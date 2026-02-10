Ранним утром выезжаем из Ташкента. По пути предусмотрены остановки для фото и любования видами предгорий. По прибытии в национальный парк «Заамин» прогуляемся по густым хвойным лесам, насладимся чистым горным воздухом и умиротворённой атмосферой альпийских ландшафтов.

Во второй половине дня запланировано возвращение в Ташкент, где вечером будет время отдохнуть и восстановить силы перед следующим днём.