огромные вершины, простор вокруг и ощущение полного отдыха для души. Всё было здорово организовано, мы ездили на удобном электрокаре, причем организатор всегда был на связи. Путешествие прошло спокойно, без лишних заминок. Остались очень хорошие впечатления, советую и тем, кто в Узбекистане впервые, и тем, кто уже бывал там раньше!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Михаил
Организация была на высоте, дорога прошла удобно, а гид рассказывал так интересно, что путешествие прошло легко и насыщено. Отличный выбор для тех, кто хочет сменить городской шум на спокойствие и красоту природы Узбекистана. Однозначно советуем!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Павел
Если вы кайфуете от гор, свежего воздуха и крутых видов, такой тур точно стоит посетить. Впечатления останутся с вами надолго!! ⛰️
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Поездка была просто шикарной и очень насыщенной впечатлениями. Парк с его ухоженными тропинками и хвойными деревьями впечатлил до глубины души, а особенно запомнился тот мост с потрясными видами на ущелье)))✨ читать дальшеуменьшить
Горная часть маршрута тоже не подкачала — величественные склоны Чимгана и современный курорт Амирсой смотрятся очень эффектно. Там куча классных мест для фоток и панорам, которые не забудешь. В целом поездка подарила ощущение полного расслабления и настоящего единения с природой. Тем, кто любит горы, точно советую! Спасибо большое за отличную организацию 🙌
Вам был полезен этот отзыв?
Тур входит в следующие категории Ташкента
Похожие туры на «Альпийские пейзажи в Узбекистане: индивидуальный тур в парк «Заамин» и вершины Тянь-Шаня»