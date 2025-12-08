Приглашаем вас в незабываемое путешествие по древним городам Узбекистана — Бухаре и Самарканду.
Всего за 2 дня и 1 ночь вы окунётесь в атмосферу Востока, откроете для себя богатое историческое и культурное наследие страны, насладитесь видами величественной архитектуры и почувствуете дух древности.
Описание трансферСокровища древнего Востока Откройте для себя сокровища древнего Востока в насыщенном и комфортном путешествии по маршруту Ташкент — Бухара — Самарканд — Ташкент всего за два дня и одну ночь. Этот индивидуальный тур идеально подойдёт для тех, кто хочет увидеть главное за короткое время, без суеты и в сопровождении профессионалов. Вы отправитесь в путешествие на скоростных поездах, наслаждаясь пейзажами и комфортом. В каждом городе вас встретит водитель, а в Бухаре и Самарканде — квалифицированный гид, который проведёт для вас увлекательные экскурсии по знаковым местам: древние медресе, минареты, мавзолеи, мечети и восточные базары, где до сих пор ощущается дух Великого шёлкового пути. Возможность прикоснуться к великой истории В Бухаре вы погрузитесь в атмосферу старинного города с его крепостями, прудами и купольными базарами. Самарканд поразит вас масштабом и величием — здесь расположены всемирно известные архитектурные шедевры, такие как площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, Шахи-Зинда и многое другое. Вечером после экскурсий вы сможете отдохнуть в уютном отеле, а наша команда всё организует: трансферы, размещение, билеты, поддержку по ходу маршрута. Мы всегда на связи, чтобы ваша поездка прошла максимально гладко и комфортно. Это не просто тур — это возможность прикоснуться к великой истории, архитектуре и культуре Узбекистана всего за один уикенд. Индивидуальный подход, гибкость и внимание к деталям сделают ваше путешествие действительно особенным. Важная информация:
- Формат тура: это индивидуальный тур, все услуги предоставляются персонально для вас. Маршрут, темп и наполнение поездки можно адаптировать под ваши интересы и предпочтения.
- Сопровождение: в течение всего путешествия наша команда будет с вами на связи 24/7. Мы координируем все этапы тура, помогаем с навигацией, расписанием поездов, заселением и любыми вопросами, которые могут возникнуть в пути. Профессиональный гид присоединится к вам в Бухаре и Самарканде и проведёт индивидуальные экскурсии по ключевым достопримечательностям.
- Поезда: переезды между городами осуществляются на комфортных поездах. Время отправления и класс вагонов согласовываются заранее. Мы обеспечим электронные билеты и инструкции по посадке.
- Трансферы: все трансферы в городах — индивидуальные. Встреча на вокзале, трансфер в гостиницу и обратно организуются комфортным авто (седан или минивэн).
- Проживание: вы размещаетесь в тщательно подобранных отелях 3-4*, бутик-гостиницах или по индивидуальному запросу. Завтрак включён.
- Питание: в стоимость тура входит только завтрак. Обеды и ужины — по вашему желанию, можем порекомендовать лучшие рестораны и сделать бронирование.
- Языковая поддержка: наши сотрудники говорят на русском, узбекском и английском.
- Поддержка по телефону и в мессенджерах (Telegram/Whats.
- App) — круглосуточно.
- Гибкость: при необходимости возможна корректировка программы во время поездки (например, продление пребывания в одном из городов или добавление новых точек).
- Безопасность и комфорт: мы следим за вашей поездкой на каждом этапе, чтобы вы могли чувствовать себя спокойно и уверенно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухара
- Древний Арк - резиденция бухарских эмиров
- Знаменитая площадь Ляби-Хауз
- Архитектурный ансамбль Пои-Калян с минаретом XII века
- Средневековые медресе Улугбека и Абдуллазиза-хана
- Самарканд
- Легендарная площадь Регистан
- Мавзолей Гур-Эмир, где покоится Амир Темур
- Величественный некрополь Шахи-Зинда
- Мечеть Биби-Ханум и восточный рынок Сийоб
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Экскурсия по городу
- Питьевая вода
- Остановки для отдыха и фото
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберем вас из отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
