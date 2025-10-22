В Бухаре вы увидите крепость Арк, мавзолей Саманидов и минарет
Описание тура
Организационные детали
Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).
Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях 3*:
- Leader Hotel в Ташкенте
- Like Inn / Samarkand Travel в Самарканде
- Sim Sim / Qristal Boutique в Бухаре
В номерах есть свой санузел, кондиционер, телевизор, чайник, тапочки и халат, косметические принадлежности. Возможно 1-, 2-, 3-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, то сможете подселиться к другому участнику.
Питание. В программу включены завтраки в отелях (шведский стол), комплексные обеды с блюдами национальной кухни в экскурсионные дни, ужин с шоу-программой. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Для групп до 3 человек — комфортабельные седаны, для 4-15 участников — 18-местный автобус, для групп от 15 человек — 33-местный автобус.
Возраст участников. 2-90 лет.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Возможно проведение тура в индивидуальном формате. Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Ташкента. Заселение в отель с 14:00, если вам нужно раннее заселение — предупредите заранее. Разместимся в номерах, отдохнём после дороги и наберёмся сил на активный отдых.
Бухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк, торговые купола и шоу-программа
После завтрака на поезде отправимся в Бухару. По прибытии начнётся экскурсионная программа. Осмотрим мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб. Посетим комплекс Боло-Хауз с пятничной мечетью и крепость Арк, бывшую резиденцией бухарских эмиров. Продолжим маршрут у мечети Калян и минарета Калян. Заглянем в медресе Мири-Араб, увидим украшенные медресе Абдуллазизхана и Улугбека.
Пообедаем в ресторане национальной кухни и прогуляемся по торговым куполам 16 века: Токи Саррафон, Токи Тельпак Фурушон и Токи Заргарон. Здесь работают ремесленные мастерские и лавки. Завершим день ужином и шоу-программой в медресе «Девон Беги» (включено).
Прибытие в Самарканд
Утром у вас будет время для самостоятельных прогулок по городу, а в 16:30 на поезде поедем в Самарканд, дорога займёт 1,5 часа. По прибытии заселимся в отель.
Экскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, некрополь Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и центр ремесленников
В 10:00 начнём автомобильную экскурсию по Самарканду. По дороге увидим римско-католический костёл 1916 года. Направимся в обсерваторию Улугбека, где сохранилась часть секстанта 15 века — уникальный астрономический инструмент. Далее — некрополь Шахи-Зинда, комплекс мавзолеев знати.
Посетим мавзолеи пророка Даниила и шейха Абд ар-Даруна и соборную мечеть Биби-Ханум. Пообедаем в национальном доме «Муборак Шарипова». После увидим площадь Регистан с тремя медресе: Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари. Заглянем на Сиабский базар, где можно приобрести сувениры.
Далее — мавзолей Гур-Эмир, усыпальница Тамерлана и его потомков. Пройдёмся по центру ремесленников, посетим мастерские по чеканке, росписи по керамике, изготовлению сюзане и бутик одежды из узбекских тканей.
Возвращение в Ташкент
После завтрака — свободное время. В 16:27 на поезде отправимся обратно в Ташкент, прибудем в 18:48 и заселимся в отель.
Прогулка по Ташкенту: сквер Амира Тимура, комплекс Хазрати Имам, обед в Центре плова и базар Чорсу
Во время экскурсии увидим сквер Амира Тимура, Дворец форумов, музей Тимуридов и Ташкентские куранты, а также сохранившиеся здания европейской архитектуры 19 века. Прогуляемся по площадям Театральной, Независимости и Дружбы народов.
Осмотрим дворец великого князя Николая Романова и Ташкентскую телебашню. Пообедаем в Центре плова и увидим, как это блюдо готовят в огромных казанах. Посетим монумент «Мужество», памятник жертвам репрессий и комплекс Хазрати Имам 16 века. В составе ансамбля — мавзолей Каффаль Шаши, медресе Барак Хана, мечеть Тилля-Шейх, музей Корана, соборная мечеть Хазрати Имам.
Завершим день на базаре Чорсу — старейшем и крупнейшем рынке региона, действующем с 10 века. Здесь можно попробовать традиционные продукты, понаблюдать за выпечкой лепёшек в тандыре и окунуться в атмосферу восточного базара.
Отъезд
Наш тур завершён. До 12:00 вам необходимо будет выселиться из отеля. Трансфер в аэропорт — в любое время.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|$640
|1-местное размещение
|$760
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях, обеды в экскурсионные дни и 1 ужин
- Трансферы по маршруту (ж/д билеты, экскурсионный транспорт)
- Трансферы из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Услуги индивидуального гида
- Шоу-программа «Диван Беги»
- Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно
- Питание вне программы ($50-60 за поездку)
- 1-местное размещение - доплата $120 за весь тур
- Страховка
- Входные билеты на объекты экскурсий ($50-60)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Всем большой рахмат!