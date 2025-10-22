Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).

Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях 3*:

Leader Hotel в Ташкенте

Like Inn / Samarkand Travel в Самарканде

Sim Sim / Qristal Boutique в Бухаре

В номерах есть свой санузел, кондиционер, телевизор, чайник, тапочки и халат, косметические принадлежности. Возможно 1-, 2-, 3-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, то сможете подселиться к другому участнику.

Питание. В программу включены завтраки в отелях (шведский стол), комплексные обеды с блюдами национальной кухни в экскурсионные дни, ужин с шоу-программой. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Для групп до 3 человек — комфортабельные седаны, для 4-15 участников — 18-местный автобус, для групп от 15 человек — 33-местный автобус.

Возраст участников. 2-90 лет.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Возможно проведение тура в индивидуальном формате. Тур доступен для бронирования в любой день.