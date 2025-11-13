Мои заказы

Сокровища Узбекистана только для вас: Самарканд, Бухара, Хива и Ташкент

В комфортном темпе познакомиться с главными городами страны и погрузиться в культуру и историю
Приглашаем в тур по главным городам Узбекистана с индивидуальным подходом: личной встречей в аэропорту, трансферами на комфортабельном автомобиле и экскурсиями от местных гидов только для вашей компании. Все локации обсуждаемы,
программу можно адаптировать под пожелания.

Вы побываете в Самарканде, Бухаре, Хиве и Ташкенте, прочувствуете колорит на рынках и улочках с вечерней подсветкой, рассмотрите памятники архитектуры и культуры и узнаете о событиях, происходивших здесь.

Мы порекомендуем рестораны для гастропогружения, подберём и забронируем отели по вашим предпочтениям.

Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
• Удобную обувь для прогулок, так как в туре предусмотрены экскурсии по старинным улицам.
• Одежду по сезону.
• Летом – лёгкую и дышащую, солнцезащитные очки и головной убор, шарфы или платки для покрытия головы для посещения мечетей.
• Зимой – тёплую куртку, шарф, перчатки, особенно для Хивы и Бухары.
• Личную аптечку, если есть индивидуальные лекарства.
• Камеру или телефон с хорошей камерой – будет много красивых видов.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Ташкент

По прибытии в столицу Узбекистана вас встретят в аэропорту с именной табличкой. После встречи будет организован индивидуальный трансфер до выбранного вами отеля в Ташкенте. Далее — отдых.

2 день

Переезд в Самарканд и знакомство с городом

После завтрака в отеле вас отвезут на вокзал, откуда вы отправитесь в Самарканд (билет на поезд приобретается отдельно). В этом древнем городе вас ждёт насыщенная экскурсионная программа продолжительностью 6–7 часов. После знакомства с историческими достопримечательностями вы заселитесь в отель. Вечером — свободное время.

3 день

Переезд в Бухару и знакомство с городом

После завтрака в отеле вы отправитесь на вокзал для переезда в Бухару (билет на поезд приобретается отдельно). По прибытии вас встретят и отвезут в отель, где вы сможете отдохнуть.

Во второй половине дня запланирована обзорная экскурсия по Бухаре, во время которой вы познакомитесь с архитектурными памятниками и атмосферой древнего города.

4 день

Переезд в Хиву и знакомство с городом

В этот день предстоит ранний переезд на поезде в Хиву (билет на поезд приобретается отдельно) — дорога займёт около 6 часов. По прибытии в город вас отвезут в отель, где вы сможете отдохнуть.

Вечером запланирована прогулка по улочкам Хивы в сопровождении вечерней подсветки и тишины старого города.

5 день

Продолжение знакомства с Хивой и перелёт в Ташкент

После завтрака в отеле начнётся полноценная экскурсия по Хиве. Вы проведёте день, исследуя архитектурное наследие и колоритные уголки этого города-музея под открытым небом.

Вечером вас отвезут в аэропорт Ургенча. Затем — перелёт в Ташкент (билет приобретается отдельно), где вас снова встретят в аэропорту и отвезут в отель.

6 день

Экскурсия по Ташкенту

После завтрака вы отправитесь на экскурсию по Ташкенту. Увидите главные достопримечательности города, сочетание современной архитектуры и исторических объектов. Вечером вернётесь в отель.

7 день

Завершение путешествия

После завтрака проводим вас в аэропорт. До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы из/в аэропорт и на/от ж/д вокзала
  • 1 обед
  • Экскурсии с профессиональным местным гидом
  • Помощь с подбором и бронированием жилья и билетов на внутренние поезда/самолёты по маршруту
Что не входит в цену
  • Международный перелёт до Ташкента и обратно в ваш город
  • Внутренние билеты на поезда и самолёты
  • Проживание - от $60-80 за ночь за номер
  • Основное питание
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Ташкент, аэропорт, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лола
Лола — Организатор в Ташкенте
Провёл экскурсии для 114 туристов
Команда профессионалов, истинные знатоки туризма с обширным опытом. Наша цель — обеспечить вам не только качественные и надёжные поездки, но и незабываемые впечатления.
Задать вопрос

