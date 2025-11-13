Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаем вас в путешествие по восточной сказке! Начнём с Ташкента, где вы оцените сочетание древних построек и атмосферы современного города.



Затем маршрут приведет нас в чарующий Самарканд с его мечетями и медресе, а извилистые улочки древней Бухары добавят колорита.



Вы насладитесь аутентичной узбекской кухней, выберете самые вкусные лакомства на ярких местных базарах и погрузитесь в богатую историю и культуру страны.

Гульрухсор Ваш гид в Ташкенте Написать вопрос Групповой тур Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 7 дней Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле $1350 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Описание тура Приглашаем вас в незабываемое семидневное путешествие по Узбекистану! Начнем с Ташкента, где вы оцените уникальное сочетание древних построек и современной атмосферы. Затем отправимся в Самарканд, где величественные мечети и медресе поражают своей красотой. Извилистые улочки Бухары добавят колорита, а аутентичная узбекская кухня и яркие базары сделают ваше путешествие еще более насыщенным. Погрузитесь в богатую историю и культуру страны, наслаждаясь восточной сказкой. Мы организуем удобный трансфер и проведем вас по самым значимым местам. Не упустите шанс провести неделю в Узбекистане и получить массу незабываемых впечатлений!

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату