2 дня
Из Ташкента в Бухару и Самарканд на 2 дня с авиаперелётом
Начало: Бухара аэропорт
2 дек в 09:00
9 дек в 09:00
$550 за человека
6 дней
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
3 дек в 09:00
4 дек в 09:00
$750 за человека
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ВВадим6 октября 2022Многодневный тур: Ташкент-Бухара-СамаркандУвидели очень много! Интересные экскурсии и отличная организация тура! Ни сколько не будет преувеличением сказать что на протяжении всего тура мы
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Выездные»
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