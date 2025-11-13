Приглашаем вас в путешествие по восточной сказке! Начнём с Ташкента, где вы оцените сочетание древних построек и атмосферы современного города.
Затем маршрут приведет нас в чарующий Самарканд с его мечетями и медресе, а извилистые улочки древней Бухары добавят колорита.
Вы насладитесь аутентичной узбекской кухней, выберете самые вкусные лакомства на ярких местных базарах и погрузитесь в богатую историю и культуру страны.
Описание тураПриглашаем вас в незабываемое семидневное путешествие по Узбекистану! Начнем с Ташкента, где вы оцените уникальное сочетание древних построек и современной атмосферы. Затем отправимся в Самарканд, где величественные мечети и медресе поражают своей красотой. Извилистые улочки Бухары добавят колорита, а аутентичная узбекская кухня и яркие базары сделают ваше путешествие еще более насыщенным. Погрузитесь в богатую историю и культуру страны, наслаждаясь восточной сказкой. Мы организуем удобный трансфер и проведем вас по самым значимым местам. Не упустите шанс провести неделю в Узбекистане и получить массу незабываемых впечатлений!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ташкент
- Самарканд
- Бухара
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер
- Транспорт в рамках программы
- Железнодорожные билеты на электропоезд «Афросиаб»
- Услуги гида
- Входные билеты на достопримечательности
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Обеды, ужины и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Ташкента
