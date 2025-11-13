Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
• Удобную обувь для прогулок, так как в туре предусмотрены экскурсии по старинным улицам.
• Одежду по сезону.
• Летом – лёгкую и дышащую, солнцезащитные очки и головной убор, шарфы или платки для покрытия головы для посещения мечетей.
• Зимой – тёплую куртку, шарф, перчатки, особенно для Хивы и Бухары.
• Личную аптечку, если есть индивидуальные лекарства.
• Камеру или телефон с хорошей камерой – будет много красивых видов.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Ташкент
По прибытии в столицу Узбекистана вас встретят в аэропорту с именной табличкой. После встречи будет организован индивидуальный трансфер до выбранного вами отеля в Ташкенте. Далее — отдых.
Переезд в Самарканд и знакомство с городом
После завтрака в отеле вас отвезут на вокзал, откуда вы отправитесь в Самарканд (билет на поезд приобретается отдельно). В этом древнем городе вас ждёт насыщенная экскурсионная программа продолжительностью 6–7 часов. После знакомства с историческими достопримечательностями вы заселитесь в отель. Вечером — свободное время.
Переезд в Бухару и знакомство с городом
После завтрака в отеле вы отправитесь на вокзал для переезда в Бухару (билет на поезд приобретается отдельно). По прибытии вас встретят и отвезут в отель, где вы сможете отдохнуть.
Во второй половине дня запланирована обзорная экскурсия по Бухаре, во время которой вы познакомитесь с архитектурными памятниками и атмосферой древнего города.
Переезд в Хиву и знакомство с городом
В этот день предстоит ранний переезд на поезде в Хиву (билет на поезд приобретается отдельно) — дорога займёт около 6 часов. По прибытии в город вас отвезут в отель, где вы сможете отдохнуть.
Вечером запланирована прогулка по улочкам Хивы в сопровождении вечерней подсветки и тишины старого города.
Продолжение знакомства с Хивой и перелёт в Ташкент
После завтрака в отеле начнётся полноценная экскурсия по Хиве. Вы проведёте день, исследуя архитектурное наследие и колоритные уголки этого города-музея под открытым небом.
Вечером вас отвезут в аэропорт Ургенча. Затем — перелёт в Ташкент (билет приобретается отдельно), где вас снова встретят в аэропорту и отвезут в отель.
Экскурсия по Ташкенту
После завтрака вы отправитесь на экскурсию по Ташкенту. Увидите главные достопримечательности города, сочетание современной архитектуры и исторических объектов. Вечером вернётесь в отель.
Завершение путешествия
После завтрака проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы из/в аэропорт и на/от ж/д вокзала
- 1 обед
- Экскурсии с профессиональным местным гидом
- Помощь с подбором и бронированием жилья и билетов на внутренние поезда/самолёты по маршруту
Что не входит в цену
- Международный перелёт до Ташкента и обратно в ваш город
- Внутренние билеты на поезда и самолёты
- Проживание - от $60-80 за ночь за номер
- Основное питание
- Входные билеты