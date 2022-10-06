Выездные туры из Ташкента

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Ташкенте на русском языке, цены от $550. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Из Ташкента в Бухару и Самарканд на 2 дня с авиаперелётом
2 дня
Из Ташкента в Бухару и Самарканд на 2 дня с авиаперелётом
Начало: Бухара аэропорт
2 дек в 09:00
9 дек в 09:00
$550 за человека
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Пешая
На машине
6 дней
Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00
3 дек в 09:00
4 дек в 09:00
$750 за человека
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
На машине
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • В
    Вадим
    6 октября 2022
    Многодневный тур: Ташкент-Бухара-Самарканд
    Увидели очень много! Интересные экскурсии и отличная организация тура! Ни сколько не будет преувеличением сказать что на протяжении всего тура мы
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    чувствовали заботу о нас. Интересные гиды, современный комфортабельный транспорт. Очень атмосферные и в то же время новые чистые отели. Ни каких опозданий или задержек. Очень понравилось. Будем рекомендовать всем нашим друзьям и знакомым!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Из Ташкента в Бухару и Самарканд на 2 дня с авиаперелётом
  2. Горы и города Узбекистана: шестидневный тур
  3. Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Медресе Кукельдаш
  3. Обсерватория Улугбека
  4. Площадь Регистан
  5. Площадь Независимости
  6. Сиабский Базар
Сколько стоит тур в Ташкенте в ноябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 550 до 1 347.
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