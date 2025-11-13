После завтрака в отеле вы отправитесь на вокзал для переезда в Бухару (билет на поезд приобретается отдельно). По прибытии вас встретят и отвезут в отель, где вы сможете отдохнуть.

Во второй половине дня запланирована обзорная экскурсия по Бухаре, во время которой вы познакомитесь с архитектурными памятниками и атмосферой древнего города.