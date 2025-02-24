Мои заказы

Тур в Узбекистан (7 дней)

Погрузитесь в атмосферу древнего Востока, где каждое мгновение - это прикосновение к истории и культуре
Тур в Узбекистан (7 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур в Узбекистан (7 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Тур в Узбекистан (7 дней)Фото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Погрузитесь в атмосферу древнего Востока, где каждое мгновение это прикосновение к истории и культуре. Вас ждут последние мечети, сказочные медресе, ароматные базары и невероятное гостеприимство в местных окрестностях. Мы покажем вам лучшие уголки Ташкента, Самарканды, Бухары, подарив яркие впечатления, вкуснейшую кухню.

Вас ждут комфортный маршрут, проверенные отели, местные гиды и гастрономические открытия!

Готовы к путешествию? Тогда вперед в волшебный Узбекистан!

Программа тура по дням

1 день

Ташкент Ворота в Узбекистане

Современный мегаполис с восточной душой, где футуристические здания соседствуют с древними мечетями и шумными базарами. Прогуляйтесь по историческому центру, посетите древний комплекс Хаст-Имам, где хранится старинный Коран Османа, загляните на колоритный базар Чорсу и почувствуйте настоящий вкус города. Ташкент удивит вас уютными чайханами, живописными парками и дружелюбной атмосферой!

Ташкент Ворота в УзбекистанеТашкент Ворота в Узбекистане
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Самарканд Жемчужина Востока

Город, в котором сбываются восточные сказки! Самарканд борется со своей грандиозностью: последний площадь Регистана, усыпь Гур-Эмир, загадочный Шахи-Зинда и Биби-Ханым.

Самарканд Жемчужина ВостокаСамарканд Жемчужина Востока
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Самарканд Бухара

Один из старейших городов мира, Самарканд пленяет своей знаменитой архитектурой и богатым наследием. Здесь Мечеть Биби-Ханым Символ Любви и Великолепия

Сиаб базар- рынок

Самарканд БухараСамарканд Бухара
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Бухара Жемчужина Великого Шелкового пути

Бухара это город более чем 2,5 тысячелетнего периода, настоящий заповедник средневековой архитектуры и восточного колорита. Здесь можно прикоснуться к древности, прогуливаясь по высоте среди базаров, последних медресе

Грандиозный минарет Калян, Мир араб мадраса, не кропил Ляби-Хауз, крепость Арк, зиндан, мадраса Чор минор, летный дворец Ситораи Мохи хоса, каравансараи и один из старейших и самых загадочных памятников исламской постройки Ixx веков

Здесь в каждом уголке царит атмосфера восточных сказок, гостеприимство местных жителей и ароматы, прячущиеся на базарах д.

Бухара Жемчужина Великого Шелкового путиБухара Жемчужина Великого Шелкового пути
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Бухара Нурата

Бухара Душа Востока

Бухара древний город, который как бы сошел со страниц восточных сказок. Здесь последние медресе и мечети, уютные махалли и тенистые чайханы создают атмосферу уюта и волшебства.

Нурата Город Священного Источника

Нурата небольшой, но уникальный город, известный своим святым родником Чашмой,Нур, века

Бухара НуратаБухара Нурата
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Нурата Yurt Camp Ташкент

Юртовый лагерь — Ночь в Сердце Пустыни

Проведем ночь в традиционной казахской юрте, окунувшись в атмосферу кочевой жизни. В лазарете вас ждет уютное размещение среди песчаных барханов, ужин у костра под звездным небом и оживленный выход акынов с продолжительными песнями. Аутентичная обстановка, национальная кухня и возможность прокатиться на верблюдах сделают это путешествие по настоящему роскошным.

Айдаркуль — Оазис среди пустыни

Айдаркуль это настоящее чудо природы: озеро огромного размера засушливых степей. Здесь можно освежиться в прохладе

Нурата Yurt Camp ТашкентНурата Yurt Camp Ташкент
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Амирсай, Чимган, Чарвак

Амирсай — Горнолыжный Курорт Мирового Уровня

Чимган Сердце Узбекских Гор

Чимганские горы это живописный уголок природы, где конечные вершины соседствуют с цветущими долинами. Это место идеально подходит для любителей экотуризма, альпинизма и просто для тех, кто хочет сбежать из города.

Чарвак Узбекская Швейцария

Чарвакское водохранилище это изумрудная гладь воды, окруженная горами, где можно отдохнуть на пляже, покататься на катере или заняться водными зимними видами спорта. Благодаря мягкому климату и живописным видам Чарвак стал одним из самых популярных мест для загородного отдыха.

Амирсай, Чимган, ЧарвакАмирсай, Чимган, Чарвак
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостиницах и в юрте
  • 7 завтраков, 7 обедов и 4 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт0
  • Сопровождения гида
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Питание вне программы и алкогольные напитки (по желанию)
  • Чаевые водителю и гиду (из расчёта $2-3 в день с человека)
  • Дополнительные развлечения: катание на верблюде, на лодке или на катере (по желанию)
О чём нужно знать до поездки

Добро пожаловать в удивительный мир Узбекистана! Этот тур создан для тех, кто мечтает окунуться в атмосферу восточных сказок, увидеть старинные города, попробовать местную узбекскую кухню и прочувствовать гостепри.

Мы продумали маршрут так, чтобы вы могли с комфортом насладиться путешествием, не спеша открывая для себя величие Самарканды, магию Бухары, уют Ташкента и красоту природы. Вас ждут яркие эмоции, необычные впечатления и забота о нашей команде.

Мы делаем все, чтобы ваш отдых был эксклюзивным!

Пожелания к путешественнику

Пожелание

Визы

Без виза

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Xazratkul
Xazratkul — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Хазраткул Садиевич. Я родом из Самарканда и живу в Ташкенте более 30 лет. Имею высшее образование. Более 3 лет я являюсь гидом-экскурсоводом и провожу авторские туры. С честью
читать дальшеуменьшить

могу похвастаться перед своими гостями красотой моей страны, образом жизни нашего гостеприимного народа, его менталитетом, невероятными пейзажами, историческими достопримечательностями и роскошными дворцами. Мне нравится моя работа, потому что приходится общаться с интересными людьми различных профессий, приехавшими из разных стран мира. Общаясь с ними, я познаю интересные факты о них и их родине.

Тур входит в следующие категории Ташкента

Похожие туры на «Тур в Узбекистан (7 дней)»

Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
На машине
7 дней
14 отзывов
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро, время ваших рейсов
30 мая в 08:00
31 мая в 08:00
135 000 ₽ за человека
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд (индивидуальный тур)
На машине
3 дня
4 отзыва
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд (индивидуальный тур)
Увидеть резиденцию Тамерлана и памятники архитектуры всех исторических эпох с 9 века
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$1030 за всё до 3 чел.
Индивидуальный тур по городам Узбекистана и день в Чимганских горах
На машине
7 дней
-
10%
4 отзыва
Индивидуальный тур по городам Узбекистана и день в Чимганских горах
Увидеть главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, насладиться видом вершин и заглянуть на базар
Начало: Аэропорт Ташкента, 9:00
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$774$859 за человека
Сокровища Узбекистана только для вас: Самарканд, Бухара, Хива и Ташкент
На машине
7 дней
2 отзыва
Сокровища Узбекистана только для вас: Самарканд, Бухара, Хива и Ташкент
В комфортном темпе познакомиться с главными городами страны и погрузиться в культуру и историю
Начало: Ташкент, аэропорт, время по договорённости
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$1300 за всё до 6 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента
от 66 275 ₽ за человека