Описание тура
Погрузитесь в атмосферу древнего Востока, где каждое мгновение это прикосновение к истории и культуре. Вас ждут последние мечети, сказочные медресе, ароматные базары и невероятное гостеприимство в местных окрестностях. Мы покажем вам лучшие уголки Ташкента, Самарканды, Бухары, подарив яркие впечатления, вкуснейшую кухню.
Вас ждут комфортный маршрут, проверенные отели, местные гиды и гастрономические открытия!
Готовы к путешествию? Тогда вперед в волшебный Узбекистан!
Программа тура по дням
Ташкент Ворота в Узбекистане
Современный мегаполис с восточной душой, где футуристические здания соседствуют с древними мечетями и шумными базарами. Прогуляйтесь по историческому центру, посетите древний комплекс Хаст-Имам, где хранится старинный Коран Османа, загляните на колоритный базар Чорсу и почувствуйте настоящий вкус города. Ташкент удивит вас уютными чайханами, живописными парками и дружелюбной атмосферой!
Самарканд Жемчужина Востока
Город, в котором сбываются восточные сказки! Самарканд борется со своей грандиозностью: последний площадь Регистана, усыпь Гур-Эмир, загадочный Шахи-Зинда и Биби-Ханым.
Один из старейших городов мира, Самарканд пленяет своей знаменитой архитектурой и богатым наследием. Здесь Мечеть Биби-Ханым Символ Любви и Великолепия
Сиаб базар- рынок
Бухара Жемчужина Великого Шелкового пути
Бухара это город более чем 2,5 тысячелетнего периода, настоящий заповедник средневековой архитектуры и восточного колорита. Здесь можно прикоснуться к древности, прогуливаясь по высоте среди базаров, последних медресе
Грандиозный минарет Калян, Мир араб мадраса, не кропил Ляби-Хауз, крепость Арк, зиндан, мадраса Чор минор, летный дворец Ситораи Мохи хоса, каравансараи и один из старейших и самых загадочных памятников исламской постройки Ixx веков
Здесь в каждом уголке царит атмосфера восточных сказок, гостеприимство местных жителей и ароматы, прячущиеся на базарах д.
Бухара Душа Востока
Бухара древний город, который как бы сошел со страниц восточных сказок. Здесь последние медресе и мечети, уютные махалли и тенистые чайханы создают атмосферу уюта и волшебства.
Нурата Город Священного Источника
Нурата небольшой, но уникальный город, известный своим святым родником Чашмой,Нур, века
Юртовый лагерь — Ночь в Сердце Пустыни
Проведем ночь в традиционной казахской юрте, окунувшись в атмосферу кочевой жизни. В лазарете вас ждет уютное размещение среди песчаных барханов, ужин у костра под звездным небом и оживленный выход акынов с продолжительными песнями. Аутентичная обстановка, национальная кухня и возможность прокатиться на верблюдах сделают это путешествие по настоящему роскошным.
Айдаркуль — Оазис среди пустыни
Айдаркуль это настоящее чудо природы: озеро огромного размера засушливых степей. Здесь можно освежиться в прохладе
Амирсай, Чимган, Чарвак
Амирсай — Горнолыжный Курорт Мирового Уровня
Чимган Сердце Узбекских Гор
Чимганские горы это живописный уголок природы, где конечные вершины соседствуют с цветущими долинами. Это место идеально подходит для любителей экотуризма, альпинизма и просто для тех, кто хочет сбежать из города.
Чарвак Узбекская Швейцария
Чарвакское водохранилище это изумрудная гладь воды, окруженная горами, где можно отдохнуть на пляже, покататься на катере или заняться водными зимними видами спорта. Благодаря мягкому климату и живописным видам Чарвак стал одним из самых популярных мест для загородного отдыха.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах и в юрте
- 7 завтраков, 7 обедов и 4 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт0
- Сопровождения гида
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно
- Питание вне программы и алкогольные напитки (по желанию)
- Чаевые водителю и гиду (из расчёта $2-3 в день с человека)
- Дополнительные развлечения: катание на верблюде, на лодке или на катере (по желанию)
О чём нужно знать до поездки
Добро пожаловать в удивительный мир Узбекистана! Этот тур создан для тех, кто мечтает окунуться в атмосферу восточных сказок, увидеть старинные города, попробовать местную узбекскую кухню и прочувствовать гостепри.
Мы продумали маршрут так, чтобы вы могли с комфортом насладиться путешествием, не спеша открывая для себя величие Самарканды, магию Бухары, уют Ташкента и красоту природы. Вас ждут яркие эмоции, необычные впечатления и забота о нашей команде.
Мы делаем все, чтобы ваш отдых был эксклюзивным!
Пожелания к путешественнику
Визы
Без виза