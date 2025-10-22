Мои заказы

Манящий Узбекистан: тур по главным достопримечательностям Ташкента, Бухары и Самарканда

Посетить некрополь Шахи-Зинда, увидеть комплексы Хазрати Имам и Боло-Хауз и вдоволь наесться плова
Вы отправитесь в насыщенное путешествие по Узбекистану, исследуете древние города, перенесётесь в прошлое, погрузитесь в историю и культуру этой удивительной страны.

В Бухаре вы увидите крепость Арк, мавзолей Саманидов и минарет
читать дальше

Калян, прогуляетесь по торговым куполам и завершите день ужином с шоу-программой.

В Самарканде познакомитесь с ансамблем Шахи-Зинда, соборной мечетью Биби-Ханум и площадью Регистан, заглянете в мастерские ремесленников.

В Ташкенте посетите площади и дворцы, побываете у телевизионной башни и в архитектурном комплексе Хазрати Имам, а также попробуете вкуснейший плов. В стоимость уже включены завтраки, обеды и комфортабельное проживание в отелях 3*.

5
1 отзыв
Манящий Узбекистан: тур по главным достопримечательностям Ташкента, Бухары и Самарканда

Описание тура

Организационные детали

Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).

Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях 3*:

  • Leader Hotel в Ташкенте
  • Like Inn / Samarkand Travel в Самарканде
  • Sim Sim / Qristal Boutique в Бухаре

В номерах есть свой санузел, кондиционер, телевизор, чайник, тапочки и халат, косметические принадлежности. Возможно 1-, 2-, 3-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, то сможете подселиться к другому участнику.

Питание. В программу включены завтраки в отелях (шведский стол), комплексные обеды с блюдами национальной кухни в экскурсионные дни, ужин с шоу-программой. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Для групп до 3 человек — комфортабельные седаны, для 4-15 участников — 18-местный автобус, для групп от 15 человек — 33-местный автобус.

Возраст участников. 2-90 лет.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Возможно проведение тура в индивидуальном формате. Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Ташкента. Заселение в отель с 14:00, если вам нужно раннее заселение — предупредите заранее. Разместимся в номерах, отдохнём после дороги и наберёмся сил на активный отдых.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Бухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк, торговые купола и шоу-программа

После завтрака на поезде отправимся в Бухару. По прибытии начнётся экскурсионная программа. Осмотрим мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб. Посетим комплекс Боло-Хауз с пятничной мечетью и крепость Арк, бывшую резиденцией бухарских эмиров. Продолжим маршрут у мечети Калян и минарета Калян. Заглянем в медресе Мири-Араб, увидим украшенные медресе Абдуллазизхана и Улугбека.

Пообедаем в ресторане национальной кухни и прогуляемся по торговым куполам 16 века: Токи Саррафон, Токи Тельпак Фурушон и Токи Заргарон. Здесь работают ремесленные мастерские и лавки. Завершим день ужином и шоу-программой в медресе «Девон Беги» (включено).

Бухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк, торговые купола и шоу-программаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк, торговые купола и шоу-программаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк, торговые купола и шоу-программаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк, торговые купола и шоу-программаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк, торговые купола и шоу-программаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк, торговые купола и шоу-программаБухара: мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк, торговые купола и шоу-программа
3 день

Прибытие в Самарканд

Утром у вас будет время для самостоятельных прогулок по городу, а в 16:30 на поезде поедем в Самарканд, дорога займёт 1,5 часа. По прибытии заселимся в отель.

Прибытие в СамаркандПрибытие в СамаркандПрибытие в СамаркандПрибытие в Самарканд
4 день

Экскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, некрополь Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и центр ремесленников

В 10:00 начнём автомобильную экскурсию по Самарканду. По дороге увидим римско-католический костёл 1916 года. Направимся в обсерваторию Улугбека, где сохранилась часть секстанта 15 века — уникальный астрономический инструмент. Далее — некрополь Шахи-Зинда, комплекс мавзолеев знати.

Посетим мавзолеи пророка Даниила и шейха Абд ар-Даруна и соборную мечеть Биби-Ханум. Пообедаем в национальном доме «Муборак Шарипова». После увидим площадь Регистан с тремя медресе: Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кари. Заглянем на Сиабский базар, где можно приобрести сувениры.

Далее — мавзолей Гур-Эмир, усыпальница Тамерлана и его потомков. Пройдёмся по центру ремесленников, посетим мастерские по чеканке, росписи по керамике, изготовлению сюзане и бутик одежды из узбекских тканей.

Экскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, некрополь Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и центр ремесленниковЭкскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, некрополь Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и центр ремесленниковЭкскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, некрополь Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и центр ремесленниковЭкскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, некрополь Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и центр ремесленниковЭкскурсия по Самарканду: обсерватория Улугбека, некрополь Шахи-Зинда, мавзолей Гур-Эмир и центр ремесленников
5 день

Возвращение в Ташкент

После завтрака — свободное время. В 16:27 на поезде отправимся обратно в Ташкент, прибудем в 18:48 и заселимся в отель.

Возвращение в ТашкентВозвращение в ТашкентВозвращение в Ташкент
6 день

Прогулка по Ташкенту: сквер Амира Тимура, комплекс Хазрати Имам, обед в Центре плова и базар Чорсу

Во время экскурсии увидим сквер Амира Тимура, Дворец форумов, музей Тимуридов и Ташкентские куранты, а также сохранившиеся здания европейской архитектуры 19 века. Прогуляемся по площадям Театральной, Независимости и Дружбы народов.

Осмотрим дворец великого князя Николая Романова и Ташкентскую телебашню. Пообедаем в Центре плова и увидим, как это блюдо готовят в огромных казанах. Посетим монумент «Мужество», памятник жертвам репрессий и комплекс Хазрати Имам 16 века. В составе ансамбля — мавзолей Каффаль Шаши, медресе Барак Хана, мечеть Тилля-Шейх, музей Корана, соборная мечеть Хазрати Имам.

Завершим день на базаре Чорсу — старейшем и крупнейшем рынке региона, действующем с 10 века. Здесь можно попробовать традиционные продукты, понаблюдать за выпечкой лепёшек в тандыре и окунуться в атмосферу восточного базара.

Прогулка по Ташкенту: сквер Амира Тимура, комплекс Хазрати Имам, обед в Центре плова и базар ЧорсуПрогулка по Ташкенту: сквер Амира Тимура, комплекс Хазрати Имам, обед в Центре плова и базар ЧорсуПрогулка по Ташкенту: сквер Амира Тимура, комплекс Хазрати Имам, обед в Центре плова и базар Чорсу
7 день

Отъезд

Наш тур завершён. До 12:00 вам необходимо будет выселиться из отеля. Трансфер в аэропорт — в любое время.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение$640
1-местное размещение$760
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях, обеды в экскурсионные дни и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту (ж/д билеты, экскурсионный транспорт)
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Услуги индивидуального гида
  • Шоу-программа «Диван Беги»
  • Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Питание вне программы ($50-60 за поездку)
  • 1-местное размещение - доплата $120 за весь тур
  • Страховка
  • Входные билеты на объекты экскурсий ($50-60)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселение в отеле с 14:00. Можем забрать вас от вашего отеля или ж/д вокзала. Сообщите заранее о необходимости заселиться раньше
Завершение: Ташкент, выезд из отеля до 12:00, трансфер в аэропорт в любое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Ташкенте
Провёл экскурсии для 1192 туристов
Мы являемся ведущей компанией в сфере туризма в Узбекистане. В нашем штате свыше 40 гидов с опытом от 5 лет и более. Мы проводим экскурсии во всех городах Узбекистана без исключений. Гарантируем организацию индивидуального или группового тура в любое удобное для вас время на самом высшем уровне. Наши клиенты остаются с нами навсегда. Гарантируем самое лучшее соотношение цены и качества!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Анастасия
Анастасия
22 окт 2025
Прекрасный тур. Спасибо всем гидам и водителям. Были мелкие недочеты, но так бывает в любом путеществии. Главное, что все решалось оперативно. Администратор всегда был на связи.
Всем большой рахмат!

Тур входит в следующие категории Ташкента

Похожие туры из Ташкента

Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
На машине
7 дней
-
10%
13 отзывов
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро, время ваших рейсов
22 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
121 500 ₽135 000 ₽ за человека
Золотой треугольник Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара в мини-группе (всё включено)
На машине
5 дней
7 отзывов
Золотой треугольник Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара в мини-группе (всё включено)
Осмотреть бирюзово-песочные древности, попробовать джизакскую самсу и подняться в горы
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
25 ноя в 08:00
3 дек в 08:00
$805 за человека
Шедевры древности и узбекской кухни: индивидуально по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
На машине
3 дня
1 отзыв
Шедевры древности и узбекской кухни: индивидуально по Ташкенту, Самарканду и Бухаре
Рассмотреть культовые сооружения, погулять по восточным базарам, попробовать плов, самсу и манты
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
28 ноя в 10:00
5 дек в 10:00
$1050 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ташкенте
Все туры из Ташкента